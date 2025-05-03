¡Ö¥·¥«¤À¥¡¥¡¡ª¡×±¿Å¾Ãæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¾×ÆÍ¡×¡ª ¤â¤·¤âÌîÀ¸Æ°Êª¤ò¡Ö¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡×¤É¤¦¤¹¤ë!? ¡È¥í¡¼¥É¥¥ë¡ÉÁø¶ø»þ¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤Ï
¡ÖÆ°ÊªÈô¤Ó½Ð¤·Ãí°Õ¡×¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤¿¤é·Ù²ü¤ò¡ª
¡¡Æ»Ï©¤Ë¤Ï¡ÖÆ°ÊªÈô¤Ó½Ð¤·Ãí°Õ¡×¤ÎÉ¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÌîÀ¸Æ°Êª¤Ê¤É¤¬ÉÔ°Õ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤â¤·¤âÆ°Êª¤ò¥¯¥ë¥Þ¤Çíà¡Ê¤Ò¡Ë¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤ì¤ËÆ»Ï©¾å¤ÇÆ°Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Çíà¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¥í¡¼¥É¥¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¥Í¥³¤Î¤Û¤«¡¢¹Ù³°¤Ç¤Ï¥¿¥Ì¥¤ä¥·¥«¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤ÎÓ®ÆýÎà¡¢¥«¥é¥¹¤ä¥¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿Ä»Îà¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤Î¥í¡¼¥É¥¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æ°Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¶²¤ì¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤··Á¤Ç²«¿§ÃÏ¤Ë¹õÏÈ¤ÈÆ°Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÖÆ°Êª¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¶²¤ì¤¢¤ê¡×¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸¼±¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤½¤ÎÃÏ°è¤Ç½ÐË×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ïÎà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉ¸¼±¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÆ°Êª¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Æ°Êª¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥·¥«¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Æ°Êª¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¾×ÆÍ»þ¤ÎÂ®ÅÙ¤ä¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾×·â¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂ»³²¤¬À¸¤¸¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÆ±¾è¼Ô¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¾×ÆÍ¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²óÈò¤·¤è¤¦¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃ±ÆÈ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï»³¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ°Êª¤Î½ÐË×¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÆ»¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÂ®¤¤¤³¤È¤«¤é²óÈò¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¾×·â¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÁØ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¤¬Æ°Êª¤È¾×ÆÍ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ°Êª¤È¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡×!?
¡¡¤â¤·Æ°Êª¤È¾×ÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¯¥ë¥Þ¤¬¼«Áö¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊüÃÖ¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊªÂ»»ö¸Î¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ø¤ÎÄÌÊó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¯¥ë¥Þ°Ê³°¤ËÂ»³²¤äÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÊó¹ð¤·¡¢¥±¥¬¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏµßµÞ¼Ö¤ÎÍ×ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ°Êª¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤äÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë±¿¤Ö¤«¡¢Ï¢Íí¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¶Ä¤®¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Æ°Êª¤¬»àË´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢»à³¼¤Ï°ìÈÌÇÑ´þÊª¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç·¿Æ°Êª¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ»Ï©¶ÛµÞ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ö#9910¡×¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¡¢½èÍý¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»Ô¶èÄ®Â¼Æ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¤¬¸åÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¸åÂ³¼Ö¤¬íà¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ê´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¸òÄÌ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ï©¸ª¤Ê¤É¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°Êª¤òÆ°¤«¤¹»þ¤Ï¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ä°ÂÁ´ÌÌ¤«¤é¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸»à¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡ºî¶È¤¹¤ëºÝ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤äÈ¯±ìÅû¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æºî¶È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤ÇÆ°Êª¤òíà¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Æ»Ï©¾å¤ÎÆ°Êª¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£
¡¡SA¤äPA¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±¾è¼Ô¤Ê¤É¤¬Æ»Ï©¶ÛµÞ¥À¥¤¥ä¥ë¤ØÏ¢Íí¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡Æ°Êª¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ê¥¯¥ë¥Þ¤Î½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¡ÊÇ¤°ÕÊÝ¸±¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼ÖÎ¾ÊÝ¸±¤ÇÊä½þÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Êä½þÈÏ°Ï¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥³¥Î¥ß¡¼·¿¡Ê¸ÂÄêÊä½þ·¿¡Ë¡×¤Ç¤ÏÊä½þÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÀÌóÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£