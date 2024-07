カナダ出身の歌手セリーヌ・ディオン(56)が、パリ・オリンピックの開会式で迫力ある歌声を披露した。セリーヌは2022年に神経疾患と闘っていることを告白しており、最後にパフォーマンスを行ったのは2020年3月のコンサートだった。4年ぶりに力強い歌声を聞かせたセリーヌは、自身のSNSで感謝を述べるとともに出場する選手達を激励した。セリーヌの勇敢な姿に、SNSではカナダのジャスティン・トルドー首相が「カナダの象徴」とコメントしたほか、米歌手シンディ・ローパーが「迫力満点だった!」と大絶賛している。

セリーヌ・ディオンは2022年12月、稀な神経疾患である「スティッフパーソン症候群(SPS)」と診断されたことを明かし、ワールドツアーの残りの日程をすべてキャンセルした。最後にパフォーマンスを行ったのは、2020年3月の米ニュージャージー公演だった。SPSは、100万人に1〜2人程度で発症する稀な神経疾患だ。その後、セリーヌは療養生活を送り、歌手活動を休止してきた。2023年11月には米ラスベガスで開催されたアイスホッケーの試合観戦に訪れ、3年ぶりに公の場に姿を現した。今年2月にはグラミー賞授賞式に、7月には北米プロアイスホッケーリーグのドラフト会議「NHLドラフト」にサプライズ登場するなど、元気な姿を見せてきた。パリ・オリンピック開幕の数週間前には、セリーヌが「開会式で復帰するのでは?」と噂されていたが、主催者とセリーヌの代理人はコメントを拒否していた。そんなセリーヌが現地時間26日、パリ・オリンピック2024の開会式に登場し、4年ぶりに美しい歌声を披露した。セリーヌは、エッフェル塔の2階に装飾された巨大なオリンピックリング(5つの輪)の下に現れた。セリーヌが着ていたのは、パリ2024のプレミアムパートナー「ディオール」による、オートクチュールのロングドレスだ。白いシルクジョーゼットのドレスは、全身に煌めくビーズとスパンコールが施され、背中には裾に向けて大きく広がるトレーンが付いている。セリーヌはピアニストの伴奏に合わせ、フランスの国民的シャンソン歌手エディット・ピアフの名曲『愛の賛歌』をフランス語で熱唱し、4時間に及ぶ華やかな開会式のフィナーレを飾った。セリーヌは、フランス語が公用語であるカナダのケベック州の都市シャルルマーニュの出身だ。圧倒的なパフォーマンスの後には、カナダのジャスティン・トルドー首相が自身のXで、セリーヌをこのように称えた。「シャルルマーニュ出身の誇り高きケベック人が、開会式のステージに登場しました。セリーヌ・ディオン、 彼女はカナダの象徴であり、素晴らしい才能の持ち主です。そして今夜、その場所に来るため多くのことを乗り越えました。 セリーヌ、また歌っている姿を見ることができて良かった。」パフォーマンスを終えたセリーヌは自身のInstagramを更新し、手でハートを作ったポーズの写真に感謝のメッセージを添えた。「今夜、パリ2024開会式でパフォーマンスができたことは光栄であり、私の大好きな都市の一つに戻ってこられたことを、とても嬉しく思っています。」さらにセリーヌは、パリ・オリンピックに出場する選手達に向けて激励の言葉を綴った。「そして何よりも、彼らの犠牲と決意、痛みと忍耐の物語とともに、ここにいる素晴らしいアスリート達を祝うことができてとても嬉しいです。」「みなさんは、自分の夢に本当に集中してきました。メダルを持ち帰るかどうかは別として、ここにいることがその夢が実現したことを意味していると信じています。みなさんは自分を誇りに思うべきです。あなた達がどれだけ努力してベストを尽くしてきたかを私達は知っています。集中し続けて、これからも頑張ってください。心から応援しています!」病気で療養中にもかかわらずパワフルな歌声を披露したセリーヌの姿に、コメント欄は感激の声で溢れ返った。米歌手シンディ・ローパーは「オーマイガー。親愛なるレディー、あなたは迫力満点だった! 努力と信念がどのような効果をもたらすかを見てみましょう。愛を送るわ。あなたはインスピレーションよ」と大絶賛した。また、英歌手リンダ・トンプソンは「あなたのパフォーマンス中もパフォーマンス後も、世界中で涙が流れたわ。私達は皆、あなたに会えて、声を聞けて嬉しかった。美しいセリーヌ! 完全回復に向かって進んでいることにとても感謝している。私はいつもあなたを愛している。あなたに私のハートを送ります」と記した。このほかにもフォロワーから、「セリーヌは金メダルを受け取るに値する!」「涙が出た」「本当に素晴らしい歌声だった。息を呑んだよ」「セリーヌ、素晴らしい贈り物をありがとう。パリはあなたを愛してるわ」といった声が寄せられていた。画像は『Céline Dion Instagram「I’m honored to have performed tonight」「Celine Dion performs on the Eiffel Tower!」』『Justin Trudeau X「A proud Quebecer from Charlemagne is on stage at the Opening Ceremony!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)