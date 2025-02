【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」2巻】2月12日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の2巻を2月12日に発売する。価格は770円。

本作はmmk氏が手掛ける純愛ラブコメ。お互いに“下心”を抱く高校生、池沢くんと江口さんの恋模様が描かれていく。

2巻には文化祭編が収録されており、コミックスでしか見られないオマケも盛りだくさんとなっている。

また2巻を対象の書店で購入すると、先着でmmk氏のイラスト特典を入手できる。

【「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」2巻あらすじ】

お互いのことを「そういう目」で見ている池沢くんと江口さん。

文化祭が始まり、距離が縮まり、2人の「下心」はさらに上の次元へ!

想いが募るほど、「したい」も「知りたい」も増えていく……

互いに興味津々な2人の「下心」から始まる純愛ラブコメ!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.