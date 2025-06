【奥村 優子】じつは赤ちゃんが一人で「英語のDVD」を見ても「まったく言語を習得できない」という科学的真実

赤ちゃんは、生まれながらに利他的です。たとえ自分の取り分が減ったとしても大事なものを分け与えるし、他者を助けることが好きです。正義の味方を好み、悪者には処罰感情すら持っています。

生後半年で、計算もできます。そして赤ちゃんは、いつも、いつでも、学びたいんです。学ぶ相手を選んで瞬く間に自分のものにする学習能力は、最先端AIの能力をはるかに凌ぎます。

気鋭の赤ちゃん研究者で二児の母でもある奥村優子博士の新著『赤ちゃんは世界をどう学んでいくのか ヒトに備わる驚くべき能力』(光文社新書)より、赤ちゃん学の最新知見をお届けします。

『「つけっぱなしテレビ」にさらされた子どもは「他人の気持ちを感じにくくなる」という衝撃的な事実』より続く。

赤ちゃんはメディアから学習できるか

赤ちゃん向けの家庭教材として、映像を活用したものが増えています。日本語や英語、数字などを題材としたDVDや教育アプリなどを利用して、赤ちゃんの能力を伸ばす早期教育に興味を持つ人も多いでしょう。では、赤ちゃんはメディアから学習できるのでしょうか。

2歳までの子どもは、認知能力、言語能力、運動能力、社会性の発達において、直接的な体験や関わりが必要です。この時期の赤ちゃんは、目の前にない物事を頭の中でイメージしたり、記憶したり、集中して物事を見る力がまだ十分ではありません。そのため、テレビやタブレット端末などの画面上の映像から学習することは難しいと考えられています。メディアを通じて学ぶためには、映像で見た内容を自分がいる現実世界と結びつける力が必要ですが、2歳までの赤ちゃんにはその理解が難しいのです。

たとえば、隣の部屋におもちゃが隠される場面を「実際に見た」赤ちゃんと「ビデオで見た」赤ちゃんが、そのおもちゃを発見できるかを調べる実験があります*6。結果は、ビデオで見た赤ちゃんは、おもちゃを発見する成績が非常に低いことがわかりました。赤ちゃんは直接的な体験を通して学習しますが、メディアから得た知識を現実に応用することは難しいのです。

メディアからの言語学習はどうでしょうか。アメリカに住む9ヶ月の赤ちゃんを対象に、外国語(中国語)の音声を学習できるかを調べた研究を紹介します*7。この実験では、赤ちゃんを以下の3つのグループに分け、それぞれ異なる学習方法で、1回25分の言語セッションを1ヶ月間で12回実施しました。

グループ1:中国語のネイティブ話者と一緒に遊びながら中国語を聞く

グループ2:ビデオ映像を通じて中国語を聞く

グループ3:録音された中国語音声を聞く

全セッション終了後、赤ちゃんが中国語の音素を聞き取れるかテストが行われました。その結果、中国語の音素を聞き取れたのは、グループ1の実際の話者から中国語を聞いた赤ちゃんだけでした。この成績は、中国語が母国語である台湾の赤ちゃんと同等でした。一方、グループ2と3の赤ちゃんには学習効果はみられず、音素の聞き取り能力は実験前と変わりませんでした。

この結果は、赤ちゃんが言語を学ぶためには、人との関わり合いが必要であることを示しています。ビデオ映像や録音を通じて外国語を見聞きさせても、赤ちゃんがその言語を学ぶのは難しいことがわかります。

一緒に見ると学習できる

先ほどの実験では、赤ちゃんが外国語を映像から学習することは難しいという結果が示されました。同じ研究グループはさらに、英語環境で育つ9ヶ月児を対象に、ビデオ画面越しに中国語を学ぶ実験を行いました。この新たな検証では、赤ちゃんが他の赤ちゃんと一緒に学習することで学習効果が高まるかどうかが調べられました*8。

私たち大人も、1人で勉強や仕事をするよりも、他者がいる環境の方が集中しやすいと感じることがあります。たとえば、自宅ではつい怠けてしまうため、図書館やカフェといった他者の目がある場所で勉強する人も多いでしょう。ここで重要なのは、他者が必ずしも教えたり励ましたりする必要はなく、ただそこに存在するだけで学習意欲が高まるということです。

では、赤ちゃんも、仲間がいると学習効果が高まるのでしょうか。

実験では、前回と同じ中国語の映像が使用されました。ただし、今回はタッチスクリーンを導入し、赤ちゃんが映像の再生を自分で操作できるように工夫されました。赤ちゃんがスクリーンをタッチすると、中国語話者が話す映像が再生される仕組みです。実験に参加した赤ちゃんは、1人で映像を見るグループと、他の赤ちゃんとペアで映像を見るグループに分けられ、それぞれ中国語を聞きました。

実験の結果、他の赤ちゃんとペアで学んだグループは、中国語の学習効果がみられました。また、仲間がいる環境では、赤ちゃんの発声が多くなり、覚醒状態が高まることが示されました。さらに、映像を一緒に視聴する人数が多いほど、学習効果が高まる傾向がありました。

この結果は、仲間の存在が赤ちゃんの映像からの言語学習を促進する可能性を示唆しています。9ヶ月の赤ちゃんは、互いに会話を交わすことはできませんが、ただ同じ場にいるだけで覚醒状態が高まり、学習が促されるのです。1人より2人、2人よりもさらに多人数での視聴が赤ちゃんの学習に役立つことが示されました。

赤ちゃんは、仲間と一緒に学ぶことで、映像からより多くを学べるのです。

親子で見ると学習できる

我が家では、娘がテレビを見る際に「ママも一緒に見よう」と誘ってくれることがよくあります。一緒に座って視聴すると、娘からテレビの内容について質問されたり、感想を言い合ったりすることが多いです。何度も見たディズニー映画やジブリ作品では、娘の方が内容に詳しく、「この後こうなるんだよ」とネタバレを言われることもしばしばです。

では、赤ちゃんが映像を1人で見る場合と、親が一緒に見る場合で学習効果は変わるのでしょうか。親が一緒に映像を見る共同視聴の効果を検討した研究があります*9。

実験では、2歳半の子どもが、テレビ映像に登場する女性から新しい語彙を学ぶ状況が設定されました。共同視聴ありの場合、親は子どもの隣に座り、映像を一緒に見ながら内容に注意を向けたり、映像内の指示に従って動きを真似たりしました。一方、共同視聴なしの場合、親は子どもの隣に座っていましたが、書類記入の作業に集中するように指示されました。

続いて、子どもが映像から新しい語彙を学習したかテストが行われました。その結果、親と共同視聴をした子どもは、新しい語彙を学習していました。親の共同視聴の方法は、映像に注意や関心を示し、登場人物に応答するものであり、新しい語彙を声に出して教えたわけではありません。子どもは、親と一緒に映像を見ることで、その内容の重要性を理解し、学ぶべき情報として捉えたと考えられます。

このように、親が子どもと一緒に映像を見ることは、単に子どもが映像を楽しむだけでなく、学習の質を向上させる可能性を秘めています。一緒に視聴する際、親が映像の内容に注意を向けたり、子どもの反応に応じたりすることで、自然に学習への興味や集中力を引き出すことができます。子ども1人で視聴させるのではなく、親子で映像を見ることで、より効果的な学習環境を作り出せるかもしれません。

受動的メディアと双方向メディア

メディアは大きく2種類に分けられます。テレビやDVDなど一方向から情報が与えられる受動的メディアと、スマホやタブレットなどで相互のやり取りが可能な双方向メディアです。受動的メディアと双方向メディアの影響については、区別して議論すべきだという考え方があります。

前述した2016年のアメリカ小児科学会の提言をよく読むと、「ビデオチャット以外のスクリーンメディアの使用を控える」という但し書きがあります。これは、映像相手とのやり取りや会話が可能なビデオチャットのような双方向型メディアであれば、2歳以下でも学習が可能であるという研究結果を根拠にしているようです*10。

現代では、ZoomやTeamsなどのビデオチャット技術により、世界中どこからでも視覚的にやり取りをしながら会話ができるようになりました。ビデオチャットのおかげで、多くの幼い子どもが、地理的に離れて過ごす祖父母や親戚とつながりを持つことができています。

7歳未満の子どもにとって電話は使いにくいといわれている一方で、ビデオチャットは視覚的コミュニケーションの機会を提供するため、有効な代替手段として提案されています。実際、アメリカの子どものいる家庭の85%が、遠くに住む祖父母を含む親戚と連絡を取るために、ビデオチャットを頻繁に利用しているようです。

ある研究では、2歳児がビデオチャットでのやり取りから言語学習できるかどうかが調べられています*11。ビデオチャットは映像ではあるものの、従来のビデオと異なる重要な側面が2つあります。1つは、子どもと大人の双方向的な交流ができ、対面でのやり取りに近いこと、もう1つは、大人が子どもに応答的な反応を示すことが可能であることです。

ビデオ録画の相手では反応が返ってくることはありませんが、ビデオチャットの相手なら質問をすると何らかの反応が期待できるため、双方向メディアは学習効果を高めると考えられます。そして、赤ちゃんは、生後2ヶ月の時点で、すでに映像がライブか録画かを判別できることがわかっています。

この実験では、2歳児に、対面、ビデオチャット、録画映像の3種類の方法で新しい単語を教えました。その後の単語テストでは、ビデオチャットで学習した子どもは、対面で学習した子どもと同等に単語を学習することができました。一方、録画映像で学習した子どもは、新しい動詞を学びませんでした。この実験から、学習に影響を与えるのは、社会的随伴性であることが示されました。

社会的随伴性とは、子どもの行為や発語に対して応答的な反応を示しながら働きかけるやり取りです。たとえば、子どもがある方向を指差したら大人がその方向を見る、子どもの問いかけに対して大人が適切に返答する、などの関わりの流れです。ビデオチャットなどの双方向性メディアでは、社会的随伴性のあるやり取りが可能であるため、対面と同等の言語学習ができると考えられます。

『『セサミストリート』が凄い…! 見るだけで赤ちゃんの知力が上がる国民的子ども番組のヒミツ』へ続く。

