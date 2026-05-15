思わず「行っちゃおうかな」と応えたくなる食事デートの誘い文句９パターン
二人だけのランチやディナーは、その先、親密な関係へと進んでいくための大切なファーストステップ。意中の女性を誘い出すなら、迷う隙を与えずに「行く！」と言わせたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性252名に聞いたアンケートを参考に「思わず『行っちゃおうかな』と応えたくなる食事デートの誘い文句９パターン」をご紹介します。
【１】「最近グチとかこぼせてる？ 俺でよければ話して」と、「聞き役」を口実にする
「ちょうど上司とうまくいかなくなってたので、ここぞとばかりに飛びつきました」（20代女性）というように、女の子のメンタルなスランプに手を差し伸べるのも有効でしょう。押し付けがましくならないようにするのがコツかもしれません。
【２】「パスタ好きって言ってたよね？」と、相手の好みを周到に調べ上げてから誘う
「いつか社食で話したこと、覚えててくれたんだとうれしくなった」（10代女性）など、事前にリサーチを済ませた上でアプローチするやり方です。こそこそと周辺を嗅ぎまわるのは怪しまれそうですが、日ごろから彼女の動向にそれとなく目を光らせておくとよさそうです。
【３】「一杯だけ行かない？ おごるから」と、気軽に応じやすいプランを提示する
「一杯だけなら時間もかからないし、おごってもらっても気がラク」（20代女性）というように、女の子に負担を感じさせない誘い方も好感度が高そうです。ただし、あまりしょぼい店に連れていくと落胆させてしまうので、お店のチョイスには気を使いましょう。
【４】「お腹空いてるんじゃない？」と、気遣う言い方でYesを引き出す
「ペコペコだったので、『わかってるじゃない！』とたまらず応じてしまった」（20代女性）などと、女の子をいたわるスタンスで臨む方法です。空腹度に応じて「焼肉」「イタ飯」など具体的なエサを用意しておくのも一案です。
【５】「相談があるんだけど、食事しながらどうかな？」と、別の用事にかこつける
「そう言われると断りづらい」（10代女性）というように、何か深刻そうな用件をちらつかせることで、約束を取り付ける作戦です。もちろん、「相談」が誘い出すための口実であることを悟られないように、きちんと相談ごとを用意しておくことも必要でしょう。
【６】「今帰り？ だったらご飯行かない？」と、偶然を装う
「エレベーターで一緒になったときの声のかけ方がスマートすぎて、ついうなずいてしまった」（20代女性）というように、女性が同僚なら、退社時刻を合わせて軽く誘うのもアリでしょう。くれぐれも露骨に待ち伏せするようなことのないように気を付けたほうがよさそうです。
【７】「エジプト料理って食べたことある？」など、目新しいスポットで興味を引く
「珍しい食べ物とか、『初進出』には弱いんです」（20代女性）というように、トレンド好きな女子なら、話題の店や注目エリアを候補に挙げると興味を持ってもらえそうです。ここぞというときに動けるように、普段から情報収集に努めましょう。
【８】「一緒に打ち上げしよう」と、何かが終わったタイミングを見計らって声をかける
「棚卸しのあと、シフトが違うスタッフに呼ばれて『行く！』と即答」（20代女性）というように、大仕事が一段落した折には、誰しも乾杯したくなるものです。共に盛り上がることで、さらに結束が深まるかもしれません。
【９】「一人じゃ行きにくいから…」と、つきそいをお願いする
「『男がポツンとスイーツバイキングなんて恥ずかしくて…』と切り出す姿がかわいかった」（20代女性）というように、低姿勢な依頼モードには女の子もあまり警戒しないようです。女子受けしそうな店を選べば、今後の展開も期待できそうです。
応じやすい誘い方は、相手の状況を見極めてこそできるもの。いつか一緒に食事をと考えている女性がいるなら、普段から様子を観察して、チャンスを逃さないようにしましょう。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計252名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】「最近グチとかこぼせてる？ 俺でよければ話して」と、「聞き役」を口実にする
「ちょうど上司とうまくいかなくなってたので、ここぞとばかりに飛びつきました」（20代女性）というように、女の子のメンタルなスランプに手を差し伸べるのも有効でしょう。押し付けがましくならないようにするのがコツかもしれません。
「いつか社食で話したこと、覚えててくれたんだとうれしくなった」（10代女性）など、事前にリサーチを済ませた上でアプローチするやり方です。こそこそと周辺を嗅ぎまわるのは怪しまれそうですが、日ごろから彼女の動向にそれとなく目を光らせておくとよさそうです。
【３】「一杯だけ行かない？ おごるから」と、気軽に応じやすいプランを提示する
「一杯だけなら時間もかからないし、おごってもらっても気がラク」（20代女性）というように、女の子に負担を感じさせない誘い方も好感度が高そうです。ただし、あまりしょぼい店に連れていくと落胆させてしまうので、お店のチョイスには気を使いましょう。
【４】「お腹空いてるんじゃない？」と、気遣う言い方でYesを引き出す
「ペコペコだったので、『わかってるじゃない！』とたまらず応じてしまった」（20代女性）などと、女の子をいたわるスタンスで臨む方法です。空腹度に応じて「焼肉」「イタ飯」など具体的なエサを用意しておくのも一案です。
【５】「相談があるんだけど、食事しながらどうかな？」と、別の用事にかこつける
「そう言われると断りづらい」（10代女性）というように、何か深刻そうな用件をちらつかせることで、約束を取り付ける作戦です。もちろん、「相談」が誘い出すための口実であることを悟られないように、きちんと相談ごとを用意しておくことも必要でしょう。
【６】「今帰り？ だったらご飯行かない？」と、偶然を装う
「エレベーターで一緒になったときの声のかけ方がスマートすぎて、ついうなずいてしまった」（20代女性）というように、女性が同僚なら、退社時刻を合わせて軽く誘うのもアリでしょう。くれぐれも露骨に待ち伏せするようなことのないように気を付けたほうがよさそうです。
【７】「エジプト料理って食べたことある？」など、目新しいスポットで興味を引く
「珍しい食べ物とか、『初進出』には弱いんです」（20代女性）というように、トレンド好きな女子なら、話題の店や注目エリアを候補に挙げると興味を持ってもらえそうです。ここぞというときに動けるように、普段から情報収集に努めましょう。
【８】「一緒に打ち上げしよう」と、何かが終わったタイミングを見計らって声をかける
「棚卸しのあと、シフトが違うスタッフに呼ばれて『行く！』と即答」（20代女性）というように、大仕事が一段落した折には、誰しも乾杯したくなるものです。共に盛り上がることで、さらに結束が深まるかもしれません。
【９】「一人じゃ行きにくいから…」と、つきそいをお願いする
「『男がポツンとスイーツバイキングなんて恥ずかしくて…』と切り出す姿がかわいかった」（20代女性）というように、低姿勢な依頼モードには女の子もあまり警戒しないようです。女子受けしそうな店を選べば、今後の展開も期待できそうです。
応じやすい誘い方は、相手の状況を見極めてこそできるもの。いつか一緒に食事をと考えている女性がいるなら、普段から様子を観察して、チャンスを逃さないようにしましょう。（倉田さとみ）
【調査概要】
期間：2014年1月14日（火）から21日（火）まで
対象：合計252名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査