100年間塗り替え不要の塗装！エグゼスタイル「外壁革命コートナー」

エグゼスタイルは、2024年7月1日より、100年間塗り替え不要の外壁塗装新工法「外壁革命コートナー」事業を新たにスタートします。

エグゼスタイル「外壁革命コートナー」

サービス内容

・100年塗り替え不要の外壁革命

・新光触媒のからくり

・外壁塗装工事を100年保証で提供

・現地説明会を随時開催

・代理店説明会を随時開催

2024年7月1日よりサービス開始。

お問い合わせ:ホームページまたはお電話にて受け付け

運営 :エグゼスタイル

【公式サイト】

https://coatner.com/

【代理店募集サイト】

https://coatner.com/agency/

施工エリアに制限はなく全国で施工可能です。

先行予約の段階ですでに53件の問い合わせ、18件の申し込み予約が入っています。

■生涯3回の外壁塗り替え問題に終止符!

たった1回の施工で生涯塗り替えの必要無し!生涯コストが10分の1に

外壁塗装業界は所謂、西洋ペンキを製造する3大メーカーから仕入れて、下地処理をして塗る工法が100年以上も続いています。

屋根材や外壁の建材が進化するのに対して、外壁塗装は道具以外ほとんど進化していないのです。

そこで、塗装は劣化するから別の可能性を考え直しては?と生まれたのが外壁革命コートナーです。

外壁革命コートナーは「新光触媒」を使用して施工します。

「新光触媒」は従来の光触媒と違って、バインダー(接着剤)を一切使用していません。

バインダーを使用してきた光触媒は剥離してしまうのと、バインダーが光触媒をコーティングすることで機能が低下し、本来の30%の力しか出せませんでした。

「新光触媒」はナノサイズにすることでファンデルワールス力を生みだし、外壁建材と分子間結合を可能とし、光触媒の100%の力を発揮させることに成功しました。

分子間結合で建材が破壊されない限りは生涯剥がれることが無いので、100年間ノーメンテナンスで外壁塗装を新築のままで維持することが可能となり、生涯で3回の塗り替え平均がたったの1回の施工で維持できますから、コストが10分の1に下がり顧客メリットに繋がります。

■外壁の汚れ落としは雨の役目

セルフクリーニングで新築の状態を100年以上維持

外壁革命コートナーを施工して、汚れが付いたらどうするの?と質問を受けますが、「新光触媒」はセルフクリーニングがもう1つの特徴です。

セルフクリーニングとは雨が苔や雨垂れ、汚れを掃除し除去してくれます。

つまり、汚れても雨が降れば元通りなので汚れの心配がいりません。

■きっかけは、リフォームのお客様からの相談。

「外壁塗装は値段しか判断できない、コストが掛かりすぎる…」

「外壁革命コートナー」サービス開始のきっかけは、お客様から「外壁塗装のためにネットで探した比較サイトに見積もり依頼して、安い業者に依頼したら錆が出てしまった」という相談を同社スタッフが受けたことでした。

これは、外壁塗装の一部業者によって行われる、希釈して本来の塗装よりもかなり薄い塗料で塗装された事例だと推測されます。

そこで、100年以上の歴史を持つ塗装業界の中で、同社は既存工法ではない外壁革命コートナーを開発しました。

1回の施工費が塗装よりも安く、しかも生涯で3回必要な塗装を1回で完了させることが可能となり、コストを10分の1に抑えられます。

■SDGs 持続可能な外壁塗装へ、100年保証の中身

従来の外壁塗装は塗り替えを前提としていますが、「外壁革命コートナー」は持続可能な外壁コーティングとなりますので、現在も未来も満足出来る社会となリます。

外壁革命コートナーは100年保証を付けています。

100年間は素材が壊れない限りは効果が継続するとして、仮に効果が出ないと判断された場合は無償で再施工します。

■一般住宅から大型マンションまで可能、既存の汚れは落としてから施工

施工対象は一般住宅から大型マンションやビルまで対応可能です。

新築は簡単な汚れを除去してから外壁革命コートナーを施工。

既存の汚れは高圧洗浄ではなく、専用の液剤で強力な汚れ落としをしてから外壁革命コートナーを施工することで100年間キレイな状態を保つことが可能となります。

※特許取得済み

