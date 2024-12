フワフワで“一つ目”の黒い生き物の姿が先月、SNSに投稿されて注目を集めた。写真は全部で4枚で、その生き物の正体が徐々に明かされるのだが、いったい何なのだろうか? 動物専門メディア『The Dodo』などが伝えた。日本時間先月20日、ヴィンチ・デランスさん(Vinci DeLaunc)が掲示板型ソーシャルメディアプラットフォーム「Reddit」に投稿した、黒い球体の生き物の写真が話題だ。

1枚目の写真では、それは黒いフワフワの毛糸のポンポンか、球体のマリモのようで、真ん中に目玉が一つあるように見える。ところがカメラのアングルを変えた2枚目を見ると、それは球体ではないことが明かされ、3〜4枚目ではそれが犬であることが判明する。実は一つ目のように見えたのは、犬の黒い鼻とその周りを覆う白い被毛であり、目の錯覚だった。この犬は、ヴィンチさんの男きょうだいが飼っているメスのポメラニアンで、Redditの写真には「このフワフワした動物を、ここに投稿するように言われてね。この子は、私の視線の高さからだと常にあんなふうに見えるんだ」と言葉を添えていた。ヴィンチさんによると、男きょうだいは、そのポメラニアンの外見が不気味に見えるのを防ぐため、スカーフを巻くなどの工夫をしているそうだ。また、普段はとても大人しく吠えることはないが、爪で床を鳴らしながら家の中を歩き回るのが好きで、やんちゃな一面もあるという。ヴィンチさんは「実生活ではあの音が耳障りなんだ」と苦笑した。ただポメラニアンの写真は大反響で、以下のようなさまざまな反応が寄せられた。「最初の写真には困惑しちゃうね。」「二度見したよ。」「ちょっと飛び上がってしまったわ。」「ぬいぐるみかと思ったよ。」「とてもキュートだわ!」「映画『モンスターズ・インク』の緑色の一つ目モンスター、マイク・ワゾウスキのようだね。」「まあ。可愛いサイクロプス(ギリシャ神話に登場する一つ目の巨人)だこと!」なお過去には、米マサチューセッツ州ボストンの動物園で撮影されたアリクイの動画が話題になった。動画のアリクイは頭が2つあるように見え、「目の錯覚?」「フォトショップでしょう?」といった声が続出した。画像は『r/CryptidDogs Reddit「I was told to post my brother’s floof here.」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)