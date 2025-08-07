コンドームの妊娠率2〜10％は本当？ 誤解と正しい使い方を医師が解説
美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルを更新し、Xで話題になっている「コンドームによる年間妊娠率2〜10％」という産婦人科医の投稿について言及した。この数字にまつわる誤解と、正しい避妊知識の重要性について、氏は自身の見解を交えて詳しく解説している。
動画冒頭で氏は、「コンドームの年間妊娠率2〜10％」という数値は「パール指数」に基づくものであり、そこに誤りはないと説明する。パール指数とは、避妊方法を1年間使い続けたときに妊娠する人の割合を示す数値である。「理想的使用」と「現実的使用」では数字が異なるという点も強調している。しかし多くの人は、この数値を「1回の性行為あたりの妊娠率」と誤解していると氏は指摘する。その誤解が、予期しない妊娠という社会問題につながるのだ。
氏は「物理的に正しくコンドームを使用できれば、妊娠は限りなくゼロに近づけられる」と断言する。ただし、不適切な使い方や本人の申告の不正確さが妊娠リスクの要因になるとも述べる。具体的には、コンドームのサイズが合わないことで脱落や破損が生じる場合、射精後すぐに抜かないことで精液が漏れる（いわゆる「賢者モード」での萎縮時）、さらに射精直前に装着する「途中挿入」などが例として挙げられる。加えて、「安全日」という不確かな情報に依存することも、思いがけない妊娠を招く原因になると警鐘を鳴らす。
特に氏が強調するのは、医療現場での患者による虚偽申告が、データや治療に影響を及ぼす可能性である。「医師や看護師に叱られたくない」という心理から、「正しく使っていた」と虚偽申告する患者が一定数存在し、それによって統計が歪む可能性があるという。この現象は、歯磨き習慣や食事制限の申告など他の医療分野でも見られる「人間心理」である。氏は自身の美容外科医としての経験（歯科矯正や糖尿病治療など）を交えて、その背景を詳しく解説する。
最後に、確実な避妊を望むなら低用量ピルとコンドームの併用、あるいは低用量ピルと膣外射精の組み合わせを推奨している。これにより、それぞれの方法の避妊効果が高まり、より確実に妊娠を防げるという。同時に、氏が多数執刀し「成功率100％」と語る男性の避妊手術「パイプカット」を究極の避妊策として紹介する。自身のクリニックにおいて術後の精液検査で精子がゼロであることを確認し、高い成功率を維持していると述べる。「本当に真剣にコンドームを使えば、妊娠リスクを限りなくゼロに近づけられるはずだ」と結び、正しい性教育と避妊知識の普及が社会全体の避妊リテラシー向上につながるとの提言で動画を締めくくっている。
