[6.15 J3第16節](正田スタ)

※19:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 30 小柳達司

DF 35 玉城大志

MF 6 米原秀亮

MF 7 西村恭史

MF 27 藤村怜

FW 10 高澤優也

FW 17 山中惇希

FW 20 下川太陽

控え

GK 47 志賀一允

DF 2 田頭亮太

DF 14 菊地健太

DF 43 野瀬翔也

MF 11 加々美登生

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

FW 9 青木翔大

FW 18 田中翔太

監督

沖田優

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 井林章

DF 35 左合修土

DF 99 附木雄也

MF 6 長谷川隼

MF 15 岩本和希

MF 17 牧山晃政

MF 33 河上将平

MF 55 藤井葉大

MF 90 後藤優介

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 2 内田瑞己

MF 7 江口直生

MF 10 川西翔太

MF 13 前川大河

MF 60 森川裕基

MF 96 吉田陣平

FW 23 岩岸宗志

FW 24 上野輝人

監督

米山篤志