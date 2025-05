【ワンパウンダーチャレンジ2025】 開催期間:5月23日~5月28日まで 参加費:3,900円

ビーケージャパンホールディングスは、同社が運営するハンバーガーチェーン「バーガーキング」にてイベント「ワンパウンダーチャレンジ2025」を5月23日より開催する。開催期間は5月28日まで。

本イベントは巨大な本格バーガーを制限時間内食べ放題となるイベント。第1弾ではベーコン4枚、チーズ4枚、直火焼きビーフ4枚にたっぷりの野菜をはさんだ超大型バーガー 「デラマキシ ザ・ワンパウンダー」。制限時間は45分間。ラストオーダーは30分経過時点となる。

本イベントの三かは事前に特設サイトより参加チケットの購入が必要となる。参加費は3,900円。

また、参加特典としてワンパウンダーTシャツ、ワンパウンダー ステッカー、デラマキシ オリジナルステッカーがもらえる。

