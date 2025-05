米津玄師「Plazma」にあわせてガンダム登場キャラのフィギュアが踊る映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■GQuuuuuuXフィギュアの踊りを、アマテ・ユズリハ(マチュ)、ニャアン、シュウジが練習!

米津玄師「Plazma」の楽曲にあわせ、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のメインキャラクターのフィギュアが踊るストップモーション動画が、米津玄師の公式X(旧Twitter)、YouTube、TikTokアカウントで公開された。

キャラクターは、アマテ・ユズリハ(マチュ)、ニャアン、シュウジの3人。

4月29日には、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』のGQuuuuuuXフィギュアが踊るストップモーション動画が公開され、SNSは、「ガンダムさん、キレッキレ笑」「何でそーなったw 楽しすぎる世界観」など大きな反響があり、Xでは1,800万再生を突破。今作は、そのGQuuuuuuXの踊りを、3名が練習している風景となっている。動画は、コマ撮りクリエイターチーム「Animist」により制作された。

楽曲「Plazma」は、スタジオカラー×サンライズの初タッグで届けるガンダムシリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主題歌として書き下ろし、1月20日に配信リリース。劇場先行版の大ヒットとともに瞬く間にチャートを席巻し、デイリーランキング31冠、初週ウィークリーランキング4冠を記録しロングヒット中。

劇場先行版 『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』は1月より全国公開となり、興行収入34億円、観客動員206万人を突破、さらに国外では30以上の国と地域で上映が行われ大ヒットとなるなか、TVシリーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX 』が放送スタートした。

6月11日には、米津玄師15thシングル「Plazma / BOW AND ARROW」のリリースが決定し、「ハロ盤」、「インストーラーデバイス盤」、「通常盤 Plazma / BOW AND ARROW」、「通常盤 BOW AND ARROW / Plazma」の4形態で予約を受付中。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』は、5月20日24時29分より第7話の放送を迎え、物語も大きな盛り上がりをみせる。

リリース情報

2025.01.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Plazma」

2025.06.11 ON SALE

SINGLE「Plazma / BOW AND ARROW」

米津玄師 OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/hachi_08

米津玄師 OFFICIAL TikTok

米津玄師 OFFICIAL YouTube

TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX (ジークアクス)』番組サイト

https://www.gundam.info/feature/gquuuuuux/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/