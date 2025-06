YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」のJukiaが、外国人観光客を空港で出迎え、観光案内やホテルへの送迎を行う人気企画「FREE RIDE」の特別編として、以前東京でおもてなしをした外国人のAさんとその友人Bさんを、自身の地元・愛媛県に招待した。約10か月ぶりの再会となる心温まる旅の様子を記録した動画「【特別編】外国人の友達を地元愛媛県に招待しておもてなししてみた 前編」が公開された。



今回の愛媛旅行は、Jukiaの「せっかくなら僕たちの地元にも来てみたら?」という提案に対し、Aさんが「Why not?(いいじゃない!)」と快く応じたことから実現した。Bさんとともにロシアから訪れた二人を、Jukiaはネッツトヨタ愛媛提供のアルファードで出迎えた。松山観光港での約1年ぶりの再会に、3人は満面の笑みを浮かべながら喜びを分かち合った。



車内では、初来日というBさんが「Jukiaのことはたくさん聞いてるよ!」とAさんに話しかけると、Aさんも「私の友達はみんなJukiaのこと知ってるよ!」と応じ、Jukiaの思いがけない国際的人気ぶりがうかがえる場面もあった。



一行が訪れたのは、地元で人気の居酒屋「まるよし」。名物の「さばの南蛮漬け」や「つぶ貝」「鯨のお造り」などの新鮮な魚介類から、「コロッケ」「せんざんき(鶏の唐揚げ)」、締めの「釜飯」まで、愛媛ならではの料理にAさんは「美味しい!本当に美味しい!」と舌鼓を打った。Bさんもタコやイカは苦手ながら、他の料理を楽しんでいた。店主や常連客との温かな交流も生まれ、Aさんが「“いただきます”ってアニメ好きのロシア人はみんな言うよ!」と語るなど、和やかな雰囲気の中で食事を楽しむ様子が描かれている。



また、日本の印象について、Bさんは「日本の女の子たちは私たちからしたらとても可愛いんだよね」と語り、Aさんも「日本人はとても美人って思われているんだよ」と同意。これに対し、Jukiaは「逆に日本人から見たらロシア人も綺麗だよ」と返し、美の基準や文化の違いについての会話で盛り上がった。



動画の最後では、宿泊先である「ふれあい公園」の日本的な和室に案内され、布団で寝ることに「すごく日本的だね!」と喜ぶAさんとBさんの姿が映し出される。Jukiaの飾らない人柄とゲストへの細やかな気配り、そしてロシアからの二人の日本文化への関心と素直な反応を通して、異文化交流の楽しさと地方ならではの温かなおもてなしの魅力が伝わる内容となっている。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo