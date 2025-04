【「 ちいかわ タロット 22枚のオリジナルカード付き」】 4月28日 発売 価格:1,650円

講談社は、「ちいかわ タロット 22枚のオリジナルカード付き」を4月28日に発売する。価格は1,650円。

本書はナガノ氏が手掛けるマンガ「ちいかわ」をモチーフとしたタロットカードの本。監修は1万以上のテレビ、雑誌、書籍、WEBコンテンツを作成・執筆してきた占星術師・心理ナビゲーターの阿雅佐氏が務めている。

カード1枚1枚をていねいに解説しており、占い方もイラスト付きで紹介。そして、ちいかわたちの姿が描かれた22枚のオリジナルカードが付いてくる。

【「 ちいかわ タロット 22枚のオリジナルカード付き」内容】

『ちいかわ』のキャラクターたちがいっぱい登場するタロットカードが完成!!

タロットは、いろんな絵柄が描かれている不思議なカード。

絵柄にはそれぞれ意味があって、この世界のさまざまなことを象徴しています。

青空は「希望」、雷は「インパクト」を連想させるように……。

本書では、カード1枚1枚をていねいに解説。

占い方もイラスト付きで紹介。

はじめてタロット占いに触れる人にもわかりやすい一冊になっています。

ミシン目に沿って22枚のカードを切り取ったら、

“恋愛” “お金” “人間関係” “仕事/勉強”

気になるジャンルの過去・現在・未来を占ってみて。

タロット占いは神聖なものです。

占うときは、3つの約束を守りましょう!

心を落ち着けて集中して

ネガティブなことを考えずに

同じテーマを占う場合は時間を空けて

