放送・配信中のアニメの最終回が近づき、入れ替わりに新たな作品が始まる時期がやってきました。2025年春(2025年3月〜2025年5月ぐらい)に始まるアニメの数は、およそ60本。近年は1クールに70本近く放送されることが多かったので、ちょっと少なめでチェックしやすいかもしれません。なんといってもこの春は、劇場先行上映版が観客動員180万人超、興行収入およそ30億円という大ヒット中の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の放送がいよいよスタートするほか、オリジナルアニメでは、ヤンマーがプロデュースを行っているロボットもの『未ル わたしのみらい』、前橋市を舞台にした『前橋ウィッチーズ』、胸に歌を忘れないプリンセスたちの冒険を描く『プリンセッション・オーケストラ』、5人のエージェントが人類を救うために東奔西走する渡辺信一郎監督の『LAZARUS ラザロ』、人類滅亡後の地球を舞台にした『アポカリプスホテル』などがあります。

完璧なこの俺が…なんで地味男なんかに興奮してるんだ…!?



外面は良く人気者だが、内心では他人に点数をつけて見下してきた梶。



自分に釣り合う最高のネコはいないかと、理想を追い求め続けていた。



そんなある日、冴えない同僚・深見と一緒に泊まりの出張へ行くことに。



こいつとだけは無人島で2人になってもヤるわけない――



そう思っていたのに、風呂上がりの深見は見違えるように可愛くて…色っぽい!?

バズることを夢見る双子の女子高生ひまりとひなな。ダンスを手始めに、伸びそうなネタをかたっぱしから撮影していく中で、妙な“異変”に気づいた時から、おかしな世界へ足を踏み入れていく―――。

時は天保十一年(1840年)。大飢饉により人心が乱れた世において、鬼が人の姿に化け、戯れに人をたぶらかすようになっていた。



江戸の街から遠く離れた山間の集落・葛野(かどの)。この集落に、甚太と鈴音という兄妹が暮らしていた。幼い頃に、ある理由から葛野に来たよそ者の二人だったが、皆に受け入れられ仲睦まじく日々を過ごしていた。



集落には、「いつきひめ」と呼ばれる巫女がおり、成長した甚太は巫女の護衛役を務めるように。そしてある日、甚太は鬼の討伐に赴いた森で、遥か未来を語る不思議な鬼に出会う――



巫女の護衛役として死と隣り合わせの甚太、その身を心配しつつも健気に明るく兄を送り出す鈴音、巫女「いつきひめ」として責務を果たす中、鬼に命を狙われる白夜。三人の運命の歯車が重なり、そして狂う時。人と鬼、長きに渡り時代をも巻き込む大きな災いが降り注ぐ。



江戸から平成へ。刀を振るう意味を問い続けながら百七十年という途方もない時間を旅する鬼人の物語を描く、和風大河ファンタジー。

シマいちばんの女学校に通う主人公・サンらは、クラスメイトとともに学徒隊として戦地に赴く。戦況の悪化とともに、ひとり、またひとりと仲間を喪っていく中、世界の凄惨さと自己の少女性との狭間でサンは……。

「お前、あと一年で死ぬよ」



十七歳の誕生日を迎えた見習い魔女のメグ・ラズベリーは、魔法の師匠であり、魔法界トップの七賢人に名を連ねる『永年の魔女』・ファウストから、突如として余命一年であることを告げられる。



メグは『死の宣告』の呪いにかかっていたのだ。



呪いによる死を免れる方法はただ一つ。手にした者に不死をもたらす、『命の種』を生み出すこと。



そして、『命の種』の材料となるのは、感情の欠片――人が喜んだ時に流す、嬉し涙。



「それで、一体どれくらい涙を集めればいいんですか?」



「千人分だ」



「……はい?」



こうして、メグは嬉し涙を集めるため、様々な人たちと関わっていく。



幼馴染みで大親友のフィーネ。



ファウストと同じ七賢人の一人――『英知の魔女』・祈。



メグと同い年にして七賢人に名を連ねる天才少女、『祝福の魔女』・ソフィ。



これは、余命一年を宣告された未熟な魔女、メグ・ラズベリーが起こす、奇跡の物語。

「お兄さん、私のことタイプなんだ〜?」



ある日の球場で、ギャルなビール売り子に絡まれた!?



でもこの子、実は超絶ウブな純情ガールで……♡



舞台は、とあるプロ野球の球場!



日々たくさんの人が集まり、働き、笑い合い、人間ドラマが生まれるこの場所は、まるで一つの「町」のよう!



さあ、あなたもボールパークの「住人」になりませんか!?



プロ野球に携わるすべての人々に捧ぐ笑顔と涙の球場愛コメディー♪

「私にパンツを履かせなさい」



生徒会長の鷹峰さんはスクールカーストのトップオブトップ、神!



対して、友達も存在感も皆無の白田くんは、ある日鷹峰さんの生おっぱいを見てしまったことでスクールライフが変わり始める…。



なんと鷹峰さんは"未だ穢れ知らぬ乙女(エターナル・バージンロード)"という能力でパンツを脱いで時をかける乙女だった。



ノーパンではいられない鷹峰さんのクローゼットとして白田くんは鷹峰さんにモモ色おねだりをされ続けるハメに…。



そんなとき思わず言っちゃう、「履いてください、鷹峰さん」!



TVアニメでもたっぷりモモ色おねだり炸裂します!

史上最強の王様・グレイ。比類のない力・富・名声すべてを持つ一方、冷酷無情な彼に寄り添う者はおらず、彼もまた信頼できる者は誰一人いなかった──。



ある日、グレイ王は突然の死を遂げてしまい、無力な赤子・アーサーとして魔法世界に転生してしまう。そこでは自身を愛してくれる家族や仲間に囲まれ、再び赤子から成長していく日々に、前世とは異なる喜びを覚えていくアーサー。そんな時、旅の途中で家族が盗賊に襲われてしまい……。



愛と冒険に満ちた“二度目の人生”が始まる──!

脳の縫い糸、通称〈ユア・フォルマ〉。



1992年に起きたウイルス性脳炎のパンデミックから人々を救った医療技術は、今や日常に不可欠な脳侵襲型情報端末へと進化をとげていた。



見たもの、聞いたこと、そして感情までも--。



全てが記録される世界で、重大犯罪事件の捜査は、記録の集合体〈機憶〉にダイブできる特別捜査官「電索官」の仕事になっていた。



世界最年少で電索の任についた天才少女、エチカ・ヒエダ。



その才能ゆえに孤立する彼女にあてがわれた新しい相棒は、金髪碧眼のヒト型ロボット〈アミクス〉のハロルドだった。



最強の二人の前に、秘密は全て暴かれる――!

「君の恋愛、退屈かい?それともバイブスHIGH?」



時は未来。



どこにでもいる平凡な女性のモカは刺激のない退屈な日々を送っていた。



しかしある日、彼女が働くオフィスがエイリアンの戦いに巻き込まれてしまう。



モカを助けたスーパー宇宙人のヤーセンだったが、彼が捕獲していた心原虫という寄生虫が誤ってモカに寄生してしまった。



その虫に寄生された者は「退屈すると死んでしまう」という!



日々死の脅威にさらされるモカと、彼女を救いたい不器用でまっすぐなヒーロー、ヤーセンの運命は……!?

ロボットと人間の出会いを描く物語。



未来で生まれた武器を持たないロボット「MIRU」は、 時空を超えて、さまざまな時代の人々に寄り添う。



「MIRU」が出会うのは、異なる時代、場所で、苦悩しながらも懸命に生きる人々。



人々は「MIRU」との出会いを通じて小さな一歩を踏み出す。



その一歩が 「バタフライエフェクト」のように大きな変化を生み、再生に向けた一歩になっていく。

新ダークヒーラー誕生!



闇医者ならぬ闇ヒーラーは怪我を治し、人を癒し、世も正す…?



「お前最近何もしていないよな、ぶっちゃけもういらないんだ」



冒険者パーティから役立たずと言われ、一枚の金貨を手切れ金に追放された治癒師の青年ゼノス。



貧民の生まれで、自己流の治癒魔法を使うゼノスは治癒師のライセンスも持たない。行く先をなくしたゼノスが路地を歩いていると、腹を刺された瀕死のエルフの少女リリと出会う。



「大丈夫だ、この程度なら助かる」



「……あれ、痛くないし傷もない。なんで元通りになってるの!?」



貧民街の外れにある廃墟街にひっそりと開業した治療院を舞台に、無免許天才治癒師による無自覚最強ファンタジーが始まる―。

一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。



学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女(ノーブルメイデン)」を手に入れるべく精進し、周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、実は 一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。



母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、お嬢様として振る舞うりりさ。ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し……。



お嬢様×ロック!?



”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕!

人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者



何人も例外なくボウフウリンが粛清する――!



偏差値は最底辺、ケンカは最強。超不良校として名高い、風鈴高校。



その「てっぺん」を獲るため、街の“外”からやってきた高校1年生・桜遥。



しかし、現在の風鈴高校は“防風鈴”と名付けられ街を守る集団となっていた。



仲間や街の人々との触れ合いを通して、少しずつ「てっぺん」のあり方が変わり始めた桜。



新たな仲間、新たな敵との出会い――



級長として“守るために闘う”桜の英雄伝説、次なるステージへ!

話題のSNSマンガ「ンめねこ」がTVアニメ化!



毎日のんびり暮らす猫たち。



楽しいことだけして生きていきたい。



そんな猫たちの面白おかしい日常を描いた物語がスタートします!

とある田舎の中学校で、ある男女が永遠の友情を誓い合った。



1つの夢に向かい運命共同体(しんゆう)となった二人の仲は――特に進展しないまま2年の歳月が過ぎる……!



未だに初恋がこない陽キャ女子・犬塚日葵と、花を愛する植物系男子・夏目悠宇は、高校2年生になっても変わらず、二人だけの園芸部で平和に親友をやっていた。



ところが、悠宇が過去の初恋相手と再会したことで、突如二人の歯車が狂い出す!?



果たして恋を知った日葵は〈理想の友だち〉脱却なるか?

様々な動物の姿をまとう獣人が住まう世界に、ラブラック=ベルは唯一の"人間"として生まれた。



牙も毛皮も鱗もない彼女は"のっぺらぼう"と呼ばれ、どこにも自分と同じ種族を見つけることができずに、もの寂しさを感じながら日々を過ごしていた。



「私も、世界と交じり合いたい」



そんな想いに胸を焦がし、身の丈ほどの大剣<唸る剣>と共に、自分のルーツを探す旅に出ることを決意する。



その代償として、数々の試練が待ち受けるとも知らずに――

国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。



「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。



大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。



「お嬢様の目は節穴でございますか?」――暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく。

関口(後のハジメ)は、職場で色々あって気を病んでいた所、求人チラシに書かれていた「アットホームな職場です(^o^)」という言葉に釣られ、ホストクラブ「クラブ・ワン」へ転職。



そこには、ホスト歴20年以上の弟系ホスト、元アイドルの色恋系ホスト、ソシャゲ中毒のオラオラ系ホストなど、異次元の個性派ホストが所属していた!



自分にホストなんて向いていないと思っていたハジメだが、ホスト達に振り回されるうちに、段々と居心地がよくなっていく。

炎が導く灼熱のダークファンタジー最終章始動──



「柱」を巡る激戦や狠浪(ネザー)當敢査鄒錣魴个董∪こΔ梁腓い覆詒詭へと近づいたシンラたち。



彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。



今、世界を守る爛轡鵐(ヒーロー)瓩半男百韻燭舛虜埜紊寮錣い始まる。

東京の真ん中あたりの立川市に住んでいる28歳OLの『ぬし』が、ひょんなことから4ひきのちっちゃなかいじゅうたちと暮らすことになりました。



このかいじゅうたち、なんと、はるか宇宙のかなたから地球を『せいふく』にやって来たらしいのです。



4ひきは、かわいらしい火をふく『めら』、どこでも寝られる『ぐーすか』、面倒見が良い『あにき』、甘いもの好きの『しゅがー』……って、それだけでどうやって地球をせいふくするつもりでしょう!?



それは見てのお楽しみ。



他にも個性たっぷりのかいじゅうたちや、さまざまな人たちと出会い、かいじゅうたちは『ぬし』とともに、四季折々の暮らしを満喫するのです。



『ぬし』とかいじゅうたちは思っています。



笑って暮らしているだけなんだが!

真のサムライを目指し、ジャングルで修行に励んでいた鉄刃(くろがねやいば)。ひょんなことから日本に戻り、父・剣十郎と縁のある峰家に身を寄せることに。峰家の娘・さやかは破天荒な刃に戸惑いながらも暮らし始める。



そんなある日、さやかの学校に訪れた刃は、剣道の実力者・鬼丸猛(おにまるたけし)と運命的な出会いを果たす。その後、刃と鬼丸は衝突を繰り返し、強さを求めた2人に呼応するかのように古の力が目覚める。



「雷神剣」と「風神剣」―



古来より天地を揺るがしてきた魔剣が今再び目覚め、真の物語が幕を開ける―

カナダの美しい小島、プリンス・エドワード島。



孤児のアン・シャーリーは、カスバート老兄妹マリラとマシュウが住むグリーン・ゲイブルズに、手違いながら引き取られます。



二人は戸惑いつつも、アンの想像力に和まされながら、家族としての絆も深まっていきます。



常にライバル視することになるギルバート・ブライスや腹心の友になるダイアナ・バーリーとの出逢い。



そしてクラスメイトや先生、村の人たちと触れ合うなかで、少女だったアンも成長していきます。

女神様の計らいで不老不死の魔女となって異世界に転生したアズサ。



過労死した前世の反省からスローライフを願い、生活費の足しにと日課でスライムを倒すこと300年――。



気づけばレベルMAXの世界最強になっていた!



最強の噂は広まり、静かだった高原の家に事情を抱えたドラゴン娘やスライムの精霊、エルフや幽霊といった娘たちが押しかけてくる。



彼女たちの悩みやおかれた状況を見過ごせないアズサは奔走し事態を解決、家族として迎え入れ、みんなとの新しいスローライフを始めることにする。



しかしその新生活は、スローライフというには少し賑やかなもので――!?



レッドドラゴンの故郷に行って温泉に入ってみたり、魔族の国の式典に行ってみたり、世界樹と呼ばれる巨大ダンジョンを攻略したり。



今日も楽しい一日が始まります!

隆盛を極めた科学技術が衰退し、法力という新たなエネルギーが動かす時代。



人類は、禁断の生体兵器「ギア」を生み出した。



生まれてきたギア達は、やがて人類に反乱を起こすこととなる。



のちに聖戦と呼ばれる生存戦争は、辛うじて人類が勝利を得るも、その犠牲は大きく、終結から十数年の時が流れても人々の心の傷が癒えきることはなかった。



人とギアの間に生まれた子――シン=キスクは、父カイと母ディズィーの結婚式に向かっていた。



それは禁忌の中の禁忌であった人とギアとの結婚。平穏な世でも長い時をかけて実現に至った式であった。



多くの感情が交錯するも、祝福に包まれていた結婚式。そこに突如、謎の少女が現れる――



ギアの血を継ぐ宿命の子。そしてギアを憎む謎の少女。



両者の邂逅は、世界に激震をもたらすのであった。

懐かしさで溢れる街「九龍城砦」の不動産屋で働く鯨井令子は、先輩社員である工藤発に心惹かれていた。



その恋を自覚した令子はある日、1枚の写真から工藤にはかつて婚約者がいたことを知るのだが、その婚約者は自分と全く同じ姿をしていた。



もう一人の鯨井令子の存在が自分に過去の記憶がないことを気づかせる。



妖しくも美しい九龍の街で繰り広げられる日常。



記憶がないのに懐かしく感じる風景。



そして、止められない恋心。



過去・現在の時間軸が交錯する中、恋が、全ての秘密を解き明かす――。

片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。



剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。



「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」



このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていたベリルの運命が、大きく変わる──!



都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。



「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」



そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は”片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて──

19世紀英国――



名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスは13歳の主人シエル・ファントムハイヴとともに“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っていた。



女王の命により、ドイツで起こる不可解な死亡事件の調査へ赴くセバスチャンとシエル。



足を踏み入れただけで呪い殺されるという”人狼(ヴェアヴォルフ)の森”について真相を探る二人におぞましい呪いが降り注ぐ――。

わたし、知りたかったの。



恋とはどんなものかしらって。



たがいに助け合う“互恵関係”を解消した、高校二年の小鳩くんと小佐内さん。



小佐内さんは、新聞部一年の瓜野くんとつきあいはじめる。瓜野くんは在学した証しを残し、小佐内さんにいいところを見せるため、市内で起きた放火事件を学内新聞で取り上げようと奮闘する。



一方、小鳩くんはクラスメイトの仲丸さんとつきあいはじめる。平穏な日々を過ごすなか、河川敷で放火現場に遭遇し……。小鳩くんと小佐内さんの小市民としての再出発は、はたしてどうなるのだろうか。

「“悪徳領主”になって、好き勝手に生きてやる!」



星間国家アルグランド帝国の辺境を治める伯爵家に生まれ、幼くして当主となった転生者リアム。



善良さ故に奪われ続けた前世を反省した彼は、今度は奪う側である「悪徳領主」となり民を虐げようと決意!



せっかくのSF世界なのだからロボットにだって乗りたい!



最強の剣術だって習得して、傍若無人に振る舞いたい!



ゆくゆくはハーレムを作って、酒池肉林も楽しみたい!!



──しかし。



リアムなりに「悪徳領主」らしく振る舞っているはずが、なぜか民からは感謝されて好感度は上がりっぱなし……!?



魔法ありロボットありの星間国家を舞台に、超銀河スケールでお贈りする勘違い領地経営譚が堂々開幕!!

きみはいつでも、とってもえらい!



「きみ」のまわりには、日常のささいなことを肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃん「コウペンちゃん」がいる。



やさしくほめて、ふわっと包み込んでくれるコウペンちゃんたちの物語がついにTVアニメ化!

アリスピア――そう呼ばれる不思議の国は、今よりもずっと昔から世界のどこかに存在していた。



そこには楽しいことが大好きな住民アリスピアンたちが暮らしていたが、いつしか謎の怪物ジャマオックが現れるようになり、穏やかだったアリスピアの平和は、少しずつ脅かされるようになっていった。このままではアリスピアからキラキラとした輝きが失われてしまう――。



そんなピンチにあっても、胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語。



勇気と元気がたくさん詰まった、ポップソング・ファンタジア――プリンセッション・オーケストラ!

新学期!ひまりとみつきはパラダイス学園中等部の2年生に進級!



個性あふれる後輩もできて、学園生活はますますにぎやか。



アイプリバースでは、新しいアイプリもぞくぞく登場!



見たことのない新たなバズリウムチェンジにみんなで挑戦!

寂れた地方のカサマツトレセン学園。そこに1人のウマ娘が現れる。



名は、オグリキャップ。



その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していく。



やがて「怪物」と呼ばれる灰被りの少女が、今、新たな伝説を刻む――。



青春“駆ける”シンデレラストーリー、遂に出走!!

鬼の力を持つ高校生・乙木守仁は、魔女修行中の幼馴染・ニコの使い魔として同居することに!



幼馴染との再会にときめくニコだったが、守仁には予言された災いからニコを守る使い魔としての使命があり…。



ニコの魔法が引き起こす予測不能なトラブル、年ごろの男女の二人暮らし…



前途多難で摩訶不思議な日々が始まる!

英雄パーティで雑用係として働く心優しい少年・クルトは、ある日突然「役立たずだから」とパーティを追い出されてしまった。



さらに、戦闘に関するあらゆる適性が最低ランクだと判明。



クルトは生計を立てるため、さまざまな仕事を手伝うことに。



すると、行く先々で人間業とは思えぬ驚異の才能で大活躍!



実はクルトは、戦闘以外のあらゆる分野の適性が最高のSSSランクだったのだ…!



しかし肝心の本人はまったくそのことに気づいておらず、“よくある話”と勘違い。



無自覚な行動で人を、町を、果ては国まで救ってしまうことに!?



英雄パーティをクビになった少年が途方に暮れて旅をする。



──これは、そんな“よくある(?)話”。

地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない!?



群馬県前橋市。



高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの”普通にまぁ”な物足りない日常は……



「じゃあ君、魔女になってみてよ



謎のカエル、ケロッペの登場で一変!



部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――



新里アズ「アンタには魔女になる本気度が足りない!」



北原キョウカ「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない?」



三俣チョコ「夢が見れるって素敵だよ! ハピハピチョコちゃんだよ!」



上泉マイ「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」



うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする!!



最高に刺激的な魔女たち、、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。



赤城ユイナ 「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」



歌って踊る、魔法の花屋(in商店街)、ミラクルOPEN!

16歳になると、さまざまな動物神から加護を得られる世界――



気弱な伯爵令嬢ソフィア・リーラーは戦闘系最強と言われる『ゴリラの神』を引き当ててしまう。



平穏な学生生活を送りたいと悩む一方、その希少な力を求められ、王立騎士団から従騎士のスカウトを受ける。



圧倒的な力を隠しきれず一目置かれる中、同じ学校に通う年上の従騎士ルイ・スカーレルをはじめ、有望な若手騎士たちはソフィアをやさしく見守ってくれて――



ゴリラの力から予想外の胸キュンラブコメ!

西暦2052年。



世界はかつてない平和な時代を迎え、脳神経学博士スキナーの開発した鎮痛剤「ハプナ」が大きく貢献していた。



副作用がない「奇跡の薬」として世界中に広まり、人類を苦痛から解放したハプナ。



しかし、その開発者であるスキナーは突如姿を消し、その行方は誰も知らなかった。



――3年後、彼は世界を破滅に導く悪魔として再び現れる。



ハプナは服用者を3年後に発症させ死に至らしめる薬で、仕掛けられた罠だった。



「あと30日。それまでに私の居場所を見つけだせば、人類は生き延びられる。」



スキナーが持つたったひとつのワクチンを使用するしか、助かる道はない。



そして、これが欲しければ私を見つけ出せと言う。 スキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。



彼らは、人類を救うことができるのか?



そしてスキナーの真の目的とは――?

異世界に転移し、勇者となった春原日向。



ダークエルフのマリアベル、亜人族のメイ、神官のセシルと共についに魔王を討伐。役目を終えた日向は現世へと帰還を果たし元の生活に戻る、はずだったが……



それから1カ月、マリアベルが日向の住むマンションにやって来る。目的は日向と結ばれるため!?



同級生の持田咲良も巻き込んで、ちょっとだけ(?)愛が重いマリアベルとの甘くて刺激的な逆異世界同棲ラブコメが幕を開ける!

これは拝み屋 京極堂がまだ古書店を開く前の物語――



舞台は戦後間もない昭和23年、東京。



新制高校の二年生に進級した日下部栞奈は、国語の新任講師・中禅寺秋彦と出会う。



栞奈の周囲では、怪異にまつわる奇々怪々な事件が次々と発生。今日もまた、栞奈は助けを求め、仏頂面の中禅寺先生が待つ図書準備室の扉を開けるのだった――。

漫画賞の新人賞を受賞した漫画家志望の女子大生・鈴ヶ森ちかは、ある日、編集部に新作のネームを3本持ち込んだものの全ボツを食らってしまう。



心が折れそうになったとき、唐突に胸の中に溢れてくるものがあった。



「どこか、旅にでたい…」



面白半分でSNSにて旅先のアンケートを取ってみると、まさかの大きな反響があり、引くに引けない状態に…!



でも、旅にでたい気持ちは本物。



覚悟を決めたちかは、アンケート頼りの行き当たりばったりな旅を始めることに。



時に一人で、時に友人たちと――。



「ざつ」だからこそ思いがけない出会いが待っている、“ざつ旅”へ出発!

小柄で物静かな女の子、 阿波連れいなさん。



人との距離をはかるのが少し苦手。



そんな彼女の隣の席に座るライドウくんは、阿波連さんとの間に距離を感じていた。



だが、ある日、阿波連さんが落としてしまった消しゴムをライドウくんが拾ったことをキッカケに、ふたりの距離は急接近!!



学校生活を送る中で「遠すぎたり」と「近すぎたり」を繰り返し、付き合い始めた阿波連さんとライドウくん。



それから迎えた新学期、今度は転校生との距離がはかれない!?



色んな意味で、『はかれない』密着系?



青春ラブコメディの幕が再び上がる!!

時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。



混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する敵ヴィランから人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。



その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。



これは、そんな非合法イリーガルヒーロー《ヴィジランテ》の物語。

亡くなった祖母の遺品整理のために夏休みを利用して、鳥白島にやってきた主人公の鷹原羽依里。



祖母の思い出の品の片付けを手伝いながら、初めて触れる「島の生活」に戸惑いつつも、順応していく。



海を見つめる少女と出会った。



不思議な蝶を探す少女と出会った。



思い出と海賊船を探す少女と出会った。



静かな灯台で暮らす少女と出会った。



島で新しい仲間が出来た──



この夏休みが終わらなければいいのにと、そう思った。

戦闘摂理解析システム「#コンパス2.0」の世界は、さまざまな異世界から集められたヒーローと人間のパートナーがともに過ごす夢のような空間。



#コンパス2.0の運営に必要なエナジーを生むため、ヒーローとパートナーは日々バトルに励んでいた。



そんな中、パートナー探しもバトルも拒否し続けるワケありヒーロー・13はついに#コンパス2.0から追放寸前!?



でも、ある大事件をきっかけに新米プレイヤー・塵が彼のパートナーになり……?



問題児と初心者の凸凹コンビは世界に平和を取り戻せるのか!

東京都世田谷区の高級住宅街に豪邸を構える「紫雲寺家」。



ここに住む7人の兄弟姉妹(きょうだい)は、才色兼備として知られ、なかでも年子の5姉妹は全員が美少女だと評判だった。



誰もが羨む美人姉妹との一つ屋根の下。しかし、長男・新は個性的な5姉妹に振り回され、姉妹以外の女子には及び腰になっていた。



家族を大切に思いながらも、5姉妹のいない別の人生を妄想する新だが……。



「実は君達は本当の兄弟姉妹ではない」



ある日、父親から衝撃の事実を告げられ、運命は一変する!



いつまでも変わらないと信じた家族の繋がりも、変化の兆しを見せはじめ――。



この愛が行き着く先は、家族、兄弟姉妹、それとも?



運命が繋ぐワケあり家族の“禁断×純愛”ラブコメディが開幕!

宇宙に浮かぶスペース・ コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。



エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、GQuuuuuuX(ジークアクス)を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。



同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。



そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。

人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。



日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』は、今も運営を続けている。



働いているのは、ホテリエロボットのヤチヨを中心に、各部署で働く従業員ロボットたち。オーナーの帰還と、再び人類を迎える時を待ちながら、宿泊客のいないホテルでひたすら業務を行う、永遠とも思われる日々。



そんなヤチヨたちに、今、小さな奇跡が起ころうとしていた――

「何ごとにも全力」「全力で生きる」がモットーである全力工務店のウサギたちの涙と感動の物語。



出生はまったくの謎だが、のちに「ミナライ」と呼ばれる主人公。恩人「オヤカタ」に連れてこられたのは「全力工務店」という名の建設会社。全力工務店のメンバーは個性豊かであり、初めは自分を思い出せずにいたミナライだったが、まさに現場見習いとなり、とにかくがむしゃらに全力で仕事に取り組む。その姿勢にほどなく先輩らにも認められ、いつしか職場を超える大切な存在になっていった。



『全力で生きる。ただ、それだけ。』



一見するとかわいいキャラクターたちがおりなすストーリーは、時に人間臭く泥臭い。

Are you a thinking reed?



みなさんは、「アイドル」と聞いてどのようなことを思い浮かべますか?



歌って、踊る、キラキラした人たち?



多くの人に希望や夢を与える職業? 誰もが憧れる人気者?



今やこのアイドル業界は、同じような夢を見るイミテーションが溢れ返った飽和状態となっています。



これはエンタメ業界の危機、だと思いませんか?



そこで我ら天霧プロダクションが打ち出したのが「華人形ハナドールプロジェクト」



人体に「特殊な花の種」を埋め込み、その成長に合わせ人の潜在能力を最大限まで引き出す医療技術により、高い才能を持った「完璧」に近いアイドルを人工的に生み出すプロジェクトです。



簡単に言えば、“人体の極限”を目指すために、少々身体を改造されたアイドル、といったところでしょうか。



厳しいオーディションとレッスンを勝ち抜き、その人生と引き換えに自らの「華」を得たアイドルたち。



様々な想いや目的、覚悟を抱えながらも純粋な夢を求めて足を踏み入れたこの残酷で美しい世界は、彼らにどのような真実を見せるのでしょうか?



『華Doll*ハナドール』



彼らは「人間」か、「人形」か?

この世界には、魔物から国の守護を担う『聖女』が存在している。



ジルトニア王国で聖女を代々輩出する家系に生まれたフィリアは、厳しい教育により「歴代最高」と評される程の実力を身につけ、日々お務めに励んでいた。



しかし、あまりの隙の無さに「完璧すぎて可愛げがない」と周囲には疎まれ、婚約者の第二王子ユリウスからは婚約破棄されてしまう――。



さらにはお金と資源を対価に聖女不在で苦しむ隣国パルナコルタ王国に売られて、故郷から旅立つことに。



悲惨な待遇を覚悟して隣国へと向かうフィリアだったが、そこで待っていたのは予想外の大歓迎で……!?

遠い宇宙から地球にやってきた猫型異星人・ムームー。



その目的は、自らの種族が失ったテクノロジーを取り戻すため、地球で家電の技術を学ぶこと。



主人公・桜子の平凡な大学生活は、ムームーの登場で一変!



予想外の同居が始まり、次々と起こる騒動に巻き込まれることに。



ムームーとの化学反応が巻き起こす、



スーパースペクタクル×家電あれこれ×にゃんコメディ。

忍びの里から抜け出したくノ一さとこは、街で行き倒れていたところを通りすがりの女子高生このはに救われる。



だがそれも束の間、さとこは里からの追手に見つかってしまう。



しかしそんな追手をあっさりと返り討ちにするこのは。



…なんと彼女の正体は殺し屋だったのだ!



世間知らずのくノ一と殺し屋女子高生の危ない共同生活がスタート!

人族の土地に攻め入る灰猿人(マカク)族、豚人(オーグ)ら亜人種との戦が続く戦乱の時代。



ラグ村の少年・カイは村を守るため日々戦いに明け暮れていた。



「加護持ち」と呼ばれる強大な力を持った者たちにより厳しい戦いを強いられ次々と仲間が倒れていく中、突如、自身が経験した事がないはずの「不思議な記憶」を思い出す。



それはこの世界より文明が進んだ技術や人々の生活の知識だった。



そして、一人の村人に過ぎなかったカイだが、やがて大きな試練に巻き込まれていくことになり…。



過酷な世界で一人の少年の戦いと成長を綴る壮大なファンタジーがここに始まる。

このほか、人気ゲームシリーズ初のTVアニメ化となる『GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS』、TikTokerがアニメになった『ツインズひなひま』、『剣勇伝説YAIBA』以来およそ20年ぶりの再アニメ化となる『真・侍伝 YAIBA』、何度も映像化されている原作を改めてアニメ化する『アン・シャーリー』など、いろいろなタイプの作品が揃っています。以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。配信サービスは数が多いため基本的に最速タイミング以外の情報は「他配信」としてまとめています。【独占】と記載のあるものは独占配信で、他サービスでの配信はありません。また、配信の有無がまだ明らかになっていないケースもあります。▼目次表示・やたらやらしい深見くん・ツインズひなひま・鬼人幻燈抄-葛野編-・cocoon 〜ある夏の少女たちより〜・ある魔女が死ぬまで・ボールパークでつかまえて!・履いてください、鷹峰さん・最強の王様、二度目の人生は何をする?・ユア・フォルマ・この恋で鼻血を止めて・未ル わたしのみらい・一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる・ロックは淑女の嗜みでして・WIND BREAKER Season 2 KEEL編・ンめねこ・男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!)・ばいばい、アース・謎解きはディナーのあとで・えぶりでいホスト・炎炎ノ消防隊 参ノ章(第1クール)・かいじゅうせかいせいふく・真・侍伝 YAIBA・アン・シャーリー・スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 〜そのに〜・GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS・増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO・九龍ジェネリックロマンス・片田舎のおっさん、剣聖になる・黒執事 -緑の魔女編-・小市民シリーズ 第2期・俺は星間国家の悪徳領主!・コウペンちゃん・プリンセッション・オーケストラ・ひみつのアイプリ リング編・ウマ娘 シンデレラグレイ・ウィッチウォッチ・勘違いの工房主(アトリエマイスター)〜英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話〜・前橋ウィッチーズ・ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる・LAZARUS ラザロ・ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた・中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。・ざつ旅-That's Journey-・阿波連さんははかれない season2・ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-・Summer Pockets・#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム・紫雲寺家の子供たち・機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)・アポカリプスホテル・全力ウサギ シーズン2・華Doll* -Reinterpretation of Flowering-・完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる・宇宙人ムームー・忍者と殺し屋のふたりぐらし・神統記(テオゴニア)・遊☆戯☆王デュエルモンスターズGX 20th Remaster・戦隊大失格 2ndシーズン・TO BE HERO X・あらいぐま カルカル団・クラシック★スターズ・最強王図鑑 〜The Ultimate Tournament〜・mono◆やたらやらしい深見くん・放送情報TOKYO MX:4/6(日)〜【オンエア版】BS11:4/6(日)〜【オンエア版】AnimeFesta:3/14(金) 17:00〜【プレミアム版/オンエア版】YouTube:4/6(日) 25:00〜【YouTube版】他配信あり【オンエア版】・作品情報・スタッフ原作:松本あやか監督:大空茜音シリーズ構成:黒崎エーヨキャラクターデザイン・総作画監督:那須玲奈音響監督:司馬明徳音響制作:クロコデイルアニメーション制作:studio HōKIBOSHI製作:彗星社©松本あやか/Suiseisha Inc.・キャスト梶彰弘:茶介深見悠:マシュマロ焼太郎主要公式SNS:@af_originalblハッシュタグ:#アニメ深見くん #OP:梶彰弘(CV.茶介)・深見悠(CV.マシュマロ焼太郎)「ぼくらのランデブー」TVアニメ【やたらやらしい深見くん】PV◆ツインズひなひま・放送情報MBS:3/29(土) 27:38〜配信:3/30(日) 12:00〜・作品情報原作にあたるのはKaKa Creationが展開している双子TikToker「ツインズひなひま」。・スタッフ原作:ツインズひなひま監督:中野紅脚本:品田遊キャラクターデザイン:横田拓己AI・3Dテクニカルディレクター:Ultra-NoobAIパイプライン開発:852話、Asakiメインアニメーター:工藤 陽輔3Dアニメーション監督:川村崇3Dモデリング:さかもと商会撮影監督:小澤匡義音響監督補:菊池晃一音響:ノワ音楽:夢見クジラ演出・アニメーションプロデューサー:飯塚直道アニメーション制作:KaKa Technology Studio©KaKa Creation/ツインズひなひまプロジェクト・キャストひまり:平塚紗依ひなな:伊駒ゆりえ主要公式SNS:@hinahimaaハッシュタグ:#ツインズひなひま #ひなひまTVアニメ『ツインズひなひま』メインPV|3月29日放送◆鬼人幻燈抄-葛野編-・放送情報TOKYO MX:3/31(月) 21:30〜 (第2話以降は24:00〜)MBS:4/1(火) 26:30〜 (第2話以降は27:00〜)BSフジ:4/1(火) 24:00〜 (第2話以降は24:30〜)※初回は1時間スペシャル・作品情報2024年夏放送予定だったが制作遅延のため延期https://kijin-anime.com/70/・スタッフ原作:中西モトオ監督:相浦和也シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:池上たろう音楽:眦栂彊(MONACA)、広川恵一(MONACA)、高橋邦幸(MONACA)アニメーション制作:横浜アニメーションラボ©中西モトオ/双葉社・「鬼人幻燈抄」製作委員会・キャスト甚太:八代拓鈴音:上田麗奈白雪:早見沙織主要公式SNS:@kijin_animeハッシュタグ:#鬼人幻燈抄ED:Hilcrhyme「千夜一夜 feat. 仲宗根泉 (HY)」TVアニメ「鬼人幻燈抄」ティザーPV|2024年夏放送開始◆cocoon 〜ある夏の少女たちより〜・放送情報NHK-BS:3月下旬・作品情報・スタッフ原作:今日マチ子監督:伊奈透光音楽:牛尾憲輔アニメーションプロデューサー:舘野仁美アニメーション制作:ササユリ制作:NHKエンタープライズ制作・著作:NHK©今日マチ子(秋田書店)/NHK・NEP・キャストマユ:満島ひかりサン:伊藤万理華◆ある魔女が死ぬまで・放送情報AT-X:4/1(火) 23:30〜TOKYO MX:4/1(火) 24:30〜サンテレビ:4/1(火) 24:30〜KBS京都:4/1(火) 24:30〜BS11:4/1(火) 24:30〜・作品情報・スタッフ原作:坂キャラクター原案:コレフジ監督:濁川敦シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:ユキシズクサブキャラクターデザイン:吉田縦、Aquanta、鵲あかねプロップデザイン:吉田縦美術監督:空閑由美子、鬼谷拓実(スタジオじゃっく)色彩設計:垣田由紀子(T2studio)撮影監督:江間常高(T2studio)編集:瀧川三智音響監督:森下広人音響効果:林佑樹録音:黒崎裕樹音響制作:グロービジョン音楽:立山秋航音楽制作:フライングドッグ制作協力:ビー・バードアニメーション制作:EMTスクエアード©坂/KADOKAWA/ある魔女が死ぬまで製作委員会・キャストメグ・ラズベリー:青山吉能ファウスト:榊󠄀原良子ソフィ・ヘイター:羊宮妃那フィーネ・キャベンディッシュ:大久保瑠美祈:伊藤静謎の少女:種敦美エルドラ:日笠陽子カーバンクル:花井美春シロフクロウ:鈴木愛奈主要公式SNS:@arumajo_animeハッシュタグ:#ある魔女が死ぬまでOP:坂本真綾「Drops」ED:手嶌葵「花咲く道で」TVアニメ「ある魔女が死ぬまで」メインPV第2弾 【2025年4月1日より放送開始】◆ボールパークでつかまえて!・放送情報テレ東系6局ネット:4/1(火) 24:00〜AT-X:4/2(水) 21:00〜BS日テレ:4/8(火) 23:30〜ABEMA:4/1(火) 25:00〜Lemino:4/1(火) 25:00〜アニメタイムズ:4/1(火) 25:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:須賀達郎監督:北村淳一シリーズ構成:村越繁キャラクターデザイン:飯田史雄制作スタジオ:EMTスクエアード音楽:Monaca©須賀達郎・講談社/「ボールパークでつかまえて!」製作委員会・キャストルリコ:ファイルーズあい村田:猪股慧士アオナ:長谷川育美中泉:上田燿司大松:田中智士山田夏乃:真野あゆみこころ:瀬戸桃子五十嵐龍一:浦山迅滝本:沢城千春コジロー:東地宏樹滝野ユキ:立花理香デニス・ヤング:利根健太朗ブライアン:盆子原康サラ:相良茉優三井烈斗:中谷一博近藤キサ:倉持若菜佐藤なぎさ:安野希世乃清水ほたる:中村温姫こひなた:内田真礼ミク:由良朱合ミクの父:熊谷健太郎ミクの母:ふじたまみ主要公式SNS:@ballpark_PRハッシュタグ:#アニメボルパOP:GENIC「Hurray!!」TVアニメ「ボールパークでつかまえて!」ティザー映像| 2025年放送◆履いてください、鷹峰さん・放送情報AT-X:4/2(水) 22:30〜TOKYO MX:4/2(水) 23:00〜サンテレビ:4/2(水) 24:30〜BS11:4/2(水) 25:00〜KBS京都:4/2(水) 25:30〜三重テレビ:4/2(水) 25:50〜岐阜放送:4/2(水) 26:10〜・作品情報・スタッフ原作:柊裕一監督:牧野友映シリーズ構成・脚本:佐藤裕キャラクターデザイン・総作画監督:山内遼、伊藤麻耶美術監督:芦野由紀子色彩設計:橋上あきら撮影監督:石塚知義(トライパッド)編集:山田聖実(エディッツ)音楽:中塚武音響監督:前田茜音響効果:小川大貴アニメーション制作:ライデンフィルム©柊裕一/SQUARE ENIX・「履いてください、鷹峰さん」製作委員会・キャスト鷹峰高嶺:久保ユリカ白田孝志:粕谷大介絵梨依・エバーグリーン:上坂すみれ黒崎瑠理香:富田美憂主要公式SNS:@takamine_animeハッシュタグ:#鷹峰さんOP:奥井雅美 with ボンジュール鈴木「Baby Baby Baby」ED:古川慎「Hightail it」TVアニメ『履いてください、鷹峰さん』メインPV〜健全Ver.〜/4月2日(水)より放送開始◆最強の王様、二度目の人生は何をする?・放送情報フジテレビ:4/2(水) 24:45〜(「+Ultra」枠)関西テレビ:4/3(木) 26:15〜東海テレビ:4/5(土) 25:45〜AT-X:4/2(水) 23:30〜・作品情報・スタッフBased on the comic series, created by TurtleMe and published by Tapas Entertainment監督:元永慶太郎構成:鴻野貴光ストーリー監修:TurtleMeキャラクターデザイン:末岡正美音楽:井内啓二プロデュース:スロウカーブアニメーション制作:studio A-CAT©「最強の王様」製作委員会・キャストアーサー:藤原夏海グレイ:古川慎テシア:市ノ瀬加那レイノルズ:金城大和アリス:前田玲奈ジャスミン:小見川千明ダーデン:高橋伸也アダム:木村太飛ヘレン:小倉弥優アンジェラ:明智璃子シルビア:井澤詩織主要公式SNS:@saikyo2domeハッシュタグ:#最強の王様 #TBATEOP:KALA「KINGSBLOOD」アニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする?』本PV◆ユア・フォルマ・放送情報テレビ朝日系全国ネット:4/2(水) 23:45〜 (“IMAnimation W”枠)・作品情報・スタッフ原作:菊石まれほ原作イラスト:野崎つばた監督:尾崎隆晴シリーズ構成・脚本:筆安一幸キャラクターデザイン:嘉手苅睦音楽:加藤達也アニメーション制作:ジェノスタジオ製作:ユア・フォルマ製作委員会©2025 菊石まれほ/KADOKAWA/ユア・フォルマ製作委員会・キャストエチカ・ヒエダ:花澤香菜ハロルド・W・ルークラフト:小野賢章ビガ:東山奈央トトキ:遠藤綾フォーキン:岡本信彦ダリヤ:七瀬彩夏レクシー:斎藤千和ベンノ:林勇主要公式SNS:@yourformaハッシュタグ:#ユア・フォルマ #your_formaOP:yama「GRIDOUT」TVアニメ「ユア・フォルマ」メインPV第1弾/4月2日(水)より放送開始!◆この恋で鼻血を止めて・放送情報フジテレビ:4/2(水) 25:15〜(「B8station」枠)BSフジ:4/3(木) 24:30〜(「アニメギルド」枠)・作品情報・スタッフ原作:澄子監督:王茵高宇楠、小野敗仔脚本:小野敗仔、韓雅俊、劉鑫、黎嘉潔アニメーション制作:北京声影動漫科技有限公司・日本語吹き替え版演出:太田信乃翻訳:本多由枝音響制作:東北新社日本版製作:フジテレビジョン、bilibili©bilibili 改編自騰訊動漫人気漫画《無聊就会死》 原作者:澄子・キャストモカ:潘めぐみヤーセン:花江夏樹シャニーナ:日笠陽子ディリー:杉田智和主要公式SNS:@b8stationハッシュタグ:#恋鼻 #この恋で鼻血を止めてOP:LEEVELLES「Brand New Day」ED:Soala「Dead or Love」TVアニメ『この恋で鼻血を止めて』本PV【2025年4月2日(水)25:15〜放送】◆未ル わたしのみらい・放送情報MBS:4/2(水) 26:30〜TOKYO MX:4/3(木) 22:00〜・作品情報ヤンマーホールディングスが製作・プロデュースを担当するオムニバス形式のオリジナルアニメ。・スタッフ総合プロデュース:植田益朗製作・プロデュース:ヤンマーホールディングス株式会社制作協力:株式会社スカイフォール企画協力:btrax Japan合同会社©YANMAR・キャストプロローグ/少女:坂本真綾主要公式SNS:@miruanime_infoハッシュタグ:#未ル #miruanimeOP:V.W.P「愛詩」ED:MIYAVI「Find A Way」TVアニメ『未ル わたしのみらい』オープニング主題歌V.W.P「愛詩」が流れるメインPV第2弾公開!|2025年4月2日地上波TV放送開始!◆一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる・放送情報TOKYO MX:4/3(木) 23:30〜BS11:4/3(木) 23:30〜サンテレビ:4/3(木) 24:00〜KBS京都:4/3(木) 24:00〜AT-X:4/4(金) 21:30〜テレビ北海道:4/4(金) 25:43〜ABEMA:4/3(木) 23:30〜dアニメストア:4/3(木) 23:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:菱川さかくキャラクター原案:だぶ竜監督:吉崎譲副監督:Parkji-seungシリーズ構成・脚本:宮城大翔キャラクターデザイナー:電風扇、澤田慶宏美術監督:合六弘色彩設計:河田萌撮影監督:棚田耕平編集:新沼奈美音響監督:森下広人音楽:富貴晴美アニメーション制作:マカリア製作:闇ヒーラー製作委員会©菱川さかく・SBクリエイティブ/闇ヒーラー製作委員会・キャストゼノス:坂田将吾リリ:花井美春カーミラ:日笠陽子ゾフィア:永瀬アンナリンガ:陽高真白レーヴェ:菊池紗矢香クリシュナ:中島由貴ゾンデ:八代拓アストン:水中雅章主要公式SNS:@yamihealerハッシュタグ:#闇ヒーラーOP:bokula. 「ライトメイカー」【闇ヒーラー】メインPV | 一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる◆ロックは淑女の嗜みでして・放送情報TBS系列28局ネット:4/3(木) 23:56〜・作品情報・スタッフ原作:福田宏監督:綿田慎也シリーズ構成:ヤスカワショウゴキャラクターデザイン:宮谷里沙ビジュアルディレクター:ソエジマヤスフミ助監督:安川央里色彩設計:大塚眞純美術監督:坂上裕文美術設定:浅見由一CGディレクター:坂口遥佳撮影監督:渡辺実花編集:齋藤朱里音響監督:菊田浩巳アニメーション制作:BN Pictures©福田宏・白泉社/「ロックは淑女の嗜みでして」製作委員会・キャスト鈴ノ宮りりさ:関根明良黒鉄音羽:島袋美由利院瀬見ティナ:福原綾香白矢環:藤原夏海主要公式SNS:@rocklady_infoハッシュタグ:#ロックレディOP:BAND-MAID「Ready to Rock」ED:Little Glee Monster「夢じゃないならなんなのさ」TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』メインPV|4月3日(木)放送開始◆WIND BREAKER Season 2 KEEL編・放送情報MBS・TBS系28局ネット:4/3(木) 24:26〜(「スーパーアニメイズム TURBO」枠)配信あり・作品情報・スタッフ原作:にいさとる監督:赤井俊文シリーズ構成:瀬古浩司キャラクターデザイン:川上大志総作画監督:川上大志、田中裕介アクションディレクター:浅賀和行メインアニメーター:高士亜衣プロップデザイン:羽土真衣子美術設定・美術監督:守安靖尚色彩設計:原恭子、横田明日香撮影監督:長瀬由起子3Dディレクター:渡邉啓太(サブリメイション)編集:三嶋章紀音楽:高橋諒音響監督:明田川仁制作:CloverWorks©にいさとる・講談社/WIND BREAKER Project・キャスト桜遥:内田雄馬楡井秋彦:千葉翔也杉下京太郎:内山昂輝蘇枋隼飛:島信長桐生三輝:豊永利行柘浦大河:河西健吾梶蓮:岡本信彦梅宮一:中村悠一柊登馬:鈴木崚汰椿野佑:逢坂良太橘ことは:長谷川育美主要公式SNS:@winbre_sakuraハッシュタグ:#ウィンブレOP:SixTONESED:シャイトープ「It's myself」TVアニメ「WIND BREAKER Season 2」KEEL編PV | 2025.04.03 ON AIR◆ンめねこ・放送情報TBS:4/3(木) 25:58〜・作品情報・スタッフ原作:しりもと監督:日野トミー脚本・シリーズ構成:白坂英晃アニメーション制作:Kumarba©しりもと/HUNET・「ンめねこ」製作委員会・キャストンめねこ:潘めぐみうすくろ:下野紘主要公式SNS:@anime_nmenekoハッシュタグ:#ンめねこTVアニメ「ンめねこ」PV第2弾|2025年4月3日(木)深夜1時58分からTBSにて放送開始!◆男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!)・放送情報TOKYO MX:4/4(金) 22:30〜AT-X:4/4(金) 22:30〜BS朝日:4/6(日) 23:00〜関西テレビ:4/6(日) 26:24〜テレビ宮崎:4/10(木) 25:24〜・作品情報・スタッフ原作:七菜ななキャラクター原案:Parum監督:鈴木洋平シリーズ構成:八重森のずキャラクターデザイン:大山夏輝音響制作:マジックカプセル音響監督:明田川仁音楽:市川淳音楽制作:ポニーキャニオンプロデュース:ドリームシフトアニメーション制作:J.C.STAFF©2024 七菜なな/KADOKAWA/だんじょる製作委員会・キャスト夏目悠宇:戸谷菊之介犬塚日葵:鈴代紗弓榎本凛音:貫井柚佳真木島慎司:盆子原康犬塚雲雀:水中雅章夏目咲良:金元寿子主要公式SNS:@danjoru_ハッシュタグ:#だんじょるOP:HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「質問、恋って何でしょうか?」ED:立花日菜「Dear my Soleil」TVアニメ「男女の友情は成立する?(いや、しないっ‼)」PV第1弾◆ばいばい、アース・放送情報WOWOW:4/4(金) 23:30〜配信あり・作品情報・スタッフ原作:冲方丁監督:西片康人助監督:横手颯太シリーズ構成:吉野弘幸キャラクターデザイン:日野優希モンスターデザイン:ツブキケン、原由知デザイン協力:麻日隆美術監督:岡本穂高色彩設計:篠原愛子撮影監督:室塚勇伎編集:山田聖実音楽:Kevin Penkin音響監督:久保宗一郎アニメーション制作:ライデンフィルム© 冲方丁・KADOKAWA/WOWOW,ソニー・ピクチャーズ,クランチロール・キャストラブラック=ベル:ファイルーズあいクエスティオン=アドニス:内山昂輝ラブラック=シアン:諏訪部順一キティ=ザ・オール:花江夏樹シャンディ=ガフ:日野 聡シェリー:早見沙織ギネス:榎木淳弥ベネディクティン:小清水亜美ベネット:豊永利行ドランブイ:沢城みゆきローハイド王<正義>:津田健次郎ローハイド王<悪>:佐藤せつじ主要公式SNS:@bbe_animeprハッシュタグ:#ばいばいアース #bye2earthOP:Who-ya Extended「Aufheben」ED:ASCA「MOONWORK」【メインPV(120秒)】アニメ「ばいばい、アース」第2シーズン 4/4(金)午後11:30〜放送・配信スタート【WOWOW】◆謎解きはディナーのあとで・放送情報フジテレビ系列:4/4(金) 23:30〜(“ノイタミナ”枠)AT-X:4/6(日) 21:00〜Amazon Prime Video:4/5(土) 12:00〜【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:東川篤哉キャラクター原案:橘オレコ監督:増原光幸シリーズ構成:國澤真理子キャラクターデザイン:河田泉美術設定:矢内京子、高山雅子、藤瀬智康美術監督:小倉宏昌色彩設計:大野春恵3DCGディレクター:新垣隼撮影監督:井上洋志特効ディレクター:谷口久美子編集:塚常真理子音響監督:清水洋史音楽:はまたけしアニメーション制作:マッドハウス©東川篤哉/小学館/「謎解きはディナーのあとで」製作委員会・キャスト宝生麗子:花澤香菜影山:梶裕貴風祭京一郎:宮野真守主要公式SNS:@nazoD_animeハッシュタグ:#謎解きはディナーのあとで #謎DED:BILLY BOO「ラプソディ」TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』第1弾PV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて4月4日(金)より毎週金曜23時30分から放送開始◆えぶりでいホスト・放送情報テレ東:4/4(金) 25:13〜BS日テレ:4/5(土) 24:56〜・作品情報・スタッフ原作:ごとうにも監督・脚本:ラレコアニメーション制作:ファンワークス製作:えぶりでいホスト製作委員会©ごとうにも/えぶりでいホスト製作委員会・キャストコーイチ:下野紘ハジメ:八代拓リョーイチ:畠中祐センイチ:岡本信彦主要公式SNS:@ebuhosu_animeハッシュタグ:#アニメえぶホスOP:えぶホスPlayers「えぶりでいホスト」TVアニメ『えぶりでいホスト』メインPV◆炎炎ノ消防隊 参ノ章(第1クール)・放送情報MBS:4/4(金) 25:53〜(“アニメイズム”枠)TBS:4/4(金) 25:53〜CBC:4/4(金) 25:53〜BS-TBS:4/4(金) 26:30〜Netflix:独占配信・作品情報分割2クール構成で、2026年1月から第2クールが放送予定。・スタッフ原作:大久保篤監督:南川達馬シリーズ構成・脚本:亜田井キャラクターデザイン:守岡英行サブキャラクターデザイン:山本美佳総作画監督:徳田夢之介、吉岡佳広、久保茉莉子色彩設計:佐藤直子美術監督:堀越由美美術設定:天田俊貴CGディレクター:小寺鋼志VFXスーパーバイザー:大橋遼撮影監督:武井夏樹編集:廣瀬清志音響監督:明田川仁音響効果:小山恭正音楽:末廣健一郎アニメーション制作:David production©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報第参課・キャスト森羅日下部:梶原岳人アーサー・ボイル:小林裕介秋樽桜備:中井和哉武久火縄:鈴村健一茉希尾瀬:上條沙恵子アイリス:M・A・O環古達:悠木 碧ヴァルカン・ジョゼフ:八代拓ヴィクトル・リヒト:阪口大助レオナルド・バーンズ:楠大典カリム・フラム:興津和幸フォイェン・リィ:日野聡オニャンゴ:宝亀克寿グスタフ本田:土師孝也亜門弾木:鳥海浩輔武能登:小西克幸蒼一郎・アーグ:チョーパート・コ・パーン:小野大輔オグン・モンゴメリ:古川慎火鱗佐々木:坂田将吾プリンセス 火華:Lynnトオル岸理:河西健吾火代子黄:大原さやかアサコ・アーグ:金元寿子新門紅丸:宮野真守相模屋紺炉:前野智昭ヒカゲ&ヒナタ:赤尾ひかる象日下部:坂本真綾アロー:内山夕実ハウメア:釘宮理恵カロン:安元洋貴因果春日谷:島袋美由利リツ:大久保瑠美アサルト:小林親弘ヨナ:松岡禎丞ハラン:山本格フレイル:乃村健次ミラージュ:千葉進歩Dr.ジョヴァンニ:青山穣烈火星宮:関智一ジョーカー:津田健次郎優一郎黒野:櫻井孝宏ナタク孫:田村睦心ラフルス三世:島田敏リサ漁辺:朝井彩加ユウ:千葉翔也滝義尾瀬:小野友樹スコップ:伊藤健太郎ヤータ:速水奨万里日下部:川澄綾子主要公式SNS:@fireforce_prハッシュタグ:#炎炎ノ消防隊TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2弾PV|4月4日放送開始|女王蜂「強火」◆かいじゅうせかいせいふく・放送情報テレ東:4/5(土) 7:00〜(「イニミニマニモ」内)・作品情報・スタッフ原作:ほしのこ(壽屋)脚本:中弘子監督:大代キヌ太制作:株式会社ディー・エル・イー©コトブキヤ/かいじゅうせかいせいふくけいかく・キャストぬし:川栄李奈となりのぬし:中島颯太(FANTASTICS)めら/ぐーすか/あにき/しゅがー/ナレーション:悠木碧がおがお:福圓美里がるがる:佐藤恵主要公式SNS:@kaijyu_sekaiハッシュタグ:#かいせかアニメ #かいじゅうせかいせいふくOP:ロージークロニクル「ガオガオガオ」【本PV】キャラクターボイス&主題歌公開!かいじゅうせかいせいふく◆真・侍伝 YAIBA・放送情報読売テレビ・日本テレビ系全国ネット:4/5(土) 17:30〜・作品情報・スタッフ原作:青山剛昌監督:蓮井隆弘シリーズ構成:待田堂子キャラクターデザイン・総作画監督:亀田祥倫サブキャラクターデザイン・メインアニメーター:前並武志特技監督:桝田浩史美術監督:竹田悠介(Bamboo)美術設定:藤井一志色彩設計:橋本賢3D監督:中村幸憲撮影監督:福士享編集:廣瀬清志音楽:やまだ豊、出羽良彰音響監督:山田陽音響効果:森川永子アニメーションプロデューサー:岡田麻衣子アニメーション制作:WIT STUDIO©青山剛昌/小学館/真・侍伝YAIBA製作委員会・キャスト鉄刃:高山みなみ峰さやか:石見舞菜香鬼丸猛:細谷佳正鉄剣十郎:小西克幸宮本武蔵:諏訪部順一カゲトラ:千葉一伸庄之助:越後屋コースケ峰雷蔵:宮内敦士峰静香:佐藤利奈峰ふじ:斉藤貴美子ゲロ田ゲロ左衛門:大西健晴クモ男:阪口周平ナマコ男:市ノ瀬加那佐々木小次郎:井上剛主要公式SNS:@YAIBA_PRハッシュタグ:#YAIBAOP:BLUE ENCOUNT「BLADE」TVアニメ「真・侍伝 YAIBA」メインPV|4月5日(土)夕方5時30分放送開始!読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて!◆アン・シャーリー・放送情報NHK Eテレ:4/5(土) 18:25〜・作品情報・スタッフ原作:L・M・モンゴメリ訳:村岡花子監督:川又浩シリーズ構成:高橋ナツコキャラクターデザイン:土屋堅一作画監督:渡辺裕二、斎藤直子美術監督:工藤ただし色彩設計:久力志保撮影監督:齋藤真次音響監督:小泉紀介音楽:大島ミチルアニメーション制作:アンサー・スタジオ© アン・シャーリー製作委員会・キャストアン・シャーリー:井上ほの花マリラ・カスバート:中村綾マシュウ・カスバート:松本保典ギルバート・ブライス:宮瀬尚也ダイアナ・バーリー:宮本侑芽J.A.ハリソン:太田光アニメ「アン・シャーリー」 ティザーPV 15秒◆スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 〜そのに〜・放送情報AT-X:4/5(土) 21:30〜TOKYO MX:4/5(土) 22:00〜BS11:4/5(土) 22:00〜配信あり・作品情報・スタッフ原作:森田季節キャラクター原案:紅緒監督:杉島邦久シリーズ構成:福島直浩キャラクターデザイン:兒玉ひかる音響監督:本山哲音楽:井内啓二音楽制作:日本コロムビアアニメーション制作:テディー製作:喫茶魔女の家©森田季節・SBクリエイティブ/喫茶魔女の家・キャストアズサ:悠木碧ライカ:本渡楓ファルファ:千本木彩花シャルシャ:田中美海ハルカラ :原田彩楓ベルゼブブ:沼倉愛美フラットルテ:和氣あず未ロザリー:杉山里穂サンドラ:小倉唯ペコラ:田村ゆかり主要公式SNS:@slime300_PRハッシュタグ:#スライム倒して300年TVアニメ「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました 〜そのに〜」本PV第2弾/2025年4月5日(土)よりTVアニメ放送開始!◆GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS・放送情報TOKYO MX:4/5(土) 22:30〜ABC:4/9(水) 26:45〜ⅾアニメストア:配信他放送・配信あり・作品情報・スタッフ原作:アークシステムワークスキャラクター原案:石渡太輔(アークシステムワークス)監督:森川滋副監督:石川真平、森田紘吏脚本・シリーズ構成:海法紀光アニメーションキャラクターデザイン:茶之原拓也、八森優香、Joseph Shin美術監督:荒井和浩撮影監督:奥村大輔編集:日盻虍色彩設計:石橋名結音響監督:大寺文彦音響制作:マジックカプセル音楽:高橋諒音楽制作:アップドリームアソシエイトプロデューサー:水島精二アニメーション制作:サンジゲン© ASW/Project ギルティギア ストライヴ DR・キャストシン=キスク:宮崎一成ソル=バッドガイ:中田譲治ユニカ:石川由依カイ=キスク:草尾毅ディズィー:藤田佳寿恵ジャック・オー:五十嵐裕美エルフェルト=ヴァレンタイン:洲崎綾ラムレザル=ヴァレンタイン:潘めぐみブリジット:石見舞菜香梅喧:浅野まゆみジョニー:若本規夫レオ=ホワイトファング:稲田徹ヴァーノン:遠藤純一ナレーション:杉田智和主要公式SNS:@guiltygear_stdrハッシュタグ:#GGSTDR #GUILTYGEAR #ギルティギアOP:ulma sound junction「AXCLUSION」TVアニメ『GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS』メインPV【4月5日より毎週土曜放送開始】◆増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO・放送情報キッズステーション:4/5(土) 22:30〜TOKYO MX:4/7(月) 21:54BS11:4/8(火) 21:54・作品情報原作漫画連載25周年記念として15年ぶり5度目のアニメ化。大地丙太郎監督×スタジオディーンのタッグで、キャストも再集結。小野妹子役は1期・2期が竹本英史、3期・4期が名塚佳織と変更されているが、5期は竹本英史が復帰する。・スタッフ原作:増田こうすけ監督:大地丙太郎音響監督:たなかかずや音楽:山本はるきち色彩設計:中川瑞希美術監督:湖山真奈美撮影監督:大山佳久アニメーション制作:スタジオディーン製作:ギャグマンガ日和GO製作委員会©増田こうすけ/集英社・ギャグマンガ日和GO製作委員会・キャストうえだゆうじ前田剛名塚佳織竹本英史矢部雅史内藤玲佐藤なる美小野賢章主要公式SNS:@gagmanga_biyoriハッシュタグ:#ギャグ日GOOP:うえだゆうじ「僕達のギャグマンガ日和」TVアニメ『ギャグマンガ日和GO』メインPV◆九龍ジェネリックロマンス・放送情報テレ東系列:4/5(土) 23:00〜・作品情報「九龍城砦」は香港に実在した建築物で、2025年に日本でも大ヒットしている映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦!九龍城砦』の舞台でもある。なお、「九龍」は現地の広東語では「ガウロン」、英語では「カオルン(カオルーン)」という発音だが、本作は日本でなじみのある「クーロン」と読む。なお、Wメディア化として、2025年に実写映画版「九龍ジェネリックロマンス」の劇場公開も決まっている。・スタッフ原作:眉月じゅん監督:岩崎良明シリーズ構成・脚本:田中仁キャラクターデザイン:柴田由香総作画監督:竹本佳子・中谷友紀子美術監督:金子雄司美術デザイン:平澤晃弘プロップデザイン:岩永悦宜色彩設計:松山愛子撮影監督:今泉秀樹編集:吉武将人音響監督:明田川仁音楽:佐高陵平(Hifumi,inc.)アニメーション制作:アルボアニメーション©眉月じゅん/集英社・「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会・キャスト鯨井令子:白石晴香工藤発:杉田智和蛇沼みゆき:置鮎龍太郎タオ・グエン:坂泰人楊明:古賀葵小黒:鈴代紗弓ユウロン:河西健吾主要公式SNS:@kowloongr_jpハッシュタグ:#九龍ジェネリックロマンス #九龍GROP:水曜日のカンパネラ「サマータイムゴースト」ED:mekakushe「恋のレトロニム」『九龍ジェネリックロマンス』TVアニメ第2弾PV 4月5日(土)23時より放送開始◆片田舎のおっさん、剣聖になる・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:4/5(土) 23:30〜(“IMAnimation”枠)AT-X:4/6(日) 23:00〜BS朝日:4/6(日) 23:30〜Amazon Prime Video:4/5(土) 24:00〜【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:佐賀崎しげる、鍋島テツヒロ監督:鹿住朗生シリーズ構成:岡田邦彦キャラクターデザイン・総作画監督:早坂皐月アートディレクター:古我望コンセプトデザイン:島すずめ、夢野れい色彩設計:鈴木咲絵美術監督:山下泰希撮影監督:池田健一3D制作:YAMATOWORKS編集:丹彩子音響監督:ひらさわひさよし音楽:高梨康治アニメーション制作:パッショーネ×ハヤブサフィルム©佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ/SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になる」製作委員会・キャストベリル・ガーデナント:平田広明アリューシア・シトラス:東山奈央スレナ・リサンデラ:上田瞳クルニ・クルーシエル:広瀬ゆうきフィッセル・ハーベラー:矢野妃菜喜ルーシー・ダイアモンド:斎藤千和ヘンブリッツ・ドラウト:石川界人ミュイ・フレイア:仲田ありさシュプール:逢坂良太主要公式SNS:@ossan_kenseiハッシュタグ:#おっさん剣聖ED:FLOW「Alright!!!」TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる」第2弾PV | 2025.04 ON AIR◆黒執事 -緑の魔女編-・放送情報TOKYO MX:4/5(土) 23:30〜BS11:4/5(土) 23:30〜群馬テレビ:4/5(土) 23:30〜とちぎテレビ:4/5(土) 23:30〜MBS:4/5(土) 27:08〜ABEMA:4/5(土) 23:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:枢やな監督:岡田堅二朗シリーズ構成:吉野弘幸キャラクターデザイン:清水祐実サブキャラクターデザイン:眦長総作画監督:清水祐実、眦長検∪郷緲喫紂猪口美緒、寒川歩色彩設計:横田明日香美術設定:伊良波理沙(KUSANAGI)美術監督:根本邦明(KUSANAGI)テクニカルディレクター:佐久間悠也撮影監督:金森つばさCGディレクター:伊藤達弘編集:小口理菜音楽:川龍音響監督:明田川 仁制作:CloverWorks© Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler・キャストセバスチャン・ミカエリス:小野大輔シエル・ファントムハイヴ:坂本真綾ジークリンデ・サリヴァン:釘宮理恵ヴォルフラム:小林親弘フィニアン:梶 裕貴メイリン:加藤英美里バルドロイ:東地宏樹スネーク:寺島拓篤タナカ:麦人主要公式SNS:@kuroshitsuji_prハッシュタグ:#黒執事OP:Cö shu Nie feat. HYDE「MAISIE」ED:龍宮城「WALTZ」アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』ティザーPV|2025年4月5日(土)より各局にて放送開始!◆小市民シリーズ 第2期・放送情報テレビ朝日系全国24局ネット:4/5(土) 25:30〜 (“NUMAnimation”枠)BS朝日:4/12(土) 25:00〜CSテレ朝チャンネル1:4/13(日) 22:30〜ABEMA:4/5(土) 25:30〜 【地上波同時・単独先行】他の配信あり・作品情報・スタッフ原作:米澤穂信監督:神戸守シリーズ構成:大野敏哉キャラクターデザイン:斎藤敦史サブキャラクターデザイン・総作画監督:具志堅眞由色彩設計:秋元由紀美術監督:伊藤聖(スタジオARA)美術設定:青木智由紀、イノセユキエ撮影監督:塩川智幸(T2studio)CGディレクター:越田祐史編集:松原理恵音楽:小畑貴裕音響監督:清水勝則、八木沼智彦音響効果:八十正太アニメーションプロデューサー:渡部正和ラインプロデューサー:荒尾匠アニメーション制作:ラパントラック©米澤穂信・東京創元社/小市民シリーズ製作委員会・キャスト小鳩常悟朗:梅田修一朗小佐内ゆき:羊宮妃那堂島健吾:古川慎瓜野高彦:上西哲平仲丸十希子:宮本侑芽氷谷優人:山下誠一郎主要公式SNS:@shoshimin_prハッシュタグ:#小市民OP:ヨルシカ「火星人」ED:やなぎなぎ「SugaRiddle」TVアニメ「小市民シリーズ」第2期 第1弾PV【秋期限定栗きんとん事件】|2025年4 月5日(土)より放送開始!◆俺は星間国家の悪徳領主!・放送情報ABC・テレビ朝日系列全国24局ネット:4/5(土) 26:00〜(ANiMAZiNG!!!枠)AT-X:4/8(火) 21:30〜・作品情報・スタッフ原作:三嶋与夢キャラクター原案・メカ原案:高峰ナダレ監督:柳沢テツヤシリーズ構成・脚本:高山カツヒコキャラクターデザイン:森前和也総作画監督:森前和也、鈴木政彦、柄谷綾子、萩尾圭太メカデザイン:山根まさひろ、ことぶきつかさ、森木靖泰、赤樹壱磨戦艦デザイン:渡辺哲也キーアニメーター:吉田徹美術監督:地蔵本拓嗣美術設定:白石誠色彩設計:池田ひとみ撮影監督:今泉秀樹3DCG:渡辺哲也編集:増永純一音響監督:納谷僚介音響効果:川田清貴音響制作:プロセンスタジオ音楽:瀬尾祐介、成田旬音楽制作:ポニーキャニオンアニメーション制作:Quad©三嶋与夢・オーバーラップ/俺は星間国家の悪徳領主!製作委員会 2025・キャストリアム:花江夏樹リアム(幼少期):前田佳織里天城:上田麗奈ニアス:竹達彩奈クリスティアナ:小松未可子案内人:子安武人安士:三木眞一郎ブライアン:上田燿司ゴアズ:稲田徹主要公式SNS:@akutoku_ryoushuハッシュタグ:#俺は星間国家の悪徳領主 #星間国家OP:最終未来少女「宇宙的MYSTERY」ED:藤咲凪「なんとなく」TVアニメ『俺は星間国家の悪徳領主!』PV第2弾|2025年4月5日『ANiMAZiNG!!!』枠にてTVアニメ放送開始!◆コウペンちゃん・放送情報テレビ朝日:4/6(日) 8:28〜・作品情報・スタッフ原作:るるてあ監督:矢立きょうシリーズ構成:加藤陽一チーフ演出:作田ハズム美術監督:根本洋行美術監督補佐:針義士撮影監督:久保田淳音響監督:八巻大樹音楽:立山秋航音響効果:西佐知子音響制作:ステイラックアニメーション制作:レスプリ©るるてあ/TVアニメ『コウペンちゃん』製作委員会・キャストコウペンちゃん:齋藤彩夏邪エナガさん:齋藤彩夏大人のペンギンさん:國立幸アデリーさん:間島淳司教えてくれるタイプのシロクマさん:一条和矢主要公式SNS:@koupenchananimeハッシュタグ:#コウペンちゃんアニメTVアニメ『コウペンちゃん』アニメ第2弾PV◆プリンセッション・オーケストラ・放送情報テレ東系列6局ネット:4/6(日) 9:00〜配信あり・作品情報・スタッフ企画原案:金子彰史製作総指揮:上松範康原作:UNISON、キングレコード監督:大沼心助監督:関根侑佑シリーズ構成・脚本:逢空万太キャラクター原案:島崎麻里キャラクターデザイン:秋山由樹子色彩設計:長谷川美穂(緋和)美術監督:平間由香、大崎唯(アトリエPlatz)撮影監督:木田健斗(チップチューン)3D監督:濱村敏郎(ワイヤード)編集:木村勝宏音響監督:本山哲音響効果:安藤由衣録音調整:安斎歩音楽:Elements Garden(菊田大介、笠井雄太、竹田祐介)音楽制作:キングレコードアニメーション制作:SILVER LINK.©Project PRINCESS-SESSION・キャスト空野みなも/プリンセス・リップル:葵あずさ識辺かがり/プリンセス・ジール:藤本侑里一条ながせ/プリンセス・ミーティア:橘杏咲ナビーユ:下野紘カリスト:小林千晃ギータ:千葉翔也ベス:榎木淳弥ドラン:武内駿輔主要公式SNS:@priorche_infoハッシュタグ:#プリオケOP:オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)「ゼッタイ歌姫宣言ッ!」ED:オルケリア(プリンセス・リップル×プリンセス・ジール×プリンセス・ミーティア)「君とつなぐオーケストラ」第2弾PV|オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ 」【2025年4月日曜あさ放送】◆ひみつのアイプリ リング編・放送情報テレ東系列6局ネット:4/6(日) 9:30〜仙台放送:4/13(日) 6:30〜テレビ新広島:4/13(日) 5:30〜Lemino:4/6(日) 10:00〜アニメタイムズ:4/6(日) 10:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:タカラトミーアーツ、シンソフィア監督:藤咲淳一、山口健太郎チーフディレクター:Nam Sung Min、Shin Gi Chuel、An Jae Ho、Jeon Byeong Cheol、Kim Seong Hyeon、Oh Seon Gyeong、Choi Gyeong Wonシリーズ構成:市川十億衛門キャラクター原案:梨本裕美(シンソフィア)キャラクターデザイン:永野佑貴CGディレクター:柳川智音楽:森いづみ(bransic)音響監督:小沼則義アニメーション制作:OLM、DONGWOO A&E© TーARTS / syn Sophia / テレビ東京 / AP製作委員会・キャスト青空ひまり:藤寺美徳星空みつき:平塚紗依リング・クローバー:喜多村英梨五十嵐じゅりあ:土屋梨央六堂える:川口莉奈七浦すばる:小林竜之七浦おとめ:大森綺星八王子ビビ:寺澤百花主要公式SNS:@PrettySeriesPRハッシュタグ:#ひみつのアイプリ #アイプリ #プリティーシリーズOP:P丸様。、ひまり(CV.藤寺美徳)「Ring Ring Ring feat. ひまり」ED:超ときめき♡宣伝部「ひみつのふふふ」2025年4月〜放送開始💗アニメ『ひみつのアイプリ リング編』PV映像◆ウマ娘 シンデレラグレイ・放送情報TBS系全国28局ネット:4/6(日) 16:30〜※分割2クール・作品情報・スタッフ原作:Cygames漫画:久住太陽脚本:杉浦理史漫画企画構成:伊藤隼之介監督:伊藤祐毅、みうらたけひろシリーズ構成:金田一士キャラクターデザイン:宮原拓也、佐々木啓悟総作画監督:福元陽介、眦長検⊂森篤色彩設計:岡崎菜々子美術監督:狹田修3DCGディレクター:神谷宣幸撮影監督:伏原あかね編集:三嶋章紀音響監督:郷文裕貴音楽:川井憲次アニメーションプロデューサー:近松拓也、町口漱汰アニメーション制作:CygamesPictures©久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介/集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会© Cygames, Inc.・キャストオグリキャップ:高柳知葉ベルノライト:瀬戸桃子北原穣:小西克幸六平銀次郎:大塚芳忠フジマサマーチ:伊瀬茉莉也ノルンエース:渋谷彩乃ルディレモーノ:大地葉ミニーザレディ:井澤詩織タマモクロス:大空直美シンボリルドルフ:田所あずさマルゼンスキー:Lynnミスターシービー:天海由梨奈主要公式SNS:@umamusu_animeCGハッシュタグ:#シングレ #アニメウマ娘OP:[Alexandros]「超える」アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』メインPV【第1クールOP主題歌:[Alexandros]「超える」】2025年4月6日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より分割2クールで放送開始◆ウィッチウォッチ・放送情報MBS・TBS系全国28局ネット:4/6(日) 17:00〜※連続2クール・作品情報・スタッフ原作:篠原健太監督:博史池畠副監督:川瀬まさおシリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:飯塚晴子サブキャラクターデザイン:杉村价秋、沢友貴美術監督:薛平(草薙)美術設定:竹内柚紀(草薙)、新妻雅行(千住工房)色彩設計:太田ゆいは撮影監督:米澤 寿編集:武宮むつみ音楽:橋本由香利音響監督:郷文裕貴音響制作:ビットグルーヴプロモーションアニメーション制作:バイブリーアニメーションスタジオ©篠原健太/集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS・キャスト若月ニコ:川口莉奈乙木守仁:鈴木崚汰風祭監志:天滉平マガミケイゴ:石川界人宮尾音夢:楠木ともり真桑悠里:小松未可子南伽羅:高橋李依嬉野久々実:小原好美清宮天流:松岡禎丞伊武荊:沢城みゆき剣持弓弦:福山潤シロップ:釘宮理恵クロミツ:久野美咲工理路:日發里蟷バースト:三宅健太西古凶奇:福島潤酒井大樹マークII:緑川光主要公式SNS:@WITCHWATCHanimeハッシュタグ:#ウィッチウォッチOP:YOASOBI「Watch me!」TVアニメ『ウィッチウォッチ』第2弾PV | OPテーマYOASOBI「Watch me!」◆勘違いの工房主(アトリエマイスター)〜英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話〜・放送情報TOKYO MX:4/6(日) 22:00〜読売テレビ:4/7(月) 26:29〜BS日テレ:4/8(火) 24:00〜dアニメストアほか・作品情報・スタッフ原作:時野洋輔原作イラスト:ゾウノセ漫画:古川奈春監督:石井久志シリーズ構成:赤尾でこキャラクターデザイン:中村深雪音楽:渡邉峻冶美術監督:山㟢涼奈(スタジオ風雅)色彩設計:長谷川美穂(スタジオ緋和)撮影監督:志村豪(T2studio)編集:近藤勇二(リアル・ティ)音響制作:スタジオマウス音響監督:西山寛基アニメーション制作:EMTスクエアード©2025時野洋輔・アルファポリス/勘違いの工房主製作委員会・キャストクルト:小松未可子ユーリシア:瀬戸麻沙美リーゼロッテ:田中美海ミミコ:金元寿子オフィリア:田中理恵シーナ:竹達彩奈カンス:石川界人ダンゾウ:江口拓也主要公式SNS:@kanchigai_prハッシュタグ:#勘違いの工房主OP:MeseMoa.「FACSTORY」ED:LOT SPiRiTS「春に消えて」TVアニメ『勘違いの工房主〜英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話〜』第1弾PV【2025年4月放送開始】◆前橋ウィッチーズ・放送情報TOKYO MX:4/6(日) 22:30〜BS11:4/6(日) 24:30〜群馬テレビ:4/11(金) 23:30〜ほか・作品情報・スタッフ原作・制作:サンライズ監督:山元隼一シリーズ構成・脚本:吉田恵里香キャラクターデザイン原案:ユウイナミキャラクターデザイン:立花希望美術監督:阿久澤奈緒子色彩設計:忽那亜実撮影監督:藤田賢治音響監督:長崎行男音楽:羽深由理音楽制作:バンダイナムコミュージックライブ製作:バンダイナムコフィルムワークス© PROJECT MBW・キャスト赤城ユイナ:春日さくら新里アズ:咲川ひなの北原キョウカ:本村玲奈三俣チョコ:三波春香上泉マイ:百瀬帆南ケロッペ:杉田智和主要公式SNS:@maebashiwitchesハッシュタグ:#前橋ウィッチーズ ##MBWOP:前橋ウィッチーズ「スゴすぎ前橋ウィッチーズ!」ED:前橋ウィッチーズ「それぞれのドア」TVアニメ『前橋ウィッチーズ』本PV【2025年4月6日より放送開始】◆ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる・放送情報AT-X:4/6(日) 23:30〜TOKYO MX:4/6(日) 24:30〜サンテレビ:4/6(日) 24:30〜KBS京都:4/6(日) 24:45〜BS朝日:4/6(日) 25:30〜dアニメストア:4/6(日) 24:00〜U-NEXT:4/6(日) 24:00〜アニメ放題:4/6(日) 24:00〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:シロヒ漫画:神栖みか監督:追崎史敏シリーズ構成・脚本:雨宮ひとみキャラクターデザイン:渋谷秀色彩設計:児玉尚子美術監督:谷地清孝(コスモプロジェクト)撮影監督:椎名優希(STUDIO ViV)編集:齋藤朱里(三嶋編集室)音響監督:立石弥生音響効果:櫻井陽子音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:岩橋星実(Elements Garden)音楽制作:ランティスアニメーション制作:鵲(カチガラス)制作協力:ディオメディア©2025 シロヒ・神栖みか/KADOKAWA/ゴリラの神から加護された製作委員会・キャストソフィア・リーラー:中村カンナルイ・スカーレル:大塚剛央アイザック・シーアン:川島零士エディ・フェレス:永塚拓馬アーシェント・アードラー:仲村宗悟シン・クヴァレ:土岐隼一ヴィクトル・ヴォルク:田所陽向レオハルト:梅原裕一郎主要公式SNS:@gorilla_blessハッシュタグ:#ゴリラの加護令嬢 #OP:仲村宗悟「イルミネイト」ED:緒方恵美「セレンディピティ」TVアニメ『ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる』メインPV【2025年4月6日より放送・配信開始!】◆LAZARUS ラザロ・放送情報テレ東系列6局ネット:4/6(日) 23:45〜アニマックス:5/10(土) 22:00〜U-NEXT:4/6(日) 24:15〜DMM TV:4/6(日) 24:15〜アニメ放題:4/6(日) 24:15〜他配信あり全13話・作品情報・スタッフ原作・監督:渡辺信一郎脚本:渡辺信一郎、佐藤大、小沢高広(うめ)、近藤司アクション監修:チャド・スタエルスキ(87Eleven Action Design)キャラクターデザイン:林明美コンセプトデザイン:ブリュネ・スタニスラス美術監督:杉浦美穂色彩設計:田辺香奈画面設計:坂本拓馬撮影監督:佐藤光洋音楽:Kamasi Washington、Bonobo、Floating Points音響効果:Lauren Stephens(Formosa Group)音響制作:dugoutアニメーションプロデューサー:松永理人制作:MAPPA企画プロデュース:SOLA ENTERTAINMENT©2024 The Cartoon Network, Inc. All Rights Reserved・キャストアクセル:宮野真守ダグ:古川慎クリスティン:内田真礼リーランド:内田雄馬エレイナ:石見舞菜香ハーシュ:林原めぐみアベル:大塚明夫スキナー:山寺宏一主要公式SNS:@lazarus_jpハッシュタグ:#LAZARUSOP:Kamasi Washington「Vortex」ED:The Boo Radleys「Lazarus」『LAZARUS ラザロ』Main Trailer◆ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた・放送情報TOKYO MX:4/6(日) 25:05〜BS11:4/6(日) 25:05〜・作品情報なお、並行してスピンオフストーリーのミニアニメも2025年4月から配信されることが決まっている。・スタッフ原作:中乃空監督:所俊克シリーズ構成:高林ユーキキャラクターデザイン:たむらかずひこ色彩設計:古川康一美術設定:湖山真奈美撮影監督:みやがわよしかず編集:柳圭介音響監督:盞一音楽:えんどうちひろプロデュース:デレギュラアニメーション制作:Elias製作:株式会社ウェイブ©中乃空・竹書房/ウェイブ・キャストマリアベル:盒競潺淵春原日向:河村梨恵持田咲良:丸山京夏メイ:真野あゆみセシル:高橋雛子主要公式SNS:@aiomodarkelfハッシュタグ:#愛重ダークエルフOP:破天荒夫婦「オモイアイ」ED:Kecori「砂時計」TVアニメ「ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた」【公式ティザーPV】/YouTube版◆中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。・放送情報AT-X:4/7(月) 21:30〜テレ東:4/7(月) 25:30〜BSテレ東:4/8(火) 24:30〜・作品情報原作は京極夏彦の小説「百鬼夜行シリーズ」の前日譚を描く、志水アキによるオリジナルスピンオフ漫画。・スタッフ漫画:志水アキ脚本:田村半蔵Founder:京極夏彦監督:熊野千尋アニメーションシリーズ構成:岡篤志キャラクターデザイン:鈴木政彦音響監督:亀山俊樹音楽:広川恵一(MONACA)、眦栂彊(MONACA)音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽制作:PONY CANYONアニメーション制作:100studio©志水アキ・京極夏彦・田村半蔵・講談社/「中禅寺先生物怪講義録」製作委員会・キャスト日下部栞奈:前田佳織里中禅寺秋彦:小西克幸榎木津礼二郎:立花慎之介関口巽:西地修哉木場修太郎:星野貴紀中禅寺敦子:降幡愛中禅寺千鶴子:茅野愛衣石榴:森永千才榎木津総一郎:宮本充雪絵:佐倉薫主要公式SNS:@chuzenji_animeハッシュタグ:#中禅寺先生OP:HoneyWorks feat.花譜「彼女は今、迷宮の中。」ED:Sizuk「君の知らないこと」TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』第1弾 PV【2025年4月7日よりテレ東・BSテレ東・AT−Xにて放送開始】◆ざつ旅-That's Journey-・放送情報AT-X:4/7(月) 22:00〜TOKYO MX:4/7(月) 22:30〜BS11:4/7(月) 23:00〜読売テレビ:4/8(火) 26:04〜ほか配信あり・作品情報・スタッフ原作:石坂ケンタ監督:渡邊政治シリーズ構成:中村能子キャラクターデザイン・総作画監督:rereプロップデザイン:中田知里、大木綾子衣装デザイン:箱田ななみ料理作画監督:大木綾子美術設定:袈裟丸絵美美術監督:新井佳奈色彩設計:菊地和子(Wish)3DCG監督:盆傾明撮影監督:板倉あゆみ(株式会社シアン)編集:坪根健太郎音響監督:立石弥生音響効果:風間結花音楽:藤澤慶昌音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:マカリア製作:「ざつ旅」製作委員会©石坂ケンタ/KADOKAWA/「ざつ旅」製作委員会・キャスト鈴ヶ森ちか:月城日花蓮沼暦:鈴代紗弓鵜木ゆい:平塚紗依糀谷冬音:佐藤聡美天空橋りり:日笠陽子吉本さん:小林ゆうナレーション:窪田等主要公式SNS:@zatsutabi_animeハッシュタグ:#ざつ旅 #zatsutabiOP:harmoe「旅しよ!don't you?」ED:Sizuk「bookmarks」TVアニメ『ざつ旅 -That's Journey-』PV第2弾|2025年4月7日放送開始!◆阿波連さんははかれない season2・放送情報TOKYO MX:4/7(月) 22:00〜MBS:4/8(火) 26:30〜BS11:4/7(月) 24:00〜AT-X:4/10(木) 22:00〜ABEMA:4/7(月) 22:30〜U-NEXT:4/7(月) 22:30〜アニメ放題:4/7(月) 22:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:水あさと総監督:山本靖貴監督:牧野友映シリーズ構成:吉岡たかを脚本:吉岡たかを、兀兀、赤星政尚キャラクターデザイン:八尋裕子総作画監督:岩佐とも子、山本里織、石井ゆみこ美術監督:倉田憲一(獏プロダクション)色彩設計:田中千春撮影監督:岩井和也(スタジオシャムロック)特殊効果:木村実乃理(スタジオシャムロック)編集:山田聖実(editz)音響監督:阿部信行音楽:神前暁&MONACAアニメーション制作:FelixFilm製作総指揮:夏目公一朗プロデュース:藍沢亮(Starry Cube)製作:bilibili©水あさと/集英社・BILIBILI・キャスト阿波連れいな:水瀬いのりライドウ:寺島拓篤大城みつき:M・A・O石川:柿原徹也佐藤ハナコ:楠木ともり玉那覇りく:東山奈央桃原先生:花澤香菜宮平先生:小坂井祐莉絵平安山先生:佐伯伊織阿波連れん:久野美咲阿波連える:日高里菜ライドウ妹 :長江里加ふたば:指出毬亜あつし:藤原夏海主要公式SNS:@aharen_prハッシュタグ:#阿波連さんOP:ずっと真夜中でいいのに。「微熱魔」ED:shallm「トワイライト」TVアニメ『阿波連さんははかれない season2』第2弾PV|2025年4月7日(月)放送開始!◆ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-・放送情報TOKYO MX:4/7(月) 23:00〜BS日テレ:4/7(月) 23:00〜読売テレビ:4/7(月) 25:59〜・作品情報・スタッフ原作:古橋秀之、別天荒人、堀越耕平監督:鈴木健一シリーズ構成・脚本:黒田洋介キャラクターデザイン:吉田隆彦美術監督:渡辺幸浩色彩設計:のぼりはるこ撮影監督:張盈穎3DCG監督:佐々木瑞生編集:廣瀬清志音楽:林ゆうき、山城ショウゴ、古橋勇紀音響監督:三間雅文アニメーション制作:ボンズフィルム© 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平/集英社・ヴィジランテ製作委員会・キャスト灰廻航一:梅田修一朗ポップ☆ステップ:長谷川育美ナックルダスター:間宮康弘主要公式SNS:@vigilante_mhaハッシュタグ:#MHAvigilantes #ヴィジランテ #ヒロアカ #heroaca_a #mha #myheroacademia『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』スーパーティザーPV|2025年4月より放送開始!◆Summer Pockets・放送情報TOKYO MX:4/7(月) 23:30〜BS11:4/7(月) 23:30〜静岡放送:4/8(火) 26:00〜MBS:4/8(火) 27:30〜AT-X:4/10(木) 23:00〜テレビせとうち:4/11(金) 25:18〜・作品情報・スタッフ原作:Key/VISUAL ARTS監督:小林智樹シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:大塚舞プロップデザイン:森木靖泰、立田眞一、枡田邦彰メインアニメーター:川村幸祐、枡田邦彰、佐藤元昭、清水慶太、柳川沙樹特技作画監督:徳丸輝明3DCG監督:小川耕平美術:美峰美術監督:吉原俊一郎美術設計:青木薫色彩設計:田川沙里撮影監督:難波史編集:丸山流美音響監督:納谷僚介キャラクターデザイン原案:Na-Ga、和泉つばす、永山ゆうのん、ふむゆん原作シナリオ:新島夕、魁、ハサマ音楽:折戸伸治、麻枝准、どんまる、竹下智博、水月陵、大橋柊平アニメーションプロデューサー:瀧ヶ崎 誠原作プロデューサー:丘野塔也プロデューサー:中島直人アニメーション制作:feel.©VISUAL ARTS/Key/鳥白島観光協会・キャスト鷹原羽依里:千葉翔也鳴瀬しろは:小原好美空門蒼:高森奈津美久島鴎:稗田寧々紬ヴェンダース:岩井映美里野村美希:一宮朔水織静久:小山さほみ加藤うみ:田中あいみ岬鏡子:高本めぐみ鳴瀬小鳩:白石稔イナリ:鈴木このみ三谷良一:熊谷健太郎加納天善:浜田洋平主要公式SNS:@samapoke_animeハッシュタグ:#サマポケ #サマポケアニメOP:鈴木このみ「アルカテイル」【25年春アニメ】TVアニメ『Summer Pockets』ノンクレジットOP映像◆#コンパス2.0 戦闘摂理解析システム・放送情報テレ東系列6局ネット:4/7(月) 24:00〜BS日テレ:4/7(月) 24:30〜AT-X:4/8(火) 20:30〜配信あり・作品情報・スタッフ原作:NHN PlayArt×dwango監督:難波日登志アニメーション制作:Lay-duce劇伴アーティスト:八王子P、YASUHIRO(康寛)、ゆうゆ、無力P、雪乃イト、にっけい©NHN PlayArt・dwango/#コンパス管理委員会2ꓸ0・キャスト13(サーティーン):小野大輔塵:内田雄馬零夜:斉藤壮馬森田:土岐隼一ジャンヌ:雨宮天アオジル:石上静香Voidoll/Bugdoll:丹下桜十文字アタリ:山谷祥生ジャスティス:間宮康弘軍曹:小林ゆうリリカ:青木志貴双挽乃保:近藤玲奈桜華忠臣:柿原徹也マルコス'55:下野紘ルチアーノ:小山力也深川まとい:井上麻里奈グスタフ:山路和弘テスラ:村瀬歩ヴィオレッタ:田中敦子コクリコ:天野心愛マリア:嶋村侑アダム:松岡禎丞メグメグ:佐倉綾音イスタカ:神奈延年輝龍院きらら:喜多村英梨ポロロッチョ:福山潤ソーン:天滉平デルミン:和多田美咲トマス:銀河万丈ルルカ:市ノ瀬加那ピエール77世:杉田智和狐ヶ咲甘色:花澤香菜システムボイス:A.I.VOICE 結月ゆかり主要公式SNS:@cps_mediamixハッシュタグ:#コンパスアニメOP:水樹奈々「拍動」ED:内田雄馬「ハートエイク」アニメ「#コンパス2ꓸ0」《メインPV》 | 2025年4月より放送開始‼◆紫雲寺家の子供たち・放送情報AT-X:4/8(火) 22:30〜TOKYO MX:4/8(火) 23:30〜BS11:4/8(火) 25:00〜関西テレビ:4/8(火) 25:19〜ほかABEMA:4/8(火) 23:30〜dアニメストア:4/8(火) 23:30〜他配信あり・作品情報・スタッフ原作:宮島礼吏監督:上坪亮樹シリーズ構成:木村暢キャラクターデザイン:武藤幹サブキャラクターデザイン:中島千明プロップデザイン:藤原奈津子衣装デザイン:松本恵、葛原詩乃総作画監督:武藤幹、盒郷雉、松下郁子、熊谷勝弘、室田雄平メインアニメーター:八木佐織、中尾和麻美術監督:有本妃査恵美術設定:松本浩樹、石原良光色彩設計:真壁源太撮影監督:塩野修平編集:小野寺絵美音楽:Akki、星銀乃丈、堀江晶太 Directed by PHYZ音楽制作:ランティス音響監督:明田川仁音響効果:中野勝博音響制作:マジックカプセルアニメーション制作:動画工房製作:「紫雲寺家の子供たち」製作委員会©宮島礼吏・白泉社/「紫雲寺家の子供たち」製作委員会・キャスト紫雲寺新:梅原裕一郎紫雲寺万里:安済知佳紫雲寺清葉:高野麻里佳紫雲寺謳華:高橋李依紫雲寺南:菱川花菜紫雲寺ことの:市ノ瀬加那紫雲寺志苑:小林千晃紫雲寺要:てらそままさき主要公式SNS:@shiunji_animeハッシュタグ:#紫雲寺家の子供たち #shiunjifamilyOP:NACHERRY「ハニーレモン」ED:紫雲寺家の子供たち「LIKE YOU o(>< = ><)o LOVE YOU?」TVアニメ「紫雲寺家の子供たち」PV第2弾|4/8(火)より全国22局にて放送!◆機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)・放送情報日本テレビ系列30局ネット:4/8(火) 24:29〜Amazon Prime Video:4/9(水)〜 【国内最速・海外独占】・作品情報「ガンダム」シリーズ新作で、2025年1月17日から先行して「劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』」が上映された。・スタッフ制作:スタジオカラー、サンライズ原作:矢立肇、富野由悠季監督:鶴巻和哉シリーズ構成:榎戸洋司脚本:榎戸洋司、庵野秀明キャラクターデザイン:竹メカニカルデザイン:山下いくとアニメーションキャラクターデザイン・キャラクター総作画監督:池田由美、小堀史絵アニメーションメカニカルデザイン・メカニカル総作画監督:金世俊デザインワークス:渭原敏明、前田真宏、阿部慎吾、松原秀典、射尾卓弥、井関修一、高倉武史、絵を描くPETER、網、mebae、稲田航、ミズノシンヤ、大村祐介、出渕裕、増田朋子、林絢雯、庵野秀明、鶴巻和哉美術設定:加藤浩(ととにゃん)コンセプトアート:上田創画コンテ:鶴巻和哉、庵野秀明、前田真宏、谷田部透湖演出:鶴巻和哉、小松田大全、谷田部透湖キャラクター作画監督:松原秀典、中村真由美、井関修一メカニカル作画監督:阿部慎吾、浅野元ディティールワークス:渭原敏明、田中達也、前田真宏動画検査:村田康人デジタル動画検査:彼末真由子(スタジオエイトカラーズ)、三浦綾華、中野江美色彩設計:井上あきこ(Wish)色指定・検査:久島早映子(Wish)、岡本ひろみ(Wish)特殊効果:イノイエシン美術監督:加藤浩(ととにゃん)美術監督補佐:後藤千尋(ととにゃん)CGI監督:鈴木貴志CGIアニメーションディレクター:岩里昌則、森本シグマCGIモデリングディレクター:若月薪太郎、楠戸亮介CGIテクニカルディレクター:熊谷春助CGIアートディレクター:小林浩康グラフィックデザインディレクター:座間香代子ビジュアルデベロップメントディレクター:千合洋輔撮影監督:塩川智幸(T2 studio)撮影アドバイザー:福士享(T2 studio)特技監督:矢辺洋章ルックデベロップメント:平林奈々恵、三木陽子編集:辻󠄀田恵美音楽:照井順政、蓮尾理之音響監督:山田陽(サウンドチーム・ドンファン)音響効果:山谷尚人(サウンドボックス)主・プロデューサー:杉谷勇樹エグゼクティブ・プロデューサー:小形尚弘プロデューサー:笠井圭介制作デスク・設定制作:田中隼人デジタル制作デスク:藤原滉平配給:東宝、バンダイナムコフィルムワークス宣伝:バンダイナムコフィルムワークス、松竹、株式会社カラー、日本テレビ放送網、東宝製作:バンダイナムコフィルムワークス© 創通・サンライズ・キャストアマテ・ユズリハ(マチュ):黒沢ともよニャアン:石川由依シュウジ・イトウ:土屋神葉シャリア・ブル:川田紳司シャア・アズナブル:新祐樹エグザベ・オリベ:山下誠一郎コモリ・ハーコート:藤田茜アンキー:伊瀬茉莉也ジェジー:徳本恭敏ナブ:千葉翔也ケーン:永野由祐ハロ:釘宮理恵ポメラニアン:越後屋コースケデニム:後藤光祐ドレン:武田太一主要公式SNS:@G_GQuuuuuuXハッシュタグ:#GQuuuuuuX #ジークアクスOP:米津玄師「Plazma」『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)-Beginning-』本予告◆アポカリプスホテル・放送情報日本テレビ:4/8(火) 25:34〜AT-X:4/11(金) 23:00〜ABEMALeminoアニメタイムズ他配信あり・作品情報・スタッフ原案:ホテル銀河楼管理部監督:春藤佳奈キャラクター原案:竹本泉シリーズ構成・脚本:村越繁キャラクターデザイン:横山なつき美術監督:本田こうへい色彩設計:砂子美幸3D監督:中野祥典撮影監督:岡正春編集:神宮司由美音楽:藤澤慶昌音響監督:飯田里樹音響制作:dugout音楽制作協力:SCOOP MUSICアニメーション制作:CygamesPictures製作幹事:サイバーエージェント©アポカリプスホテル製作委員会・キャストヤチヨ:白砂沙帆主要公式SNS:@Apo_Hotelハッシュタグ:#アポカリプスホテルOP:aiko「skirt」ED:aiko「カプセル」TVアニメ「アポカリプスホテル」第1弾 PV| 2025年4月放送◆全力ウサギ シーズン2・放送情報チバテレビ:4/9(水) 21:55〜tvk:4/13(日) 6:55〜テレビ埼玉:4/13(日) 17:55〜U-NEXT:4/9(水) 22:00〜アニメ放題:4/9(水) 22:00〜dアニメストア:4/9(水) 22:00〜DMM TV:4/9(水) 22:00〜・作品情報・スタッフ原作:イケダケイ、ビー・バードプロデューサー:佐藤進哉、鵜飼浩史アニメーションプロデューサー:益田史樹エグゼクティブプロデューサー:浅井武士監督:濁川敦シリーズ構成・シナリオ:さつき美美キャラクターデザイン:浦島美紀、長濱睦輝色彩設計:松浦友里枝美術監督:根岸大輔撮影監督:山本雄介編集:新見元希音響監督:佐藤進哉音響効果:渡邊雅文音響制作:PICKUP音楽:SCOOP MUSICアニメーション制作:ライジングフォース製作:テアトルアカデミー© イケダケイ / ビー・バード / THEATRE ACADEMY・キャストミナライ:松浦愛弓オヤカタ:三宅健太ソウチョウ:白石稔ネエサン:早見沙織オジョウ:高橋李依エイギョウ:白井悠介ミクロさん:飯野茉優遠藤璃菜玉野るな野々村真白徐斌小塚貴揮山下真央須藤深紅徳田雄一郎神坐慶睫攘二梅田幹也佐藤李乃竹村公世今林優主要公式SNS:@zenryokuusagi_xハッシュタグ:#全力ウサギ◆華Doll* -Reinterpretation of Flowering-・放送情報TOKYO MX:4/9(水) 22:30〜BS日テレ:4/9(水) 23:00〜サンテレビ:4/9(水) 24:00〜KBS京都:4/9(水) 24:00〜テレビ愛知:4/9(水) 26:05〜・作品情報・スタッフ監督:たかたまさひろシリーズ構成:ジャイロナックルキャラクターデザイン:荒井梨沙アニメーションプロデューサー:山浦貴法(A-Real)3DCG制作:深瀬沙哉(UWAN Pictures)原作・天霧総合プロデューサー:R/0制作:A-Real©HANA-Doll.RF・キャスト結城眞紘:山下誠一郎影河凌駕:濱野大輝灯堂理人:伊東健人チセ(祥來千勢):駒田航如月薫:土岐隼一清瀬陽汰:増田俊樹主要公式SNS:@hanadoll_animeハッシュタグ:#華DollアニメOP:Anthos「Clockwork Flowers」ED:Anthos「Fall leaves after leaves fall」TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」TEASER◆完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる・放送情報テレ東:4/9(水) 24:00〜テレビ愛知:4/9(水) 25:30〜AT-X:4/10(木) 23:30〜BS朝日:4/11(金) 23:00〜・作品情報・スタッフ原作:冬月光輝キャラクター原案:昌未原作コミック:綾北まご監督:渡部周シリーズ構成:大知慶一郎脚本:大知慶一郎、伊神貴世、ハラダサヤカキャラクターデザイン・総作画監督:山本周平音楽:中橋孝晃アニメーション制作:TROYCA©冬月光輝・オーバーラップ/完璧聖女製作委員会・キャストフィリア・アデナウアー:石川由依ミア・アデナウアー:本渡楓オスヴァルト・パルナコルタ:佐藤拓也ユリウス・ジルトニア:天滉平ライハルト・パルナコルタ:立花慎之介リーナ:徳井青空レオナルド:成田剣ヒマリ:中村カンナグレイス・マーティラス:内田秀フェルナンド・ジルトニア:興津和幸ヒルデガルト・アデナウアー:伊藤美紀ゲオルグ・アデナウアー:伊藤健太郎コルネリア・アデナウアー:大原さやかピエール:村上裕哉主要公式SNS:@kanpekiseijo_prハッシュタグ:#完璧聖女OP:りりあ。「愛とか。」TVアニメ『完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる』キャラクターPV第二弾|2025年4月より放送開始◆宇宙人ムームー・放送情報TOKYO MX:4/9(水) 24:00〜BS11:4/9(水) 24:00〜MBS:4/12(土) 26:38〜・作品情報・スタッフ原作:宮下裕樹監督:盒驚量シリーズ構成:大知慶一郎キャラクターデザイン:大田謙治色彩設計:山本真希、勝田綾太美術監督:Scott MacDonald撮影監督:柚木脇達己編集:神宮司由美音響監督:郷田ほづみ音楽:栗コーダーカルテットアニメーション制作:OLM家電監修:藤山哲人©宮下裕樹・少年画報社/京急大学人類再生研究会・キャストムームー:小桜エツコ梅屋敷桜子:春海百乃デシマル:加瀬康之鶴見アキヒロ:梶原岳人鮫洲美輪:日比優理香天空橋わたる:木内秀信六郷保:熊谷健太郎花月園子:藤井ゆきよシベリア:高橋花林穴守順一郎:小西克幸主要公式SNS:@ucyujinmu2ハッシュタグ:#宇宙人ムームーOP:サバシスター「ふしぎなきみ」ED:さくらこ&ムームー「さよなら人類」TVアニメ「宇宙人ムームー」第2弾PV|2025年4月9日24:00〜TVアニメ放送開始!!◆忍者と殺し屋のふたりぐらし・放送情報AT-X:4/10(木) 21:30〜TOKYO MX:4/10(木) 22:30〜BS11:4/10(木) 24:30〜カンテレ:4/10(木) 25:45〜配信あり・作品情報・スタッフ原作:ハンバーガー監督:宮本幸裕シリーズ構成:東冨耶子アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:潮月一也美術監督:飯島寿治色彩設計:渡辺康子撮影監督:藤田和意編集:松原理恵音響監督:亀山俊樹音響制作:ビットグルーヴプロモーション音楽:葛西竜之介音楽プロデューサー:斎藤滋、タノウエマモル音楽制作:ハートカンパニーアニメーション制作:シャフト©ハンバーガー/KADOKAWA/にんころ製作委員会・キャスト草隠さとこ:三川華月古賀このは:花澤香菜マリン:芹澤優黒:喜多村英梨百合子:大久保瑠美ロボ子:三川華月主要公式SNS:@ninkoro_animeハッシュタグ:#にんころ #ninkoroOP:花澤香菜「やれんの?エンドレス」ED:HoneyWorks feat.ハコニワリリィ「にんころダンス」【にんころ】メインPV|TVアニメ『忍者と殺し屋のふたりぐらし』4月10日(木)より放送・配信開始!◆神統記(テオゴニア)・放送情報TOKYO MX:4/11(金) 24:30〜サンテレビ:4/11(金) 24:30〜BS11:4/11(金) 24:30〜ABEMA:4/11(金) 24:30〜【独占配信】・作品情報・スタッフ原作:谷舞司キャラクター原案:河野紘一郎コミカライズ:青山俊介監督:森邦宏シリーズ構成:大久保智康キャラクターデザイン:河野紘一郎美術監督:谷地清隆美術設定:外谷恵美色彩設計:小鹿絵里撮影監督:鯨井亮編集:石井亜美音響監督:丹下雄二音響制作:東北新社音楽:藤澤健至音楽プロデューサー:山中隆弘音楽制作:Team-MAXプロデュース:WOWMAXアニメーション制作:旭プロダクション©谷舞司/主婦と生活社/神統記(テオゴニア)製作委員会