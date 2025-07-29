ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

米卸売在庫（速報値）（6月）

予想 -0.2% 前回 -0.3%（前月比)



22:00

米住宅価格指数（5月）

予想 -0.3% 前回 -0.4%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（5月）

予想 N/A 前回 3.42%（前年比)



IMF世界経済見通し（改訂版）



23:00

米JOLTS求人件数（6月）

予想 750.0万人 前回 776.9万人



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（7月）

予想 96.0 前回 93.0



30日

0:30

米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）



2:00

米7年債入札（440億ドル）





米FOMC開催（1日目、30日まで）

ベッセント米財務長官と中国何副首相、3回目の米中貿易協議（スウェーデン、～29日）





米主要企業決算

P＆G、ボーイング、ペイパル、スターバックス、VISA、メルク、UPS



※予定は変更されることがあります。

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