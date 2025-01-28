57ºÐ¥«¥º¡¢¥×¥íÀ¸³è40Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÄ´À°ÉÔÂ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
2·î26Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç58ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥«¥º¤³¤È»°±ºÃÎÎÉ¡£
¥×¥íÀ¸³è40Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤â²£ÉÍFC¤«¤éJFL¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥«¥º¤Ï²£ÉÍFC¤ÎµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢DAZN¤Î¡Ø¤ä¤Ù¤Ã¤Á¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö²£ÉÍFC¤ÎÅÔ¾ë¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ËÆÃÊÌ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´À°ÉÔÂ¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¤Þ¤ÀÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç²¶Î®¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
²£ÉÍFC¤Ïº£·î23Æü¤Þ¤ÇÅÔ¾ë¤Ç°ì¼¡¥¥ã¥ó¥×¡¢24Æü¤«¤é¤ÏÆüÆî¤ÇÆó¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥º¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡ÖWÇÕ¤Ç¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍîÁª¡É¡×¤·¤¿ÎÞ¤Î7Ì¾
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢3·î9Æü¤ÎJFL³«ËëÀï¤Ç¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£