ボトルキャップを大切な資源として回収する専用回収器 ！スーパーメイト『セブンゴールズ』

スーパーメイトは、ペットボトルのキャップをリサイクル資源として回収するボトルキャップ専用回収器『セブンゴールズ(SEVEN GOALS)』を、2024年7月3日より販売中です。

スーパーメイト『セブンゴールズ(SEVEN GOALS)』

■商品概要

商品名:セブンゴールズ(SEVEN GOALS)

寸法 :W342mm×D342mm×H775mm

重量 :2.7kg

容量 :55L

価格 :オープン価格

現在、ゴミとして捨てられてしまう事の多いボトルキャップを、大切な資源として回収するために、皆様に協力して頂く方法を世の中に定着させる事が課題となっています。

そこで、スーパーメイトはボトルキャップ回収に特化した回収器『セブンゴールズ』を開発しました。

【ボトルキャップバスケットから始まった脱炭素の取り組み】

スーパーメイトは、2022年1月から買い物カゴの材料30%にボトルキャップを再利用するボトルキャップバスケットの製造販売を開始しており、現在までにスーパーマーケットをはじめとした多くの企業がボトルキャップバスケットを採用しています。

2024年4月3日時点で、約9千万個のボトルキャップが、約110万個の買い物カゴへと生まれ変わっています。

これにより、約513トンの二酸化炭素の排出削減ができたことになり、買い物カゴが脱炭素化に貢献する製品となりました。

ゴミとして捨てられることが多いボトルキャップを大切な資源として有効利用し、生活に密着している身近な製品に生まれ変わらせる取り組みは、樹脂製造時に発生する二酸化炭素の排出低減に大きく貢献しています。

一方で、ペットボトル飲料が生活に欠かせない世の中になり、同時に分別回収が生活に根付いてきましたが、資源となるボトル本体の回収率が94.4%(2022年度)となっている陰で、キャップの回収率は推定で20%台にとどまっています。

ボトルキャップの約80%がゴミとして捨てられている現状を踏まえ、使える資源としてしっかりと集められるように様々な取り組みを行う事が急務となっています。

【ボトルキャップをしっかり回収できるデザインと機能】

ボトルキャップ専用回収器のデザインは、ペットボトル飲料の容器を連想させるキャッチーな可愛らしい見た目に仕上がっており、「回収器」としての存在感を出せるように工夫しました。

投入口の形状を工夫し、コロコロと中に入っていくキャップの様子を楽しめると同時に、ボディを透明にすることで、溜まっていくカラフルなキャップも回収器のデザインの一部として楽しめます。

蓋のプラスチック素材の10%にボトルキャップを再利用しています。

見た目だけではなくスムーズに回収作業を行えるように、ビニール袋の取り付けが容易にできるアームや、回収をアピールするPOPスタンド(POP付き)も装備しており、ユーザーフレンドリーな設計となっています。

ボトルキャップを約2,800個投入できる容量となっており、デザインだけではなく機能面でも工夫された回収器です。

商品名:ワンゴールズ(ONE GOALS)

寸法 :W342mm×D342mm×H775mm

重量 :2.6kg

容量 :55L

価格 :オープン価格

【ペットボトル専用の回収器も同時発売】

ボトルキャップ回収器『セブンゴールズ』の発売と同時に、ペットボトル回収器『ワンゴールズ』を発売します。

基本的なデザインコンセプトと機能面は『セブンゴールズ』と同じですが、投入口の形状をペットボトルが入れやすい1つ口形状にしました。

ペットボトルが約35〜40本回収可能な容量です。

『セブンゴールズ』と並べての利用でペットボトルとボトルキャップを効率よく分けて回収することが出来ます。

