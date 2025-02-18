[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤ÇÅëºÜ¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëUSB¥Ýー¥ÈÉÕÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×
¡¡¥Ï¥¿¥ä¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î¡ÖSSS-01W¡×¤Ï¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ª¤±¤ëµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿ÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¤Ë¡¢µëÅÅÍÑ¤ÎUSB¥Ýー¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Îµ¡Ç½¤¬¹çÂÎ¤·¤¿À½ÉÊ¤À¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ËÜÀ½ÉÊ¡Ê¡Ü½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¡Ë¤ò·È¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤Îºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤ËÉÔ¼«Í³¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊØÍø¤Ê°ïÉÊ¤À¡£
À½ÉÊËÜÂÎ¡£¥±ー¥Ö¥ë¥êー¥ë¤ò²£ÅÝ¤·¤Ë¤·¤¿¹½Â¤¡£±ü¹Ô¤¤Ï145mm¡¢Éý¤Ï110mm
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥±ー¥Ö¥ë¥êー¥ë¤ò²£ÅÝ¤·¤Ë¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó2.5m¤â¤ÎÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤ò´¬¤¤Ä¤±¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£ÀµÌÌ¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È2¸Ä¸ý¤È¡¢USB¥Ýー¥È2¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ë³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤ä¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤òº¹¤·¹þ¤à»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
²£¤«¤é¸«¤ë¤È¹½Â¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤ª¼«Æ°´¬¤¼è¤êµ¡¹½¤Ï¤Ê¤¤
¥±ー¥Ö¥ëÄ¹¤Ï2.5m¤È¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÄ¹¤¤¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥×¥é¥°¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ì¤Ëàì
¡¡¤Þ¤¿¥êー¥ëÉô¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹Â¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÎ©¤Æ¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡£ÄìÌÌÀÑ¤Ï¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÈ½¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¤â¡¢°ÂÄêÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑÎã¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë
¡¡°Ê¾å¤¬ËÜÀ½ÉÊ¤Î³µÍ×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¿·À½ÉÊ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ä¤ä¸Å¤¤»ÅÍÍ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏUSB¥Ýー¥È¤¬USB Type-C¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¾Íè¤ÎUSB Standard A¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£°ìÈÌÅª¤Ê½¼ÅÅ¤Ê¤é¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤¬¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÌÅÓUSB PDÂÐ±þ¤Î½¼ÅÅ´ï¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÀµÌÌ¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È2¸Ä¸ý¤ÈUSB Standard A¡ß2¥Ýー¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£USB¤Ï1¥Ýー¥ÈºÇÂç3A¡¢2¥Ýー¥È¤Ç¤â¹ç·×3A¤Þ¤Ç
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òÎ©¤Æ¤ë¥¹¥¿¥ó¥ÉÉô¤Î¹Â¤¬Ìó22mm¤È¤«¤Ê¤ê¿¼¤¤¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÄêÀ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¹Â¤¬¿¼¤¹¤®¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È²¼ÉôÃæ±û¤¬±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ûー¥à²èÌÌ¤ËÌá¤ëÁàºî¡Ê²èÌÌ¤Î²¼ÉôÃæ±û¤ò²¼¢ª¾å¤Ø¤È¥¹¥ï¥¤¥×¡Ë¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È²¼ÉôÃæ±û¤¬±£¤ì¤ë¤¿¤á¥Ûー¥à¤ËÌá¤ëÁàºî¤Ï¤·¤Å¤é¤¤
¡¡¤â¤·¤³¤ì¤¬¥Ûー¥à¥Ü¥¿¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿½¾Íè¤ÎiPad¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÂÎ¤ò²£¸þ¤¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ûー¥à¥Ü¥¿¥ó¤Ï²èÌÌ¤Î¸þ¤«¤Ã¤Æº¸¤Þ¤¿¤Ï±¦Â¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎiPad¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¤³¤Î¹Â¤Î¿¼¤µ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡iPad°Ê³°¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÆ±ÍÍ¤À¡£°ÊÁ°¤Ï4Àé±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¼ÂÇä²Á³Ê¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Àé±ßÂæ¤Ø¤È²þÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤ì¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ã´³¸Å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢Ëü¿Í¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÅÅ¸»¥±ー¥Ö¥ë¤ò´¬¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥×¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¶¥¹ç¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Á°½Ò¤Î¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂÇä2Àé±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤â´Þ¤á¡¢Èó¾ï¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÀ½ÉÊ¤À¡£
ÇØ¸å¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î°ÂÄêÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸å·Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ½ÉÊ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï½¨°ï¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤Ï¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ¼ÂÇä²Á³Ê SSS-01W ¥Ï¥¿¥ä¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É 2,500±ß