KAT-TUNの上田竜也が6月4日、自身のInstagramを更新。timeleszの菊池風磨の倒し方として、パンツを下ろされハイキックを受ける菊池の姿が話題になっている。

上田はこれまで、King & PrinceやSnowManのラウールなど、同事務所のタレントの倒し方を「弊社の倒し方」としてInstagramなどで公開してきた。timeleszのメンバーも佐藤勝利、松島聡が倒されてきたが、遂に菊池風磨が今回の犠牲者に。

上田は「何やら男前に撮影していたのがちょっと癇に障ったので 丁度いいし倒す事にした」と書き出し、「《菊池風磨の倒し方》」として、写真と共に倒し方を解説。

「あっ!! いっけね! と ドジなフリしてコケる そしてそのまま勢いでパンツに手をひっかけそのままずり下ろす」と説明。5月29、30日に京セラドーム大阪にて行われた『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』の撮影ブースでポーズを決めている菊池に上田が背後から飛びつき、パンツを下ろす瞬間が写真に収められている。

上田は「いきなりの事にビックリして 動転して「許せない!!」と下半身を手で抑えながら 叫んでる所をガラ空きになった顔面に渾身のハイキック」と、顔面にハイキックを打ち込む。「風磨は胃もたれおこしそうなので今回はごめんなさい トイレに流すことにしました😘」と、KOされた菊池がトイレに担ぎ運ばれ、「#timelesz完遂」と上田は満足げである。

この投稿に対して菊池は、自身のInstagramストーリーズで「お父さん お母さん 今までありがとう」とリアクションしている。

コメント欄には「ついにこの日が来たか」「今までの中で一番しっかり倒してる…!」「許せない!!!!!」「完璧な倒し方でもはや感動してます timelesz完遂」「躍動感がすごい」「最高です 倒していただきありがとうございます」など、多くの反響が寄せらている。

(文=本 手)