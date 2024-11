2022年に経営破綻した仮想通貨取引所「FTX」の共同創業者で、詐欺などの罪に問われていたゲイリー・ワン被告人に対し、連邦地方裁判所が「3年間の監視付きの釈放」の判決を下しました。ワン被告人は本件にとどまらず、政府による仮想通貨市場での詐欺取り締まりにも協力しており、検察局も寛大な判決を求めていました。Bankman-Fried's ex-deputy Wang avoids prison time over crypto fraud | Reuters

FTX co-founder Gary Wang avoids prison time for role in crypto fraudhttps://www.cnbc.com/2024/11/20/ftx-co-founder-gary-wang-avoids-prison-time-for-role-in-crypto-fraud.htmlFTX co-founder Gary Wang receives no prison sentence for crypto fraud | Technology | The Guardianhttps://www.theguardian.com/technology/2024/nov/20/ftx-gary-wang-sentenceFTX co-founder Gary Wang receives no prison time following fallout of crypto exchange: reports | The Blockhttps://www.theblock.co/post/327421/ftx-co-founder-gary-wang-receives-no-prison-time-following-fallout-of-crypto-exchange-reportsワン被告人は、すでに禁錮25年の判決を受けたサム・バンクマン=フリード被告人と高校生の時に出会い、マサチューセッツ工科大学でともに学んだのち、仮想通貨ビジネスを始めました。2022年にFTXが経営破綻したのち、ワン被告人は主要幹部の中で最も早く逮捕され、バンクマン=フリード被告人の裁判では証人として出廷し、バンクマン=フリード被告人がFTXの関連企業であるアラメダリサーチのアカウントに特別な権限を付与していたことなどを証言しました。バンクマン=フリード被告人は2024年3月に禁錮25年の判決を受け、控訴しています。崩壊した仮想通貨取引所FTXの創業者サム・バンクマン=フリードに禁錮25年の判決 - GIGAZINE裁判官のルイス・カプラン氏は、ワン被告人が検察官に協力したことや、そもそもバンクマン=フリード被告人らによる詐欺行為を知ったのが他の人より遅く過失責任の期間が短いことなどを勘案し、3年間の監視付きで釈放するという判決を下しました。ワン被告人はすでに、仮想通貨市場で行われている潜在的な詐欺を検出するためのインターフェイス構築に協力していることから、検察側からも寛大な判決が求められていました。