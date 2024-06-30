災害発生など緊急時の安否確認
災害発生後には電話やメールが繋がりづらくなることがあります。東日本大震災の直後には最大で平常時の約50〜60倍以上の通話が一時的に集中したとされています。
大きな災害が発生した後の家族や知人との連絡は、LINEや各電話会社などが提供している「災害用伝言サービス」を利用しましょう。
直接メッセージのやりとりをせずに家族や知人に自身の安否を伝える方法をご紹介します。
■LINEを活用した安否連絡
■災害用伝言サービス
【docomo】
http://dengon.docomo.ne.jp
【au】
http://dengon.ezweb.ne.jp
【SoftBank】
http://dengon.softbank.ne.jp
【NTT Web171】
https://web171.jp
大きな災害が発生した後の家族や知人との連絡は、LINEや各電話会社などが提供している「災害用伝言サービス」を利用しましょう。
直接メッセージのやりとりをせずに家族や知人に自身の安否を伝える方法をご紹介します。
■LINEを活用した安否連絡
■災害用伝言サービス
【docomo】
http://dengon.docomo.ne.jp
【au】
http://dengon.ezweb.ne.jp
【SoftBank】
http://dengon.softbank.ne.jp
【NTT Web171】
https://web171.jp