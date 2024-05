µþÅÔ¡¦ÂýÌô»ÕóÏ²°Ä®À¾Æþ¤Ë¤¢¤ëÍÎ´Û¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆî¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª

門上さんがリアルに通うレンガ造りの建物1Fにあるトラットリアは、南イタリア雰囲気そのもの!

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

南イタリアの雰囲気そのもの

京都河原町駅から徒歩数分。蛸薬師麩屋町西入にある、ランプ館というレンガ造りの建物1階に、イタリアンレストラン「カンティーナ アルコ」はある。グリーンの木の扉を開けると、店内は南イタリアのトラットリアを感じさせる明るい雰囲気が漂っている。

ランプ館1階、グリーンの木の扉が目印

そこかしこに置かれたカラフルな陶器の器や置物、壁に掛けられた絵画も現地さながらだ。「ヨーロッパっぽいたたずまいが気に入って、この場所で店をしようを決めました」とオーナーシェフの清水美絵さんは話す。

白いアーチ状の天井が印象的

京都の生まれの清水さんは、子供の頃からお菓子作りが好きで、パティシエを目指していたそう。進学の際、まずは多様な勉強をしようと調理師学校を選択。お酒を飲むようになってからは甘いものよりも料理へ関心が行き、卒業後は、京都のイタリア料理店へ。そこの研修旅行でイタリアに行き、魅了されたという。

その後、現地で約1年過ごす中、ソレントでは住み込みで修業を重ねた。「何よりご飯がおいしい! そして、人が人生を楽しみながら生きていこうとしている姿が素敵でした。全力で遊んで、全力で働いて、みたいな」。

シェフの清水美絵さん。毎年イタリアに行くなど、料理に研究熱心

2014年、南イタリアの料理を気軽に楽しんでいただきたい、と独立。イタリアに近い食材を選び、料理は現地で学んだそのままやっているものが多いとのこと。メニューを開けば、バッカラのフリット、いわしと松の実のスパゲティ、鮮魚のアクアパッツアなど50種類以上もの料理がずらり。

ワインなど酒類も豊富

「研修旅行に行くたびに、どんどんメニューが増えてしまって」と笑う清水さん。料理を受け止めるお酒は、南イタリアを中心にしたワインやペローニなどイタリアビールなどが豊富にスタンバイしている。

門上さん

数年前、食いしん坊や料理人が通う店という存在が気になって出かけました。カジュアルだが、芯のしっかりした料理が揃うと思いました! 南イタリアの太陽を燦々と浴びたような元気になる料理。

料理はアラカルトでのオーダーがおすすめ

「コースもありますが、アラカルトがおすすめ。好きなものをじっくり選んでください」との清水さんの言葉通り、じっくり選んだおすすめが以下の4皿。

京都中央市場から仕入れたいわしをビネガーでマリネ。国産のブラッドオレンジ、くるみ、フェンネルなどと一緒にいただく定番の前菜。

いわしのマリネとブラッドオレンジ、クルミ(1,500円)

門上さん

定番という意味合いが理解できる、バランスのよさです。

タコのやわらかさと噛みごたえが印象的な前菜。タコは塩水で1時間ゆっくりと茹でている。「昨年9月のシチリア研修旅行でマスターしてきました。それまでタコはレアに仕上げることが多かったのですが、このゆっくり煮るタコのおいしさに驚いて、帰国後メニューに加えました!」。レモンでマリネしたタコにはセロリを合わせて。

やわらかタコとセロリのサラダ(1,500円)

門上さん

やわらかいタコとシャキっとしたセロリ。食感と味わいの違いが面白いです。

パスタメニューのトップに書かれた定番のひと品。しまなみ海峡のレモンを使用。1.9个箸笋簑世瓩離好僖殴謄を少しのバターとレモンの皮、塩レモン、白ワインで。シンプルながらも、爽やかな香りと酸味がクセになる。

レモンのスパゲッティ アルコ風(1,400円)

門上さん

レモンの柔らかな酸味が素敵です。

マンマが作るシチリア郷土料理。クスクスはセモリナの挽き割り粉を使って手打ちしている。そのクスクスを1〜2時間テラコッタの専用鍋で蒸し、さらに魚のブロードを30分〜1時間吸わせるなど、手間を惜しまない。魚は時期によって変わるが、今回はアオハタ。食べるときに、さらにブロードをかけると、魚のおいしさを存分に含んだクスクスが堪能できる。

手打ちのクスクス 魚のブロード(2,500円)

門上さん

イチオシメニューです。クスクスの食感が、これまでの乾燥のクスクスとは異なっていますよ。クスクスとソースのバランスを考えて食べてみてほしいです。

70歳になっても現役で!

どのお料理もボリュームたっぷりで南イタリアを感じられる本格派。しかも前菜やパスタが1,500円前後とリーズナブルだ。店の雰囲気も明るく、スタッフはきさくな女性のみで会話も弾む。ランチは14時〜と、けっしてばたばたしないスタイルもイタリア仕込み。しかも早じまいの店が増えるなか、夜は25時まで営業!とは、左党にはたまらない一軒だ。

「70歳のおばあちゃんになっても、修業先のアットホームなトラットリアみたいな店を目指して働いていたいですね」と清水さん。さらに、「イタリア郷土料理は、食べて受け継がれてきた料理なので、これからもどんどんおいしくなっていくはずです。いろんな人に楽しんでもらえたら嬉しいです!」と話した。

女性スタッフで行く研修旅行は年1回。最近では高知へ行ったそう。「絆が深まりますよ」

門上さん

スタッフが全員女性。明るくチームワークが素敵。仲間でも一人でも楽しめることが素晴らしい。

<店舗情報>◆カンティーナ アルコ住所 : 京都府京都市中京区油屋町145 洋燈館 1FTEL : 050-5596-3617

※価格は税込。

撮影:福森公博

取材・文:木佐貫久代

