オランダvsオーストリア スタメン発表
[6.25 EURO2024グループリーグ第3節](オリンピアシュタディオン・ベルリン)
※25:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 L. Geertruida
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
MF 14 T. Reijnders
MF 16 J. Veerman
MF 24 イェルディ・スハウテン
FW 10 メンフィス・デパイ
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マーレン
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 12 ジェレミー・フリンポン
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 19 ブライアン・ブロビー
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 A. Prass
DF 15 フィリップ・ラインハート
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 23 パトリック・ビマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 3 G. Trauner
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 14 L. Querfeld
DF 16 フィリップ・エムウェネ
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 コンラッド・ライマー
MF 22 M. Seidl
MF 26 M. Grüll
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ・ラングニック
※25:00開始
<出場メンバー>
[オランダ]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 L. Geertruida
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 ナタン・アケ
DF 6 ステファン・デ・フライ
MF 14 T. Reijnders
MF 16 J. Veerman
MF 24 イェルディ・スハウテン
FW 11 コーディ・ガクポ
FW 18 ドニエル・マーレン
控え
GK 13 ジュスティン バイロー
GK 23 マルク・フレッケン
DF 3 マタイス・デ・リフト
DF 12 ジェレミー・フリンポン
DF 15 ミッキー・ファン・デ・フェン
DF 17 デイリー・ブリント
DF 20 イアン・マートセン
DF 22 デンゼル・ダンフリース
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 8 ジョルジニオ・ワイナルドゥム
MF 26 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ボウト・ベグホルスト
FW 19 ブライアン・ブロビー
FW 21 ジョシュア・ザークツィー
FW 25 ステーフェン・ベルフワイン
監督
ロナルド・クーマン
[オーストリア]
先発
GK 13 パトリック・ペンツ
DF 2 マキシミリアン・ベーバー
DF 5 シュテファン・ポッシュ
DF 8 A. Prass
DF 15 フィリップ・ラインハート
MF 6 ニコラス・ザイボルト
MF 9 マルセル・ザビッツァー
MF 10 フロリアン・グリリッチュ
MF 18 ロマーノ・シュミット
MF 23 パトリック・ビマー
FW 7 マルコ・アルナウトビッチ
控え
GK 1 ハインツ リンドナー
GK 12 N. Hedl
DF 3 G. Trauner
DF 4 ケヴィン ダンソ
DF 14 L. Querfeld
DF 16 フィリップ・エムウェネ
DF 21 フラビウス・ダニリウク
MF 17 フロリアン・カインツ
MF 19 クリストフ・バウムガルトナー
MF 20 コンラッド・ライマー
MF 22 M. Seidl
MF 26 M. Grüll
FW 11 ミヒャエル・グレゴリッチュ
FW 24 アンドレアス・ヴァイマン
FW 25 M. Entrup
監督
ラルフ・ラングニック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります