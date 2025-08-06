°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Öµ×¡¹¤Ë¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿¡ª¡×Èþ¸ª±Ç¤¨¤ë¡È»äÉþ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¤¢¤é¥»¥¯¥·¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ê43¡Ë¤¬6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»äÉþ»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¤Î¤ª»Å»ö»äÉþ¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë¡¢¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿!!¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¡£¡£ÇØ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªº×¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ¡¢Í§Ã£¤ÈµÞî±¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½ë¤¯¤Æ´À¤À¤¯¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡£Ìµ»ö¤Ë¶âµû¤¹¤¯¤¤¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²Æº×¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ¸ª¤ËÈþÆó¤ÎÏÓ¡¼¡¼¡¼¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡Áw¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¢¤é¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£