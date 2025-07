世界的な航空会社顧客満足度を調査するイギリスのSKYTRAX(スカイトラックス)社による、「The World’s Best Airlines of 2025」が発表されました。「The World’s Best Airlines of 2025」は、世界の航空業界でのオスカーとも称される、グローバルな航空サービスの質やお客様満足度を基準とした航空会社ランキングです。

The World’s Best Airlines of 2025 ワールド・エアライン・アワード

2025年の総合ランキング1位は昨年と同じカタール航空(Qatar Airways)、2位はシンガポール航空(Singapore Airlines)、3位はキャセイパシフィック航空(Cathay Pacific Airways)が選ばれました。

日本の航空会社では、調査対象となった世界の航空会社325社以上の中で全日空(ANA)と、日本航空(JAL)の2社がトップ10入りを果たしました。ANAは5位、JALは9位という結果になっています。

The World’s Top 20 Airlines in 2025

1、カタール航空

2、シンガポール航空

3、キャセイパシフィック航空

4、エミレーツ航空

5、全日空

6、トルコ航空

7、大韓航空

8、エールフランス航空

9、日本航空

10、海南航空

11、スイス国際航空

12、エバー航空

13、ブリティッシュエアウェイズ

14、カンタス航空

15、ルフトハンザ・ドイツ航空

16、ヴァージンアトランティック航空

17、サウジアラビア航空

18、スターラックス航空

19、エア・カナダ

20、イベリア航空

他部門のランキングは?

各部門では「世界最優秀 客室乗務員」部門は、ANAが2位・JALが7位などの結果となっています。「世界で最もクリーンな航空会社」部門、ANAは2位・JALが8位。

2025年世界最優秀 客室乗務員

1、シンガポール航空

2、全日空

3、キャセイパシフィック航空

4、ガルーダ・インドネシア航空

5、エバー航空

6、海南航空

7、日本航空

8、マレーシア航空

9、スターラックス航空

10、大韓航空

2025年世界最高の空港サービス

1、全日空

2、日本航空

3、エバー航空

2025年世界最高のエコノミークラス航空会社

1、キャセイパシフィック航空

2、カタール航空

3、シンガポール航空

2025年世界最高のプレミアムエコノミークラス航空会社

1、ヴァージンアトランティック航空

2、日本航空

3、エミレーツ航空

2025年の世界最高の格安航空会社

1、エアアジア

2、スクート航空

3、インディゴ航空

この他にもいくつかの部門でのランキングが発表されています。

ワールド・エアライン・アワードは1999年に創設。真にグローバルな顧客満足度調査を提供するために、完全に独立した公平な組織で行われています。世界中の旅行者が、最大の航空会社の乗客満足度調査に投票し、受賞者を決定し、「航空業界のオスカー」と呼ばれています。

