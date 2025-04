FAユースカップ準決勝での敗退からわずか数日。その悔しさを晴らすかのように、マンチェスター・ユナイテッドU18が圧巻の攻撃力を見せつけた。3月29日にキャリントンで行われたU18プレミアリーグ・ノースの一戦で、ユナイテッドは宿敵リーズ・ユナイテッドを13-1で撃破。まさに記録的なゴールラッシュとなった。



この試合で主役となったのは、キャプテンのヴィクトル・ムサ。開始2分、PKのこぼれ球を押し込んで先制点を挙げると、その後も立て続けに得点を重ね、前半だけでまさかの6ゴールをマーク。ジム・スウェイツも前半でハットトリックを達成するなど、前半終了時点でスコアは9-0。チーム全体がユースカップの雪辱を晴らすかのような集中力を発揮した。





Our #MUAcademy U18s are 9-0 up at half-time... #MUFC || #U18PL