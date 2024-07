TWICE チェヨン、二重まぶたが変化？目や唇のサイズを公開「最近母と似ていると言われる」（動画あり）

TWICEのチェヨンが、二重まぶたの変化について語った。チェヨンは最近、YouTubeチャンネル「ESQUIRE Korea」を通じて公開された「いちご姫のチェヨンがONCE(ファンの名称)に伝えるメッセージ?」というタイトルの動画に出演した。「オタクを集める大きくて丸い目、独特な雰囲気を形成する二重まぶたが魅力的」というEsquireの紹介コメントにチェヨンは「歳を取れば取るほど、まぶたの肉がなくなってアイホールができている。最近母と似ているとたくさん言われている」と答えた。

続いてチェヨンは目の長さを測定し始めた。チェヨンは「左は14.6mm」と説明した。右目の長さも同じだった。チェヨンは「夢幻的な雰囲気を醸し出す美人ほくろ」という紹介に共感しながら「私のサインにも唇とほくろがある」と説明した。唇の厚さは21.7mmだった。続いて近況も公開した。(インタビュー当時)彼女は「7月に日本でコンサートを開催するので、それを準備しながら食事もちゃんとして、作業も一生懸命にしている。そんなふうに過ごしている」と明かした。チェヨンが所属しているTWICEは、7月13日と14日の2日間、大阪・ヤンマースタジアム長居を皮切りに、東京・味の素スタジアム(7月20日、7月21日)、神奈川・日産スタジアム(7月27日、7月28日)にて「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」を開催。TWICEは今回の公演で海外の女性アーティストとしては史上初めて日産スタジアム公演を開催するという新記録を打ち立て、注目を集めている。TWICEは日産スタジアム公演に先立ち、7月17日に日本5thフルアルバム、およびタイトル曲の「DIVE」をリリースした。