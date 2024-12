ソニーのトリニトロン「KX-45ED1」は1988年に発売された43インチのブラウン管テレビで、「直視型として世界最大、クリアビジョン対応の高画質」というコピーとともに販売されました。そんなKX-45ED1の実動品が取り壊し寸前の大阪の飲食店で発見され、アメリカ在住のレトロゲームファンでエンジニアのShank Mods氏がサルベージしたと報告しています。The Journey to Save the Last Known 43-Inch Sony CRT

https://obsoletesony.substack.com/p/the-journey-to-save-the-last-knownConsole modder hunts down world's largest CRT TV - saves it from noodle restaurant demolition death half the way around the globe | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/monitors/console-modder-hunts-down-worlds-largest-crt-tv-saves-it-from-noodle-restaurant-demolition-death-half-the-way-around-the-globeKX-45ED1の本体サイズは幅105cm×高さ92.5cm×奥行き76.7cm、画面サイズは幅86.4cm×高さ64.8cmの対角108.0cmで、重さはなんと約200kg、価格は税別273万円でした。高価であるだけでなく、大人数人でも持ち運ぶのが困難なほど巨大で重量のあるKX-45ED1は非常に珍しく、アメリカでは小売店で数台が販売されたものの、すべて壊れて廃棄されているとのこと。そのため、KX-45ED1は海外コレクターの間で「ブラウン管テレビのビッグフット」と呼ばれていたそうです。しかし、2022年に「日本に観光で訪れた時、KX-45ED1(PVM-4300)が料理屋の2階に置かれているのを見た」という目撃情報がインターネットのフォーラムに書き込まれました。その後、実際にその料理店の2階にあったというKX-45ED1の写真が日本人の個人ブログから発見され、KX-45ED1の存在が確認されました。Shank Mods氏が調査した結果、この料理屋は大阪府堺市にあった「ちく満」というそば屋だったとのこと。さらに、Shank Mods氏が店をつきとめたちょうどその時、ちく満が耐震性の問題で新店舗に移転することとなり、古い店舗は解体されて駐車場になることもわかりました。一刻の猶予もないと考えたShank Mods氏がTwitter(現X)で助けを求めたところ、大阪在住のユーザーであるabebe氏が旧店舗での営業の最終日にちく満を訪れ、KX-45ED1の状態を確認してくれたそうです。その結果は、完全に動作可能で美品だったとのこと。そして、Shank Mods氏が店主に手紙を送ったところ、ちく満の店主は無料で譲ると返事をくれたそうです。abebe氏がKX-45ED1の動作確認で、「R-TYPE」をプレイするところ。KX-45ED1をアメリカに運ぶのはかなり困難。しかし、abebe氏の知り合いが産業機械を海外に出荷する会社で働いていた関係で、KX-45ED1をアメリカまで空輸する計画が立てられました。KX-45ED1をちく満の旧店舗から運び出す2022年11月18日。200kgも重量があるので、持ち運ぶのは男性6人でもかなり大変。やっとのことで1階に降ろします。現地の協力者が所有する倉庫に送り、木箱に梱包します。このKX-45ED1がアメリカ空輸されたのは、年を越して2023年1月16日でした。Shank Mods氏のガレージに到着したKX-45ED1の木箱。友人や知り合いを集めて、木箱の開梱イベントを開催するShank Mods氏。KX-45ED1が登場。テレビ台の上に乗せて、ゲームキューブを接続。長い距離を輸送したので、ブラウン管の古いテレビが壊れていないかをチェックするため、動作確認を行います。無事動作が確認され、「大乱闘スマッシュブラザーズDX」で遊ぶShank Mods氏たち。また、Shank Mods氏はオンラインゲームの友人やフォーラムの知り合い、電子工作のプロを集め、何日間もかけてKX-45ED1の再調整や細かい修理を行っています。Shank Mods氏がここまでKX-45ED1を追い求めたのは、「KX-45ED1でのゲームプレイにはラグが非常に少ないから」という理由があります。KX-45ED1には480p VGA入力が存在するため、遅延や処理がなく直接ブラウン管に入力信号が表示されるというわけです。なぜKX-45ED1がちく満に置かれてたのかについては、Shank Mods氏が店主にビデオインタビューを行っています。これによると、先代の店主が2階にテレビを置こうとしたものの、ちょうどいい大きさのものがなく困っていたところ、当時知り合いだったソニーの社員からKX-45ED1のリリースを教えてもらったとのこと。新しいもの好きだった先代店主はすぐにKX-45ED1を購入して2階に設置したそうです。その後、今の店主はインターネット上で2階に設置しているKX-45ED1が海外のユーザーで話題になっていることは知っていた様子。店舗を移転することになり、「この大きなテレビをどうしたものか。ほしい人が来たらあげてもいいけど」と悩んでいたところ、abebe氏がちょうど訪れたという流れだったそうです。店主は「あれを見つけて再生してくれるのであれば、廃棄するよりも必要なところに行く方がいい」と述べています。なお、KX-45ED1入手プロジェクトのキーパーソンとなったabebe氏は、ゲーム「ベヨネッタ オリジンズ: セレッサと迷子の悪魔」のディレクターだったそうです。Shank Mods氏は他にもさまざまな苦労を自身のYouTubeチャンネルにアップしたムービーで語っているので、気になる人はぜひ見てみてください。What Happened to the World's Largest Tube TV? - YouTube