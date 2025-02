世界的デザインアワード3冠目受賞！鈴 京都宮川筋 hitotose穐-Aki

高級一棟貸し町家「鈴 京都宮川筋 hitotose穐-Aki-」が「第5回LIVホスピタリティ・デザイン・アワード」において、「インテリアデザイン ゲストハウス賞」を受賞しました。

鈴 京都宮川筋 hitotose穐-Aki-

所在地 :京都府京都市東山区宮川筋4丁目297番地10

アクセス:京阪電車「祇園四条駅」1番出口より徒歩約3分

客室面積:186m2 2階建て

定員数 :4名(ダブルベッド×2/セミダブルベッド×2)

撮影 :梶原敏英

■LIVホスピタリティ・デザイン・アワードについて

LIVホスピタリティ・デザイン・アワードは、スイスを拠点とするThree C Groupが主催する3C Awards傘下のプログラムのひとつで、世界規模でホスピタリティ建築、インテリアデザイン、ゲストエクスペリエンスの卓越性を表彰する賞です。

今回の受賞では、ホスピタリティ分野の経験豊富な建築家、デザイナー、デベロッパーで構成される審査委員会による厳正な審査のもと、「インテリアデザイン(ゲストハウス)」のカテゴリで、ホスピタリティデザインへの献身的な取り組みが高く評価されました。

LIVホスピタリティ・デザイン・アワード2025

■「鈴 京都宮川筋 hitotose穐-Aki-」のデザインについて

インテリアデザイナーである折原美紀とレアルがタッグを組み、建築した鈴 京都宮川筋 hitotose 穐-Aki-は、「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」の思想に共鳴し、陰影の美を宿す空間として設計されました。

客室内には、和紙や柿渋などの日本の伝統的な素材に加え、土・木・石などの自然素材を用い、現代のデザインやテクノロジーを融合させることで、快適で洗練された宿泊体験を創出しています。

特に、和紙をふんだんに取り入れたモダンな空間は、和紙職人・ハタノワタル氏の卓越した手仕事によって生み出され、唯一無二の意匠を形成しています。

また、和紙と土を用いた左官技術による大きな壁や、柿渋染めの和紙を全面に施したキッチン、天井から床までを特殊加工の和紙で包んだ寝室など、伝統技術を随所に取り入れたデザインが特徴です。

それらの意匠を引き立てるライティングは、行燈のような柔らかな光を用い、陰影の美を際立たせています。

和紙の壁面と陰影を作り出すライティング

■最高級町家hitotoseシリーズの拡大

「hitotose」という名称は春夏秋冬、一年を表す言葉であり、今回受賞した宿の「穐」とは「秋」のことを指しています。

由来は宿から歌舞練場が近いため、舞台用語の「千穐楽」より「穐」を頂戴しています。

このシリーズは、穐に続き【鈴 京都宮川町 hitotose夏 (仮)】が2025年11月に開業予定で、【鈴 hitotose春(仮)】の計画も決定しています。

ホスピタリティ建築とインテリアデザインは、ゲストの満足度を左右する重要な要素であり、サービス、品質、快適さの基準となります。

折原美紀が代表を務めるODOは、「デザインでさまざまなモノ・コトを繋ぐ」理念のもと、ホスピタリティを形にするワンストップ提案を展開。

今回のLIVホスピタリティ・デザイン・アワード受賞は、その想いが世界的に認められた証です。

この受賞は、運営するレアルにとっても今後の展開を後押しする大きな成果となりました。

「hitotose」シリーズの拡大に向け、今後もゲストの視点を大切にし、最上級の空間とおもてなしを追求していきます。

