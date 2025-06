【ステラソラ】 発売日:未定 価格:基本プレイ無料 プラットフォーム: iOS 、Android、PC(Windows) ※C BT では iOS 版なし

「ステラソラ」

Yostarが贈るiOS/Android/PC(Windows)用アクションRPG「ステラソラ」のクローズドβテスト(CBT)が、5月29日12時から6月8日16時にかけて開催されている。なお、正式サービスの開始に向けて公式ページなどで事前登録も実施中。

今回はCBTにテスターとして参加する機会を得られたので、本作の基本的なシステムやゲームとしての魅力について紹介していきたい。

なお今回のプレイに使用したのはCBT版となっているので、正式版では変更が加えられる場合があることはご了承いただきたい。

「ステラソラ」ってどんなゲーム?

【「ステラソラ」世界観紹介PV】

まず初めに「ステラソラ」の概要について紹介していく。本作は「旅と日常が交差するファンタジーRPG」と銘打たれており、魅力的なファンタジー世界を冒険していく要素と、個性豊かな美少女たちとの日常を楽しむ要素によって成り立っている。

作品の舞台となるノヴァ大陸は、各地に「星ノ塔」がそびえ立っているのが特徴。塔を攻略すると「祈願箱」という箱が手に入り、そこから「神器」という貴重なアイテムを入手できる。そんなトレジャーハントを生業としているのが、「巡遊者」と呼ばれる人々だ。

そこでプレーヤーが操る主人公は、謎めいた過去をもつ「魔王」として物語に登場。星ノ塔にある祈願箱に入っていたところを、巡遊者であるコハク、アヤメ、セイナに発見される。しかし魔王は記憶喪失になっていて自分のことが何もわからず、記憶を取り戻すため彼女たちと共に旅をしていくことに……。

主人公は2つの容姿から選択できる

主人公たちを取り巻くのは、さまざまな組織の思惑

作中では“ケータイ”などのレトロな電子機器が登場する不思議なファンタジー世界を舞台に、壮大なストーリーが展開していく。

そしてゲームのメインとなるのは、星ノ塔の探索だ。ゲームとしては見下ろし視点のアクションRPGのような形で立ちはだかる敵を倒し、先へと進んでいく。各ステージは複数の層で構成されたダンジョンになっていて、狂暴なモンスターが徘徊している。プレーヤーは巡遊者3人によるチームを組んで、それぞれが所持しているスキルや必殺技を使いながら先に進んでいく。

その一方、ダンジョンの探索とは別に日常パートも存在。「ココチャ」というチャット機能で交流したり、2人だけで「デート」に出かけたりと、美少女ゲーム的な楽しさを味わうことが可能だ。そして巡遊者には「信頼度」の概念があり、だんだん仲を深めていくことができる。

性格や人柄がわかる巡遊者のプロフィール

信頼度が上がると色々な要素が解放される

無限大の組み合わせ! ド派手なスキルが飛び交うバトル

本作の魅力としては、まずシンプルながら奥が深いダンジョン攻略に注目したい。

基本的なシステムから説明すると、星ノ塔を探索する際には3人の巡遊者でチームを組むことになる。プレーヤーはそのうち主力担当の1人をメインで操作し、ほかの2人は支援担当という位置付けだ。

チームを編成する際には巡遊者の属性も重要

基本的にはメインの巡遊者1人を操作し戦うことになるが、支援担当も戦闘にしっかりと関わってくる仕組みで、編成した2人の支援スキルと必殺技を発動することができる。その際にはスタイリッシュなカットインが入り、巡遊者の姿もフィールド上に現われるので、3人で一緒に戦っているという感覚が得られるはず。

そしてスキルの内容はまさに多種多様で、巡遊者ごとの個性が色濃く反映されている。しかも探索を進めるなかで、巡遊者たちの「素質」が解放される仕組みになっており、それぞれの個性がさらに際立っていく。

たとえばコハクは、銃を使って華麗にダメージを与えていくスタイル。必殺技はド派手なビームを発射する「アルティメットバーン」だ。素質にも火力を上げる効果があるものが多く、メインアタッカー向きの性能となっている。

それに対して魔導書を片手に戦うアヤメは、氷魔法によって広範囲にダメージを与えることが得意。相手の行動を制限する状態異常「氷結」を付与することもできる。

もちろんスキルや必殺技は無尽蔵に発動できるわけではなく、クールタイムが設定されている。とくに強敵を相手にするときには、使いどころをしっかり考えなくてはならない。

なお、素質の獲得はその都度3種類の選択肢が提示され、プレーヤーが自由に選ぶことが可能。スキルに元々備わっている性能を強化したり、新たな効果を付与したりと、自分の好きなように育成を進められる。

こうしたローグライト要素を含む戦略性と、爽快感のあるアクションRPGが上手く融合しているのが、本作の醍醐味と言えるだろう。

プレーヤーの選択次第で性能が変化

「要約」をオフにすると詳細な説明が出てくる

ちなみに獲得した素質は一度探索を終えるとリセットされるが、「データ」という形で保存することで、ほかのモードで使用できる。経験値素材やスキル強化素材を集める「素材調達」クエストや、ひたすら敵を倒していく「無限リング」なども、このデータを使ってバトルすることになる。

こうして“より強力なデータを作る”という目的が用意されていることが、星ノ塔を探索する楽しさにつながっている。たんなる素材集めで終わらず、何度も周回する意義が生まれているので、しっかりやり込みたい人でも満足できるのではないだろうか。

「素材調達」クエスト

「無限リング」

意外な素顔が見られるかも? かわいい巡遊者たちと過ごす日常

本作のもう1つの魅力として語るべきは、巡遊者との交流だ。彼女たちには趣味や性格などが細かく設定されており、生き生きとした姿を見せてくれる。

巡遊者はギフトを贈ったりパートナー任務を達成したりすることで信頼度が上がり、それに応じてプロフィールやボイス、専用ストーリーが解放されていく仕組み。プロフィールには特技や履歴書の内容などが綴られているほか、普段の生活が垣間見えるような情報も明かされる。

ホーム画面には好きな巡遊者を設定できる

巡遊者のことをもっとよく知れる専用ストーリー

またデートは、巡遊者の普段とは違った一面を見られる絶好のチャンス。2人きりでお出かけした先で、ラブコメ的なイベントが起こることもあり、ぐっと距離が縮まっていく。

デート中、豊かな表情を見せるコハク

デートの場所によって特殊なイベントも発生

さらに「ココチャ」ではチャットのやりとりを通して、彼女たちの人となりを知ることができる。ケータイの扱いに疎くて用件だけをささっと伝える巡遊者もいれば、コハクのようにチャットが大好きでスタンプを使いこなしてくる巡遊者もいて、賑やかな日々を過ごせるだろう。

普段は無口だがチャットではおしゃべりなコハク

返信の選択肢が表示されることも

また星ノ塔の探索中には、さまざまなキャラクターとの出会いが待ち受けている。いずれも巡遊者に負けず劣らず魅力的なので、思わずハートを掴まれてしまうかもしれない。

かわいらしい少女たちと交流しつつ、やり込みがいのあるダンジョンに挑戦できる「ステラソラ」。あくまで今回プレイしたのはCBT版なので、今後さらに別の要素が追加される可能性もある。正式リリースの日を期待して待つことにしよう。

