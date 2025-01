ピーナッツとゴルフをテーマにしたメニューも！オーソルヴェール軽井沢倶楽部「PEANUTS」コラボ

PEANUTS コミック誕生75周年のアニバーサリーを記念し、軽井沢にあるゴルフリゾート施設「オーソルヴェール軽井沢倶楽部」は、2025年4月5日(土)にピーナッツをテーマにしたゴルフ場コラボレーションをスタートします。

ピーナッツの作者、チャールズ・M.・シュルツが住んでいたアメリカのサンタローザは、森林や広がる丘陵など、自然に囲まれた静かな場所。

ピーナッツの作者、チャールズ・M.・シュルツが住んでいたアメリカのサンタローザは、森林や広がる丘陵など、自然に囲まれた静かな場所。

軽井沢も同様に、豊かな自然環境と美しい景観に恵まれた場所です。

「LIFE IS LIKE A GOLF COURSE(人生はゴルフコースのようだ)」。

これはコミックの中のチャーリー・ブラウンの言葉です。

人生は予測できない出来事や挑戦に満ちています。

そんな人生のようなコースを歩み、スヌーピーと仲間たちをそばに感じながら、自然に囲まれた空間でリフレッシュするひとときを提供します。

■コンセプトは、「PEANUTS Golf Retreat」

【軽井沢の自然とピーナッツの世界観が織りなす、心を癒すゴルフ&リトリート】

ゴルフコース、宿泊、レストランでのコラボレーションメニュー、オリジナルグッズ、ドッグパークや各種ワークショップなど多彩な体験を用意されています。

■ゴルフ場

美しい景観のゴルフコースの2ホールには、各所にピーナッツの仲間たちが描かれていて、スヌーピーと仲間たちをそばに感じながら、ゴルフ体験を味わうことができます。

さらにスヌーピーのデザインを施したオリジナルゴルフカートが特別感を演出します。

■宿泊

クラブハウス内には愛犬も一緒に滞在できる、パターゴルフを体験できるテラスを備えたスペシャルルーム(客室)を設置。

軽井沢の自然の中で、大好きなピーナッツキャラクターをそばに感じながら、家族や友人と穏やかな時間を過ごせるくつろぎのお部屋となっています。

■レストランメニュー

ピーナッツとゴルフをテーマにしたコラボメニューが登場!

地元の新鮮な食材を取り入れ、見た目もお味も楽しめる特別なメニューを用意しています。

■オリジナルグッズ

ここでしか手に入らないオリジナルグッズが多数登場します。

旅の思い出や、大切な方へのお土産にもぴったりです。

■ドッグパーク 2025年6月上旬開業予定

ピーナッツの世界観にインスピレーションを受けた、愛犬がのびのび遊べる特別なドッグパークで楽しい時間を過ごせます。

併設のカフェスペースでは、愛犬と一緒に軽井沢の自然を眺めながら、ドリンクや軽食を楽しめます。

■概要

所在地 : 長野県北佐久郡軽井沢町茂沢1-201

電話 : 0267-45-0900

ホームページ: https://esv-club.com/peanuts-golf/

【予約方法・日程】

2025年2月1日(土)10:00〜 予約スタート!

下記、ホームページより予約をお願いします。

ゴルフ : https://app.esv-club.com/login

宿泊 : https://reserve.489ban.net/client/esv-karuizawa/0/plan

※2月1日(土)10:00よりアクセスください。

■特別企画

【ピーナッツの日本の公式ファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」(以下 PFC)会員様限定プレオープン】

2025年4月5日(土)のオープンに先駆けて、PFC会員の皆様を対象に、スペシャルルームの先行宿泊および、レストランのランチメニューを一足先に味わっていただける機会を提供します。

応募者の中から抽選で決定します。

応募期間 : 2025年1月31日(金)23:59まで

プレオープン期間: 2025年3月17日(月)〜2025年3月30日(日)

※プランの詳細については、以下のページを確認してください。

https://esv-club.com/peanuts-golf/

■「ピーナッツ」75周年について

しあわせは…75年。

1950年、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングが初めて世の中に紹介されました。

以来75年、「ピーナッツ」は世界的な現象となり、受賞歴のあるアニメーション・コンテンツ、ステージショーやライブ体験、注目のコラボレーション、リテールプログラムを世界中で展開しています。

芸術家、音楽家、哲学者、そしてファンは、70年以上にわたってチャールズ・シュルツ氏の創作にインスピレーションを受けてきました。

そして、人間の経験をとても美しく、かつシンプルに表してくれる、この愛すべきキャラクターたちに終わりはありません。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC (短縮形 (C) 2025 Peanuts)

