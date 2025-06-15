群馬vs讃岐 スタメン発表
[6.15 J3第16節](正田スタ)
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
DF 35 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 27 藤村怜
FW 10 高澤優也
FW 17 山中惇希
FW 20 下川太陽
控え
GK 47 志賀一允
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 11 加々美登生
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
監督
沖田優
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 井林章
DF 35 左合修土
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 2 内田瑞己
MF 7 江口直生
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 60 森川裕基
MF 96 吉田陣平
FW 23 岩岸宗志
FW 24 上野輝人
監督
米山篤志
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
DF 35 玉城大志
MF 6 米原秀亮
MF 7 西村恭史
MF 27 藤村怜
FW 10 高澤優也
FW 17 山中惇希
FW 20 下川太陽
控え
GK 47 志賀一允
DF 2 田頭亮太
DF 14 菊地健太
DF 43 野瀬翔也
MF 11 加々美登生
MF 37 瀬畠義成
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
監督
沖田優
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 井林章
DF 35 左合修土
DF 99 附木雄也
MF 6 長谷川隼
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 33 河上将平
MF 55 藤井葉大
MF 90 後藤優介
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 2 内田瑞己
MF 7 江口直生
MF 10 川西翔太
MF 13 前川大河
MF 60 森川裕基
MF 96 吉田陣平
FW 23 岩岸宗志
FW 24 上野輝人
監督
米山篤志