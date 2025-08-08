かまいたちの山内健司が若手時代にアルバイト先を訴えた過去を明かし、その際の賞金を裁判費用に充てていたことを語った。

【映像】山内が過去に起こした訴訟

8月6日に放送された『これ余談なんですけど…』は、「これ余談なんですけど…」をきっかけに、MCであるかまいたちの山内健司と濱家隆一が繰り広げる喫茶店を舞台にしたトークバラエティ。この日のゲストは、ビタミンSのお兄ちゃん、GAG福井俊太郎、タナからイケダ池平、アインシュタイン河井ゆずる。

ビタミンSのお兄ちゃんが「最初は山内とこんなに友達になるとは思っていなくて。これ余談なんですけど…働いていたところを訴える、みたいな話なかったですか？」と若手時代の山内に関するエピソードを切り出したところ、山内は「それアウトです、その話はアウトです」と即座にストップをかけ、濱家は腹を抱えて爆笑していた。

アインシュタイン河井もその事件を知っているようで、「山内は曲がったことが大嫌いで、自分の権利はちゃんとアルバイトでも主張する」と当時を振り返り、お兄ちゃんも「アルバイトのくせに主張していたから」と当時の衝撃を明かしていた。

河井は続けて「普通ならば、泣き寝入りしたりとか、一応アルバイトやし、もう仕方ないわ…やけど、彼は『いやいや、関係ない、訴える』という感じ」と説明、「大人な尖り方をしていた」と説明した。

濱家も「業種はなかなか言いづらいところはあるけれど、当時働いていたアルバイト先でな」と口にすると、山内は思い出したように「アルバイトの権利主張したってなんやねん。どんな尖り方？」「かっこ悪い！アルバイトの権利を主張していたって。何か先輩芸人に噛みついたとかではなくて、アルバイトの権利を」と恥ずかしがりながら回顧。

濱家は「ちょうど『ABCお笑いグランプリ』で優勝して賞金をもらった時で、100万賞金もらって、50万を裁判費用に充てた」と説明すると、山内は「着手金というのがいるのよ。弁護士を雇わなければいけないから」とその費用の内訳を語っていた。