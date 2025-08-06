12µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ä¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÉ÷¤ÎDeNAÌ¾Êª¤¬ÏÃÂê¡¡71ºÐ¥³¡¼¥Á¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡ÖÁÛÁüÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
ËÜµòÃÏ¹ÅçÀï
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Ï¡¢8·î5Æü¤«¤é7Æü¤Þ¤Ç²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂÐ¹Åç3Ï¢Àï¤ò¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ÖYOKOHAMA STAR¡ùNIGHT 2025 Supported by ²£ÉÍ¶ä¹Ô¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£½éÆü¤Ç¤¢¤ë5Æü¤ËµåÃÄX¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Î¥ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Ë¥ä¥Ë¥ä»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê²£ÉÍ¤ÎÌë·Ê¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ËÒ¤Î¡Ö²£ÉÍ¡¢°¦¡ÊÍõ¡Ë¤ËÀ÷¤Þ¤ë½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤«¤¤¡©¡×¤Î°ì¸À¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÆ°²è¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¸¶¶Ê¤Ë¤Î¤»¤¿ÂØ¤¨²Î¤ò¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¤´é¤Ç·è¤á¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¥Þ¥¤¥¯ÊÒ¼ê¤Ë¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç²Î¤¤½Ð¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢»°±º´ÆÆÄ¤âÅÐ¾ì¡£ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥º¥à¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜÅÁÅý¤Î¾¡¿§¡Ê¤«¤Á¤¤¤í¡Ë¤ÈYOKOHAMA BLUE¤ò¤«¤±¤¿¡Ö²£ÉÍÍõ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¡£Æ±Æ°²è¤Ï¡Ö²£ÉÍÍõ¡Á²£ÉÍÀ±Ìë¡¢¡Ø°¦¡Ù¤È¡ØÍõ¡Ù¤ÇÀ÷¤Þ¤ëÌë¡Á¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Æ¡¼¥Þ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢É÷Á¥¤ä¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¥½¥Õ¥¡¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ð¥¦¥¢¡¼¤é½õ¤Ã¿Í¤ä71ºÐ¤ÎÅÄÂåÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÇú¾ÐÉ¬»ê¡£X¤Ë¤ÏDeNA°Ê³°¤â´Þ¤á¡¢12µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤¹¤®¡£ËèÇ¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¡ÖÌµ²»¤Ç¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©www¡×
¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¡Ä²¿¤µ¤»¤Æ¤ó¤Î¡©¡ª¡×
¡ÖÆþ¹¾¤ÈÅÙ²ñ¤¬¤³¤Ã¤Á¤¬ËÜ¿¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ï(¾Ð)¡×
¡Ö¤â¤Ï¤äÉáÄÌ¤Î±é½Ð¤Ç¤ÏËþÂ½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤ò¡¢Áª¼ê¤È±¿±Ä¤¬¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×
¡Ö¥Þ¥¤¥¯¤Î»ý¤ÁÊýw¤ä¤á¤Æ¡×
¡Ö°ÂÄê¤ÎÅÄÂå¥³¡¼¥Á¡×
¡ÖËÒ¡¦Æþ¹¾¡¦ÅÙ²ñ¡¦·¬¸¶¤Î¿®Íê´¶¤è¡¡¤³¤¤¤Ä¤éËÜÅö¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡×
¡ÖÌµ²»¤Ç¸«¤Æ¤â¥Ë¥ä¥Ë¥ä»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤wwww¡×
¡ÖÆþ¹¾¤Î¥¥á´é´®¤é¤ówww¡×
¡¡5Æü¤Ï¡¢4-4¤Ç·Þ¤¨¤¿9²óÌµ»àËþÎÝ¤«¤é²ÜÌ¾¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¡ÖYOKOHAMA STAR¡ùNIGHT¡×³«ºÅÃæ¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é°ú¤Ê¬¤±¤ò¶´¤ß11Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë