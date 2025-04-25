アマゾン「Prime Video」、5月の新着作品は「室町無頼」「MEG ザ・モンスターズ 2」など
アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」において、5月に配信がスタートする作品が発表された。
新たに配信される作品は、室町時代の武士・蓮田兵衛の腐敗した権力との知られざる戦いを描いた、大泉洋主演の戦国アクション 「室町無頼」や、ジェイソン・ステイサム主演の海外映画「MEG ザ・モンスターズ 2」など。
(c)2016 垣根涼介／新潮社 (c)2025「室町無頼」製作委員会
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アマゾンオリジナルからは、スリラー作品「ベター・シスター」が配信される。
(c) Amazon Content Services LLC5月の新着予定作品一覧 映画（日本） 5月1日 「春画先生」 5月2日 「母性」 「室町無頼」 ＊独占配信 5月3日 「花腐し」 5月6日 「お母さんが一緒」 5月9日 「誰よりもつよく抱きしめて」 ＊独占配信 「無限の住人」 5月14日 「早乙女カナコの場合は」 ＊独占配信 「雪の花 ―ともに在りて―」 ＊独占配信 5月23日 「ゆきてかへらぬ」 ＊独占配信 5月30日 「ショウタイムセブン」 ＊独占配信 映画（海外） 5月1日 Amazon Original「アナザー･シンプル･フェイバー」（Another Simple Favor／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 5月8日 Amazon Original「アセスメント ～愛を試す７日間～」（The Assessment／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 5月9日 「アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方」 ＊独占配信 5月15日 「MEG ザ・モンスターズ2」 ＊見放題独占配信 5月29日 「ブルービートル」 ＊見放題独占配信 5月30日 Amazon Original「卒業旅行 in マヨルカ島」（Viaje De Fin De Curso: Mallorca／スペイン） ＊午後4時から独占配信 アニメ映画（日本） 5月24日 「ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉」 ＊見放題独占配信 アニメ映画（海外） 5月1日 「おさるのジョージ2／ゆかいな大冒険！」 「おさるのジョージ3／ジャングルへ帰ろう」 「おさるのジョージ4／王子でござーる！」 テレビドラマ（日本） 5月4日 「いつか、ヒーロー」 テレビドラマ（海外） 5月2日 「Dr. HOUSE」シーズン1～7 5月15日 Amazon Original「オーバーコンペンセイト ～イケメン男子の自分探し～」（Overcompensating／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 5月20日 Amazon Original「モーターヘッズ」（Motorheads／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 5月22日 Amazon Original「ナイン・パーフェクト・ストレンジャー」（Nine Perfect Strangers／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占配信 5月29日 Amazon Original「ベター・シスター」（The Better Sister／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 テレビドラマ（アジア） 5月1日 「天官の継承者ディン・ユンチー～秘宝と愛の物語」 「ミョヌラギ わが嫁たちの物語」 5月15日 「シンデレラと４人の騎士＜ナイト＞」 テレビアニメ（海外） 5月27日 Amazon Original「銀河系で２番目にイケてる病院」（The Second Best Hospital In The Galaxy／アメリカ）シーズン2 ＊午後4時から独占配信 ドキュメンタリー（海外） 5月8日 Amazon Original「オクトパス！ ～未知なる生命体タコの世界～」（Octopus!／アメリカ）シーズン1 ＊午後4時から独占配信 5月13日 Amazon Original「イ・スマン：キング・オブ・K-POP」（Lee Soo Man: King Of K-Pop／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 バラエティー（日本） 5月2日 「相席食堂」シーズン9 バラエティー（海外） 5月23日 Amazon Original「ジェレミー・クラークソン 農家になる」（Clarkson's Farm ／イギリス）シーズン4 ＊午前9時から独占配信 スポーツ 5月5日 「Prime Video Boxing 12 in Las Vegas」 ＊独占ライブ配信 5月29日 「ボクシングナビ～プレミアムラウンジ Vol.11」 ＊独占配信 音楽（日本） 5月2日 「IMP.「IMPERIAL LIVE TOUR 2025」」 ＊独占配信 5月14日 「BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”」 ＊独占配信