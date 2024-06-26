[6.25 EURO2024グループリーグ第3節](オリンピアシュタディオン・ベルリン)

※25:00開始

<出場メンバー>

[オランダ]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 2 L. Geertruida

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 ナタン・アケ

DF 6 ステファン・デ・フライ

MF 14 T. Reijnders

MF 16 J. Veerman

MF 24 イェルディ・スハウテン

FW 10 メンフィス・デパイ

FW 11 コーディ・ガクポ

FW 18 ドニエル・マーレン

控え

GK 13 ジュスティン バイロー

GK 23 マルク・フレッケン

DF 3 マタイス・デ・リフト

DF 12 ジェレミー・フリンポン

DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン

DF 17 デイリー・ブリント

DF 20 イアン・マートセン

DF 22 デンゼル・ダンフリース

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム

MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ボウト・ベグホルスト

FW 19 ブライアン・ブロビー

FW 21 ジョシュア・ザークツィー

FW 25 ステーフェン・ベルフワイン

監督

ロナルド・クーマン

[オーストリア]

先発

GK 13 パトリック・ペンツ

DF 2 マキシミリアン・ベーバー

DF 5 シュテファン・ポッシュ

DF 8 A. Prass

DF 15 フィリップ・ラインハート

MF 6 ニコラス・ザイボルト

MF 9 マルセル・ザビッツァー

MF 10 フロリアン・グリリッチュ

MF 18 ロマーノ・シュミット

MF 23 パトリック・ビマー

FW 7 マルコ・アルナウトビッチ

控え

GK 1 ハインツ リンドナー

GK 12 N. Hedl

DF 3 G. Trauner

DF 4 ケヴィン ダンソ

DF 14 L. Querfeld

DF 16 フィリップ・エムウェネ

DF 21 フラビウス・ダニリウク

MF 17 フロリアン・カインツ

MF 19 クリストフ・バウムガルトナー

MF 20 コンラッド・ライマー

MF 22 M. Seidl

MF 26 M. Grüll

FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ

FW 24 アンドレアス・ヴァイマン

FW 25 M. Entrup

監督

ラルフ・ラングニック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります