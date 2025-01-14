¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥´¡¼¥ë¤·¤¿»î¹ç¸å¤ËÅÜ¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¥ï¥± ¡Ö¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢13Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè19Àá¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ç2025Ç¯½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾6Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÆÍ¿Ê¡£Áê¼êDF¤Î¸Ô¤òÈ´¤¯¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿GK¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎäÀÅ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£µ×ÊÝ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ï1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMarca¡Ù¤ä¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¸å¤Îµ×ÊÝ¤Ï¥Þ¥ó¥ª¥Ö¥¶¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÌÚÍËÆü¤Ë¤Þ¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»¤á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ë»öÁ°¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ËÍ¤é¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿Í¡¹¤Ï±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·îÍËÆü¤Î9»þ¤Ë2Ëü¿Í¡£¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×
¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤â¤³¤Î»î¹ç¤¬·îÍË21»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
adidas¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤Î10ÈÖ¡×¤ò¤Ä¤±¤¿8Ì¾
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢16Æü¤Ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥é¡¼¥¸¥ç¤È¤Î»î¹ç´Ö³Ö¤Îº¹¡£¥é¡¼¥¸¥ç¤Ï10Æü¤Ë¥»¥ë¥¿Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤¬»î¹ç¤À¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤È¤ÏµÙÍÜ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬72»þ´Ö¤Û¤É°ã¤¦¤¿¤á¤À¡£