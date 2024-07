“MYSTIC STORYの新グループ”ARrC、ユニットプロフィールを公開

MYSTIC STORYの新人ボーイズグループARrCが、ユニットプロフィールを公開した。ARrCは10日と11日、公式SNSにユニットプロフィールを掲載した。まず、最初のユニットはチェハン、ヒョンミン、ジビンで構成されている。夢幻的な眼差しと対比される、自由でユニークな個性を見せるジャンプポーズが印象的だ。彼らはダイナミックな動きでエネルギッシュな魅力をアピールした。

続いて公開された2番目のユニット写真には、ドハ、キエン、リオト、ジウが一緒に写っている。4人のメンバーはお互いに寄り添う姿で固いチームワークを見せ、それぞれ異なるムードのヘアスタイルでトレンディな完成型のビジュアルを披露した。ARrCは、MYSTIC STORYがローンチする初のボーイズグループで、韓国人を含む7人の多国籍メンバーで構成されている。グループ名のARrCは、「Always Remember the real Connection」の略で、「お互いの真実のつながり」を重要な価値に掲げて、音楽を通じて、いい影響力を世界中に届けるという抱負が込められている。今年8月にデビューを確定したARrCは、個人プロフィールに続き、ユニットプロフィールを順次公開し、デビューの雰囲気を盛り上げている。特に、8日にグループ名とメンバーが公開された後、ベトナム出身のメンバーであるキエンに対する現地の反応が熱い。数十万から数百万人のフォロワーを持つ様々な現地の有名メディアのSNSを通じてキエンのデビューのニュースが伝えられ、大きな反響を呼んでいる。ARrCは正式デビューに先立ち、単独リアリティ「WORLD OF ARrC」を通じ、全世界のK-POPファンに魅力をアピールする。「WORLD OF ARrC」には7人のメンバーが様々なクエストを解決し、完璧なアイドルとして成長していくエピソードを盛り込む中、特別ゲストが登場する予定であり、期待を高めている。「WORLD OF ARrC」は17日、MnetとM2のYouTubeチャンネルで第1話が放送される。MYSTIC STORYの新人ボーイズグループARrCは、8月にデビューを控えている。