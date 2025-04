か、かっこいい! YouTubeチャンネル「MaxluvsMya」では、白猫の思わぬ行動が配信され、動画のコメント欄には「アクロバティックだな!」「もはやアスリートだよ」の声が続出しました。

狙いを定めて一気に…

注目を集めたのは「I Can’t Believe He Did That!」という動画。洗面台の上から今にもジャンプしそうなのが、白猫の「ドビー」です。

狙いを定めて少し屈んだ後、一気に飛び上がったドビー。そのまま、部屋のドア上部へ見事に着地(?)しました。

ドビーは幅の狭いドアの上でもしっかりバランスをとり、余裕がある様子。驚いた飼い主の呼びかけにも動じず、アスレチック気分で高所を楽しんでいます。

すると、すぐ近くに別のドアを発見。乗り移ろうと懸命に前足を伸ばしてみたものの、想像以上に距離があったのか、結局諦めてしまいます。最後には「どうやって降りよう……」と、ドアに登ったことを少し後悔する様子を見せるドビーなのでした。

まるでパルクールのようなドビーの行動を見た視聴者からは、「身体能力が高すぎる!」「サーカスみたい」「すごすぎる!といった反応が殺到。さらに飼い主さんも「スタントキャットになれそう」と冗談を交えてコメントしていました。

元気で少しドジな一面もあるドビーの動きが気になったら、ぜひ動画をチェックしてみてくださいね。