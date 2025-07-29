ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米卸売在庫（速報値）（6月）
予想 -0.2% 前回 -0.3%（前月比)
22:00
米住宅価格指数（5月）
予想 -0.3% 前回 -0.4%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（5月）
予想 N/A 前回 3.42%（前年比)
IMF世界経済見通し（改訂版）
23:00
米JOLTS求人件数（6月）
予想 750.0万人 前回 776.9万人
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（7月）
予想 96.0 前回 93.0
30日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00
米7年債入札（440億ドル）
米FOMC開催（1日目、30日まで）
ベッセント米財務長官と中国何副首相、3回目の米中貿易協議（スウェーデン、～29日）
米主要企業決算
P＆G、ボーイング、ペイパル、スターバックス、VISA、メルク、UPS
※予定は変更されることがあります。
米卸売在庫（速報値）（6月）
予想 -0.2% 前回 -0.3%（前月比)
22:00
米住宅価格指数（5月）
予想 -0.3% 前回 -0.4%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（5月）
予想 N/A 前回 3.42%（前年比)
IMF世界経済見通し（改訂版）
23:00
米JOLTS求人件数（6月）
予想 750.0万人 前回 776.9万人
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（7月）
予想 96.0 前回 93.0
30日
0:30
米2年変動利付債（FRN）入札（300億ドル）
2:00
米7年債入札（440億ドル）
米FOMC開催（1日目、30日まで）
ベッセント米財務長官と中国何副首相、3回目の米中貿易協議（スウェーデン、～29日）
米主要企業決算
P＆G、ボーイング、ペイパル、スターバックス、VISA、メルク、UPS
※予定は変更されることがあります。