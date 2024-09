3Dスキンメッシュアニメーションと ADASソリューションを搭載！加賀FEI「CGI Studio」

加賀FEIは、HMI開発ツール「CGI Studio」の最新版をリリースしました。3DスキンメッシュアニメーションとADASソリューションテンプレートが搭載され、革新的なデザインエクスペリエンスを実現できます。

■Candera CGI Studio 3.14 のアップデート内容

【グラフィック】

・3Dスキンメッシュアニメーション

・ADASソリューション

・2Dカスタムシェーダーサポート

【オーサリングツール】

・高解像度ディスプレイ対応

・UI/UX改善

・Courier Data Source Editor

■グラフィック

【3Dスキンメッシュアニメーション】

モデルデータに設定されたスキンメッシュアニメーションをインポートできるようになりました。骨格を曲げ伸ばしすることで皮膚が伸び縮みするような自然な表現の3Dアニメーションを実現できます。

【ADASソリューション】

3Dアニメーションを含む、ADAS(先進運転支援システム)のソリューションテンプレートを提供します。この機能により、さまざまなADASを簡単にカスタマイズできます。

【2Dカスタムシェーダーサポート】

2Dカスタムシェーダーのサポートにより、OpenGLデバイスで実行される2Dシーンに独自の3Dエフェクトが利用できます。

■オーサリングツール

【高解像度ディスプレイ対応】

高解像度ディスプレイ対応により、画面解像度に関係なくScene Composerのユーザーインターフェイスが鮮明に保たれます。※1

【UI/UX改善】

Scene Composerのテキストサイズレポートにより、ターゲットプラットフォーム上でリモートテストを実行でき、テキストの可読性と一貫性を担保するプロセスを簡素化しました。ドキュメントの機能も強化され、ユーザーはお気に入りのドキュメントページをブックマークして、すばやくアクセスできるようになりました。また、検索機能が向上し、必要な情報を簡単に見つけられるようになりました。

【Courier Data Source Editor】

Courier Data Source Editorは、グラフィカルユーザーインターフェイスを使用してデータソースの作成と管理を簡素化し、HMIプロジェクトの開発と保守をより効率的にします。

注釈

※1 8K(7680*4320)までサポート

