BABYMONSTER、新曲「FOREVER」MVが1億回再生を達成！YouTube登録者数は658万人を突破

YG ENTERTAINMENTの新人ガールズグループBABYMONSTERが、億再生動画をもう一つ追加した。29日、YG ENTERTAINMENTによると、BABYMONSTERのデジタルシングル「FOREVER」のミュージックビデオは、前日午後11時57分頃、YouTube再生回数1億回を越えた。7月1日に公開されてから約27日ぶりの成果だ。同ミュージックビデオは、彼女達の華やかなビジュアルと自信あふれるパフォーマンスを洗練された映像美で盛り込んで好評を得た。同曲は公開直後、YouTubeの「24時間以内に最も多く見られた動画」1位、中国最大の音楽サイトであるQQミュージックMVチャートのトップを占めた。

これにより彼女たちは、再生回数が1億回以上の映像を計6本保有することになった。先立って「SHEESH」のミュージックビデオは、K-POPガールズグループのデビュー曲の中で、最速で再生回数1億回(10日)、2億回(33日)を突破し、「BATTER UP」は2億回、「Stuck In The Middle」は1億回、「SHEESH」のパフォーマンスビデオは1億回、「LIKE THAT」のエクスクルーシブビデオは1億回という再生回数を達成した。次世代“YouTubeクイーン”に浮上した彼女達の公式YouTubeチャンネルは、着実な上昇傾向を走っている。チャンネル登録者数は新曲「FOREVER」発売以後、45万人以上増加し、658万人を記録。累積照会数は23億回を越えた。BABYMONSTERは現在、7都市12公演に達するデビュー初のファンミーティングツアー「BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE」を開催中だ。東京、ジャカルタ、シンガポール、台北、バンコク公演を盛況裏に終えた彼女たちは、7月30日、31日に神戸に足を運んだ後、8月10日、11日にソウルで華麗なフィナーレを飾る。