¡È¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥ÈÊ¡ÂÞ¤Î¸ÂÄêÉÊ¡ÉÈ¿¶ÁÂç¤¤¯¾¦ÉÊ²½¡ÖÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¥¹¡¼¥× Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡×
¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Ï4·î1Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¥¹¡¼¥× Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡×¤ò½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï480±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¥¹¡¼¥× Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÂÄêÉÊ¡£¾¦ÉÊ²½´õË¾¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¾¦ÉÊ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ²Ú·Ï¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¤Èµû²ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¿·¤·¤¤É÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¼ê·Ú¤Ë¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤äÌîºÚßÖ¤á¡¢¥Ê¥à¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤â¹ç¤¦¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¹¥¤¤ÊÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÎÄ¹ºê¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¥¹¡¼¥× Ç»½Ì¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÂÄêÉÊ¡£¾¦ÉÊ²½´õË¾¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¾¦ÉÊ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ²Ú·Ï¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤È¤ó¤³¤Ä¤Èµû²ð¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¡£¿·¤·¤¤É÷Ì£¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤Î¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤ò¼ê·Ú¤Ë¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¥¹¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤äÌîºÚßÖ¤á¡¢¥Ê¥à¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤Ë¤â¹ç¤¦¡£¥Á¥å¡¼¥Ö¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤á¡¢¹¥¤¤ÊÎÌ¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é´ÊÃ±¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£