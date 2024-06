ミック・ジャガー(80)の娘でモデルのジョージア・メイ・ジャガー(32)が、恋人でスケートボーダーのキャムブライアン・セドリック(24)との第1子妊娠を発表した。ジョージアは自身のSNSでふっくらした腹部や、キャムブライアンとキスをする幸せそうな写真を披露した。コメント欄には、ミックの子ども達や「ローリング・ストーンズ」メンバーの家族から祝福のメッセージが続々と寄せられた。

ジョージア・メイ・ジャガーが現地時間18日、自身のInstagramで恋人キャムブライアン・セドリックとの第1子を妊娠したことを公表した。ジョージアは英ロックバンド「ローリング・ストーンズ」のフロントマン、ミック・ジャガーと元パートナーでモデル兼女優のジェリー・ホール(67)の娘だ。公開した写真は、青いキャミソールとブルージーンズ姿のジョージアが、妊娠中の大きなお腹を披露している姿だ。ジョージアはブロンドのロングヘアを下ろし、片手で下腹部を支えながら笑顔を見せている。そして次に、黒いTシャツとズボンを着用したキャムブライアンがガレージの屋根にぶら下がり、ジョージアが彼の背中にもたれかかっている写真が現れる。さらにジョージアとキャムブライアンが丘の上で抱き合い、キスを交わしている仲睦まじい姿も披露した。投稿には「私達の新しい親友を、我慢強く待っている」と赤ちゃんが生まれることへの期待を綴っており、同日にはキャムブライアンも同じ写真を共有した。ジョージアの投稿には、彼女の父ミックの恋人メラニー・ハムリックさん(37)が、ハートの絵文字を3つ並べて反応した。また、ミックがブラジル人モデルのルシアーナ・ジメネス(54)との間にもうけた息子ルーカス・ジャガーさん(25)は「ジョージィーーーー」の言葉にハートの絵文字を添えており、ミックの弟クリス・ジャガー(76)は「すでにお腹がいっぱいのようだね!」とコメントした。この他にも、「ローリング・ストーンズ」メンバーの家族から祝福のメッセージが続々と届いた。キース・リチャーズ(80)と妻パティ・ハンセン(68)の長女セオドーラ・リチャーズ(39)が「前進するのよ! ゴージャスで魅力的な女性、ジョージア!」、次女アレクサンドラ・リチャーズ(37)は「おめでとう、ジョージア! ママになるのね。とても綺麗よ!」とコメントした。ロン・ウッド(77)の元妻ジョー・ウッド(69)は「本当に素晴らしいわ」と感激の言葉を送った。ジョージアは、米テキサス生まれのキャムブライアンと2021年から交際開始し、その後も順調にロマンスを育んできた。ジョージアとキャムブライアンの第1子は、ミックにとって6人目の孫になる。ミックはこれまでに、元恋人で女優のマーシャ・ハント(78)との娘カリスさん(53)、元妻ビアンカ・ジャガーとの娘ジェイドさん(52)、元妻ジェリー・ホールとの娘エリザベス(40)とジョージア、息子ジェームズさん(38)とガブリエルさん(26)、さらに元恋人ルシアーナとの息子ルーカスさん、現在のパートナーであるメラニーさんとの息子デヴローくん(7)という、合計8人の子どもをもうけている。さらにミックは、ジェイドさんの娘で孫にあたるアッシジさん(31)の3人の子ども達の曾祖父でもある。画像は『Georgia May Jagger Instagram「London sunsets」「Patiently waiting for our new best friend」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)