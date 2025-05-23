Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ç¤â¿®¶Ä¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ
Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ï½¡¶µ¤äÌÂ¿®¤ò¿®¤¸¤ë¿Í¤è¤ê¤â¹çÍýÅª¤Ç¡¢¾Úµò¤äÊ¬ÀÏÅª»×¹Í¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Í¥ëÂç³Ø¤Ç¿´Íý³Ø¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤ÏÆüËÜ¤ò´Þ¤à½¡¶µ¿§¤¬Èæ³ÓÅªÇö¤¤8¥«¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¿®¶Ä¤ò¹¥°ÕÅª¤Ê¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤¹¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤Ïµ¿¤ï¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2404720122
Did humans evolve to prefer religion? Research shows many atheists intuitively favour faith
https://theconversation.com/did-humans-evolve-to-prefer-religion-research-shows-many-atheists-intuitively-favour-faith-256391
¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤ÏÆ±Î½¤È¶¦¤Ë1¤Ä¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤Î·ë²ÌÀ¸¤¸¤¿Éû¼¡Åª¤Ê¸ú²Ì¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤«°¤¤¤â¤Î¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¿Í¤¬Éû¼¡Åª¸ú²Ì¤ò¤ï¤¶¤ÈÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥Î¡¼¥Ö¸ú²Ì(the Knobe effect)¡×¤ò½¡¶µ¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Î¡¼¥Ö»á¤Î¸¦µæ¤Ç·Áºî¤é¤ì¤¿¥Î¡¼¥Ö¸ú²Ì¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î²ñÄ¹¤¬¡¢Â¿Âç¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¬Éû¼¡Åª¸ú²ÌX¤âÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦»Üºö¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£²ñÄ¹¤ÏÉû¼¡Åª¸ú²ÌX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÍø±×¤Î¤¿¤á¤Ë»Üºö¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¿Âç¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛÄÌ¤êÉû¼¡Åª¸ú²ÌX¤âÀ¸¤¸¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢²ñÄ¹¤ÏÉû¼¡Åª¸ú²ÌX¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤«¡×¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Éû¼¡Åª¸ú²ÌX¤¬¡Ö´Ä¶¤Ë³²¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾åµ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¿Í¤Î80¡ó°Ê¾å¤¬¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÉû¼¡Åª¸ú²ÌX¤¬¡Ö´Ä¶¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï20¡óÄøÅÙ¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤Ï¾Úµò¤äÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÍ³²¤ÊÉûºîÍÑ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë´¶¤¸¡¢Í±×¤ÊÉûºîÍÑ¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Î¡¼¥Ö¸ú²Ì¤ÏÎãÊ¸¤Î¸À¸ì¤ä»È¤¦Ã±¸ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ö¸ú²Ì¤ò½¡¶µ¤ÈÍí¤á¤Æ¡Ö¤¢¤ë¿·Ê¹µ¼Ô¤¬¡¢½¡¶µ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éû¼¡Åª¸ú²Ì¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤«¡¢¿®ÅÌ¤òÁý¤ä¤¹¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡£¿·Ê¹¤¬Çä¤ì¤¿¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç½¡¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·Ê¹µ¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åµ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤¬Èæ³ÓÅªÈó½¡¶µÅª¤À¤È¸«¤Ê¤¹¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Á¥§¥³¡¢ÆüËÜ¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î·×3804¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤¬ÆÉ¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ËÌµ¿ÀÏÀ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¿®ÅÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤òÌó40¡ó¾å²ó¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿Þ¤ÎÎÐ¿§¤¬¿®ÅÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡¢»ç¿§¤¬Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤Ç¤âÁªÂò»è¤Î½ç°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÈï¸³¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¤³¤Î·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
by Will Gervais
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï¡Öº£²ó¤Î¸¦µæ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥Î¡¼¥Ö»á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Èï¸³¼Ô¤Ï´Ä¶±øÀ÷¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÈï¸³¼Ô¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨ÆÃÄê¤Î½¡¶µ¿®¶Ä¤¬Çö¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿®¶Ä¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¿®¶Ä¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼½¡¶µ¿§¤¬Çö¤¤¹ñ¤Ç½¡¶µ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¿®¶Ä¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï¡Ö½¡¶µ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï½¡¶µ¤ÈÆ»ÆÁ¤ò¤Û¤ÜÆ±µÁ¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¿®¶Ä¤ÈÆ»ÆÁ¤ÏÊ¸²½Åª¤Ë¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¡¼¥ô¥§¥¤¥¹»á¤Ï¡Ö½¡¶µ¤Ï²¿ÀéÇ¯¤â¤Î´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢(¿À¤Ø¤Îµ§¤ê¤Ê¤É)¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿½¡¶µÅª¤ÊÉ½¸½¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ½¡¶µÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½¡¶µÅª¤ÊÉ½¸½¤ä¿®¶Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®¶Ä¤ÏÊ¸²½Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Çº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬¸À¤¦Ìµ¿ÀÏÀ¼Ô¤Î»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£