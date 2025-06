明治より発売されている、“ヨーグルトの正統”「明治ブルガリアヨーグルト」ブランド各種に、ディズニーの人気キャラクターたちが楽しく食卓を囲むオリジナルデザインが施された限定パッケージが登場!

「ミッキー&フレンズ」やディズニープリンセス、「ベイマックス」や「くまのプーさん」「スティッチ」たちがプリントされたパッケージがラインナップされます☆

明治ブルガリアヨーグルト「期間限定ディズニーデザインパッケージ」

価格:各308円(税込)

展開期間:2025年6月下旬〜9月下旬

ラインナップ:

上段「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン」

2段目「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン脂肪0」

3段目:「明治ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分」

内容量:各400g

対象商品:「明治ブルガリアヨーグルト」各種

※「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン HOME MADE STORY」、「同あじわい芳醇」各種、「同大人のDeep Blend」各種、「同LB81プレーン(ドリンクタイプ)」、「同のむヨーグルト 塩レモン」は対象外

1970年の大阪万博をきっかけに発売され、50年以上多くの方から愛され続けているロングセラーブランド「明治ブルガリアヨーグルト」ブランド。

ディズニーのキャラクターをデザインしたパッケージは「明治ブルガリアヨーグルト」発売50周年記念として2023年から展開され、2025年で3年連続での実施となります。

2025年は、“笑顔つながる、楽しい食卓”をテーマとした全15種類のオリジナルデザインが実現。

また、ディズニーデザインパッケージの展開に合わせて、東京ディズニーリゾートへのご招待など豪華賞品が当たる「明治ブルガリアヨーグルト 夢と魔法のキャンペーン」も実施されます☆

明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン



本場ブルガリアのLB81乳酸菌と良質な乳原料のみを使用し、独自製法の “くちどけ芳醇発酵” を採用したくちどけの良いあじわいの「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン」

「ミニーマウス」や「ミッキーマウス&プルート」「ドナルドダック」「デイジーダック」「くまのプーさん」パッケージが展開されます。

明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン脂肪0



“まろやか丹念発酵” と “乳糖分解技術” によりまろやかなあじわいに仕上げられたm脂肪分0タイプのプレーンヨーグルト「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン脂肪0」

「スティッチ」や「スクランプ&リロ」、『アナと雪の女王』の「エルサ」と「アナ」、『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル&パスカル」デザインが登場します。

明治ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分

“まろやか丹念発酵” と “あじわいしっかり仕込み” によるまろやかでコクのあるあじわいで、100gで1食分のカルシウムと鉄分を摂ることができる「明治ブルガリアヨーグルトLB81カルシウムと鉄分」

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」と「野獣」、『アラジン』のディズニープリンセス「ジャスミン」と「アラジン&アブー」、『ベイマックス』の「ベイマックス&ヒロ」パッケージがラインナップされます。

明治ブルガリアヨーグルト 夢と魔法のキャンペーン

開催期間:2025年6月23日〜9月30日

対象商品:「明治ブルガリアヨーグルト」各種、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」各種

ディズニーデザインパッケージの展開に合わせて「明治ブルガリアヨーグルト 夢と魔法のキャンペーン」を開催。

対象商品を購入し応募マークを集めて、希望コースに応募された方の中から抽選で合計2,000名東京ディズニーリゾートへのご招待など豪華賞品が当たります。

ディズニーの人気キャラクターたちが楽しく食卓を囲むオリジナルデザインが施された限定パッケージ全15種類。

明治ブルガリアヨーグルト「期間限定ディズニーデザインパッケージ」は、2025年6月下旬より販売開始です☆

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&フレンズやプリンセス、スティッチなど全15種!明治ブルガリアヨーグルト「ディズニーパッケージ」 appeared first on Dtimes.