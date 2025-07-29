21:30
米卸売在庫（速報値）（6月）
予想　-0.2%　前回　-0.3%（前月比)

22:00
米住宅価格指数（5月）
予想　-0.3%　前回　-0.4%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（5月）
予想　N/A　前回　3.42%（前年比)

IMF世界経済見通し（改訂版）

23:00
米JOLTS求人件数（6月）
予想　750.0万人　前回　776.9万人

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（7月）
予想　96.0　前回　93.0

30日
0:30　
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）

2:00　
米7年債入札（440億ドル）


米FOMC開催（1日目、30日まで）
ベッセント米財務長官と中国何副首相、3回目の米中貿易協議（スウェーデン、～29日）


米主要企業決算
P＆G、ボーイング、ペイパル、スターバックス、VISA、メルク、UPS

※予定は変更されることがあります。