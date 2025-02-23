¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¡×´Ú¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¡¢2025Ç¯½é¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀâÌÀ
ºòÇ¯¤«¤é´Ú¹ñ1Éô¤ÎFC¥½¥¦¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¡£
32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡½¤Ï¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FC°ÂÍÜ¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡ÊFC¥½¥¦¥ë¤ÎÁ°¿È¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ°ÂÍÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£
¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥´¡¼¥ë¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØNate¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¤¥«¥²¡¼¥à¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
º£Æü¤Î¥´¡¼¥ë¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥à¥¯¥²¤Î²Ö¤¬ºé¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤À¤Ã¤¿¡Ê¤À¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬Å¾¤ó¤À¤Î¥·¡¼¥ó¡Ë¡×
¡ÖºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×5¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à
¤Þ¤¿¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÅÁã¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»þÂå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤È¤ÏÊ·°Ïµ¤¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¡£¥¹¥³¡¼¥ë¥º¡¢¥®¥°¥¹¡¢¥ë¡¼¥Ë¡¼¤¬¤¤¤¿»þÂå¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢»þÂå¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÉÍÃÊ¼¡É¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£K¥ê¡¼¥°¤âÆ±¤¸¤µ¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡×
ºòµ¨4°Ì¤À¤Ã¤¿FC¥½¥¦¥ë¤Ï¡¢º£µ¨¤Î³«Ëë2»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£