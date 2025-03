溶けやすく、消化がよい！私の完全美容食「ソイプロテイン」

「私の完全美容食」では、定期購入者向けのオンラインヨガクラス“朝活!私のウェルビーイング”を毎月開催しています。

私の完全美容食「ソイプロテイン」

「私の完全美容食」では、定期購入者向けのオンラインヨガクラス“朝活!私のウェルビーイング”を毎月開催。

通常は定期購入者限定ですが、2025年3月22日(土)は特別に一般公開します。

『私の完全美容食』のソイプロテインは、非遺伝子組み換え・非ゲノム編集の北海道産大豆や国産素材をまるごと微粉砕したプロテインです。

【POINT-01】

●安心安全の国産素材を使用

北海道の豊かな自然に育まれた大豆を丸ごと使用。

“天然のサプリメント”といわれるほど、栄養素が豊富な大豆。

原産地だけでなく、非遺伝子組み換え・非ゲノム編集にもこだわって選り抜きの国産大豆を使用しました。

【POINT-02】

●素材本来の旨味と自然な甘さ

素材の風味を活かして毎日飲みたくなるおいしさを実現。

日々の生活の中で無理せず飲み続けられるよう、黒糖や塩を加えて大豆の自然なおいしさを感じる味に仕上げました。

また、11種類の国産雑穀やレモン果皮から抽出した葉酸、鉄など、女性にうれしい成分も配合しています。

【POINT-03】

●溶けやすく、消化がよいプロテイン

手軽に栄養補給がかなうマイクロパウダー。

超微粉砕技術でマイクロパウダー化して、プロテインの溶けやすさを追求。

粒子が細かいため飲み物にさっと溶け、なめらかな口当たりです。

また、消化吸収に優れているので、不足しがちな栄養を手軽に摂取できます。

■ヨガオンラインクラスについて

2025年3月22日(土)AM7:00〜8:30

ヨガと栄養学の2部制となっています。

途中参加・退室可能です。

■お申込みページ

https://x.gd/klMBS

お申込みいただいた方に、当日参加できるZoomのご招待をお送りします。

先着500名となっていますので、定員に達した場合は受付終了させていただきます。

■当日のクラス内容を紹介します

【第1部 初心者歓迎! - 朝のゆったりフローヨガ -】

朝の時間に、副交感神経から交感神経への切り替えを促しながら、ゆったりと体を動かして体内リズムを整えるクラスです。

代謝を高め、血流を促進することで、一日をエネルギッシュに過ごす準備ができます。

ストレッチや深い呼吸を取り入れることで心身がスッキリ目覚め、日常のセルフケアにも役立ちます。

穏やかに一日を始めたい方におすすめです。

natsu ヨガ&ピラティス講師

講師:natsu ヨガ&ピラティス講師

3歳から約20年間クラシックバレエを学び、20歳の時に留学先でヨガと出会う。

「ポーズや見た目が全てではない」というヨガの哲学に触れ、心と体をつなぐヨガに魅了される。

現在は、バレエで培った身体感覚やピラティスの知識を掛け合わせ、「正しく体を動かす」ことにフォーカスしたレッスンを提供。

初心者から経験者まで幅広い層に向けて、心地よい体の使い方を伝えている。

【第2部 栄養学セミナー - 栄養素で考える美と健康の新習慣脂肪燃焼編 -】

現役の管理栄養士が、心と身体を健やかに保ち、日常をもっと楽しむための新習慣をお届けします。

「私の完全美容食」が日々の栄養バランスにどれほど貢献できるか、各栄養素の重要性とその効果、そして腸内環境を整え栄養を最大限に活かすためのポイントを分かりやすく紹介します。

日常に取り入れやすい新習慣を身につけ、健康的なライフスタイルを手に入れましょう。

宮澤亜紀 管理栄養士

講師:宮澤亜紀 管理栄養士

33歳で国家試験に独学で合格し、これまでに10,000人以上に栄養指導を行ってきた実績を持つ。

美脚美尻骨盤ヨガの指導者やたまごヨガ認定講師としても活躍し、筋膜リリースセラピーの技術も持つ多才なプロフェッショナル。

ダイエットに失敗した経験を機に「食で身体をサポートしたい」という信念を持ち、女性が内外ともに美しく輝くための実践的なアドバイスを提供している。

