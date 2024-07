TVアニメ『ゾイド -ZOIDS-』放送25周年記念プロジェクトが始動。キャラクターデザイン坂粼忠による描き下ろしメインビジュアルが公開された。また初代アニメの配信、初代アニメキャストとスタッフによるスペシャルトークショー、「25th ANNIVERSARY POP UP TOUR」、ウェンディーズ・ファーストキッチンとのコラボ&池袋北口店ジャック、「REALIZE MODEL」シリーズ新商品の限定展示などが行われる。

『ZOIDS(ゾイド)』シリーズはタカラトミーがトミー時代の1983年から展開している玩具発のオリジナルコンテンツ。恐竜や動物をモチーフとした「メカ生命体」で、「ゾイド(ZOIDS)」というネーミングは「Zoic(動物の・生物の)」と「Android(人造人間)」という2つの言葉に由来する。玩具はリアルムービングキット(組立式駆動玩具)で電動モーターもしくはゼンマイが付属し、組み立て完了後にまるで本物の生命体のように動き出すことが特徴だ。『ゾイド-ZOIDS-』は1999年放送、ゾイド初のTVアニメ。当時まだ珍しかった、メカを3DCG、人物を2Dで作画するという手法を採っている。これがヒット作になり、80年代に続く新たなゾイドブームが勃興、その後に続くアニメの起点ともなった。今回はアニメ『ゾイド -ZOIDS-』放送25周年を記念したプロジェクトのメインビジュアルを公開。キャラクターデザイン・坂粼忠が全キャラクターをこのために新規描き下ろしている。生き生きとした表情の主人公バン・フライハイトをはじめ、初代人気キャラクターが描かれるこのメインビジュアルは、今にも動き出しそうな躍動感に溢れている。<メインビジュアルスタッフ>作画:坂粼忠指定検査・TP:伴夏代特効・コンポジット:櫻井英朗現在、初代アニメ『ゾイド -ZOIDS-』はYoutubeで各話1週間の無料配信が行われているが、期間を過ぎると視聴できなくなってしまう。そこで今回、ファンの方々からの要望が多かった初代アニメ『ゾイド -ZOIDS-』の動画配信がついにスタート。2024年8月15日(木)から、複数の動画配信サービスでアニメ『ゾイド -ZOIDS-』が配信開始となる。これで期間に追われることなく視聴可能となるだろう。アニメ『ゾイド-ZOIDS-』の豪華声優陣(バン役・岸尾だいすけ、フィーネ役・大本眞基子、レイヴン役・斎賀みつき)、加戸誉夫監督、キャラクターデザイン坂粼忠をゲストに迎えたアニメ『ゾイド‐ZOIDS-』25周年記念トークショーが2024年年9月14日(土)に時事通信ホール(東京都中央区銀座)で開催される。チケットは2024年8月1日(木)から発売予定。イベントの詳細はトークショー特設サイトでご確認を。さらに初代アニメ『ゾイド -ZOIDS-』放送時の興奮と感動を蘇らせるポップアップツアー(主催:ベネックス)が2024年8月29日(木)東京を皮切りに、大阪、愛媛、愛知で順次開催、2025年も全国を巡回する。80種類以上のイベント記念グッズのほか、グッズ購入特典としてトレーディングカードゲーム「WIXOSS(ウィクロス)」とのコラボカードも登場する。これらに加えて2024年8月22日(木)から、ウェンディーズ・ファーストキッチン池袋北口店をアニメ『ゾイド -ZOIDS-』が特別装飾でジャックし、全国107店舗で『ゾイド』コラボメニューが展開される。アニメ『ゾイド‐ZOIDS-』25周年ポップアップツアーの会場とウェンディーズ・ファーストキッチン池袋北口店では、ハイターゲット向け新ホビーレーベル『T-SPARK(ティースパーク)』「REALIZE MODEL」シリーズ新商品が限定展示される。昭和のトミー時代から根強いファンを持つゾイドの人気と知名度を、さらにステップアップさせた1999年の初代アニメ『ゾイド‐ZOIDS-』。当時ファンだった方、Youtubeの無料配信を楽しんでいる方は、25周年記念プロジェクトにもご注目いただきたい。(C) TOMY (C)ShoProZOIDS is a trademark of TOMY Company, Ltd. and used under license.(C)LRIG/Project WDA