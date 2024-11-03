徳島vs鹿児島 スタメン発表
[11.3 J2第37節](鳴門大塚)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 54 永木亮太
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 17 高田颯也
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 88 渡井理己
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
FW 7 チアゴ・アウベス
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 16 河野諒祐
DF 23 岡本將成
MF 15 井堀二昭
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
FW 32 沼田駿也
監督
浅野哲也
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 21 田中颯
DF 4 カイケ
DF 5 森昂大
DF 54 永木亮太
MF 9 ブラウンノア賢信
MF 17 高田颯也
MF 18 エウシーニョ
MF 20 児玉駿斗
MF 28 鹿沼直生
MF 88 渡井理己
FW 16 渡大生
控え
GK 29 三井大輝
DF 22 柳澤亘
DF 26 青木駿人
MF 10 杉本太郎
MF 11 杉森考起
FW 30 坪井清志郎
監督
増田功作
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 5 井林章
DF 14 野嶽寛也
DF 17 星広太
DF 28 戸根一誓
MF 8 藤村慶太
MF 20 圓道将良
MF 21 田中渉
MF 27 山口卓己
MF 34 鈴木翔大
FW 38 有田稜
控え
GK 13 松山健太
DF 16 河野諒祐
DF 23 岡本將成
MF 15 井堀二昭
FW 9 有田光希
FW 18 福田望久斗
FW 32 沼田駿也
監督
浅野哲也