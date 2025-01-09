¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¿´Íý3Áª¡¡¤Ê¤¼°ÜÆ°¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¡©Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¿´Íý
1.»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤é
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½Ð¤«¤±¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤Õ¤È°¦¸¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â»ô¤¤¼ç¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµï¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ªÎ±¼éÈÖ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¡Ä¤ÈÀÊ¤ò³°¤·¤¿·ä¤Ë»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤Ë°¦¸¤¤Î¿²¾²¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»ô¤¤¼ç¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖ´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2.´Å¤¨¤¿¤¤¡Ê¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ë¤«¤é
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´Å¤¨¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÀÊ¤ò³°¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¡¢µï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢É¬¤º°¦¸¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ì½ï¤ËºÂ¤í¤¦¤È¡¢Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤¶¤Èµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤«¤é¤Î¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤è¤¦♡¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤·¤¿¤¤¤è♡¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£°¦¸¤¤¬´î¤ÖÊýË¡¤Ç¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3.¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëµï¾ì½ê¤À¤«¤é
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëµï¾ì½ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏËÍ¤Îµï¾ì½ê¤À¤¾¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡È»ä¤Îµï¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¡Ä¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤Ã¤È»ô¤¤¼ç¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¡È¼«Ê¬¤¬ºÂ¤ì¤ëÈÖ¤À♡¡É¤È°ÜÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ô¤¤¼ç¤Ï¡Èµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÊ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤À¤è¡©¡×¤È»ô¤¤¼ç¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È°ÜÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¤¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÀäÂÐ¤Ë·ù¤À¡ªÂà¤¯¤â¤ó¤«¡ª¡ª¡É¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤ò°Ò³Å¤·¤¿¤ê³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¸¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼¸¤ë¤è¤ê¤âÀè¤Ë¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°¦¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Êµï¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤ËÀìÍÑ¤Îµï¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸¤ÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤è¤ê¡¢¿Í´ÖÍÑ¤ÎÂç¤¤¯¤Æ¥Õ¥«¥Õ¥«¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊý¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ë¿´Íý¤ò3¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ë¤«¤é ´Å¤¨¤¿¤¤¡Ê¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ë¤«¤é ¤ªÎ±¼éÈÖÃæ¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤¬¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëµï¾ì½ê¤À¤«¤é
»ô¤¤¼ç¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤Æ°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¸¤¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡¢»ô¤¤¼ç¤Îµï¾ì½ê¤ò²£¼è¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¤â»ô¤¤¼ç¤Ëµï¾ì½ê¤ò¾ù¤é¤º¤Ë°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ç½¾´Ø·¸¤ä¾å²¼´Ø·¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¤ª¹Í¤¨¤ò¤ª»ý¤Á¤Î»ô¤¤¼ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤ò°Ò³Å¤·¤¿¤ê¹¶·â¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯µï¾ì½ê¤ò¾ù¤ê¹ç¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£