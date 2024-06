【POP UP PARADE 2B(ヨルハ二号B型)】【POP UP PARADE 9S(ヨルハ九号S型)】受注期間:6月13日~7月10日11月 発売予定価格:各5,500円【POP UP PARADE A2(ヨルハA型二号)】発売日・価格:未定

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE 2B(ヨルハ二号B型)」と「POP UP PARADE 9S(ヨルハ九号S型)」を11月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は7月10日まで。価格は各5,500円。

本製品は、アニメ「NieR:Automata Ver1.1a」に登場する2B(ヨルハ二号B型)と9S(ヨルハ九号S型)を、同社の思わず手にとってしまうお手頃価格フィギュアシリーズ「POP UP PARADE」でフィギュア化したもの。

可憐な姿を魅せる2Bと刀を構える9Sをフィギュア化しており、ブーツのしわや装飾品、衣類の模様までも細やかに表現されている。

また本製品以外に「POP UP PARADE A2(ヨルハA型二号)」も商品化が決定。同社の商品を宣伝する「カホタン@グッスマのすみっこ」のXアカウントより告知され、フィギュアの原型を初公開している。発売日と価格は未定。

「POP UP PARADE 2B(ヨルハ二号B型)」

「POP UP PARADE 9S(ヨルハ九号S型)」

「POP UP PARADE A2(ヨルハA型二号)」

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品 スケール:ノンスケール サイズ:全高 約170mm仕様:プラスチック製 塗装済み完成品 スケール:ノンスケール サイズ:全高 約160mm

(C)SQUARE ENIX/人類会議

※画像はイメージです。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。