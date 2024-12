セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 マスコットを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 マスコット

登場時期:2024年12月20日より順次

種類:4種類(シンバ、ナラ、ラフィキ、ザズー)

サイズ:全長約9×8×10cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズに、『ライオン・キング』のキャラクターたちをデザインしたマスコットが登場。

「シンバ」「ナラ」「ラフィキ」「ザズー」の4種類がラインナップされます。

単体ではもちろん、全種類揃えて飾りたくなるディズニーグッズです☆

シンバ

『ライオン・キング』の主人公「シンバ」のマスコット。

ちょこんと座っている姿もかわいい、幼い頃の「シンバ」がデザインされています。

ナラ

「シンバ」の幼馴染「ナラ」も幼少期デザインのマスコットとして登場。

大きな瞳やにっこりと笑っているような表情が印象的なプライズです。

ラフィキ

国王の祈祷師のような役割をしている、謎めいたヒヒ「ラフィキ」

いつも持っている棒もしっかり再現されています。

ザズー

「シンバ」の父「ムファサ」に使える「ザズー」のマスコット。

きりりと引き締まった目元や大きなくちばしがポイントです。

『ライオン・キング』で活躍する「シンバ」「ナラ」「ラフィキ」「ザズー」をデザインした、手のひらサイズのマスコット。

セガプライズの『ライオン・キング』 マスコットは、2024年12月20日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

